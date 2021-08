Zo bereidt Hassan zich voor op haar unieke gouden missie. ‘Sifan wil in alles haar gevoel volgen’

Als Sifan Hassan door het olympisch dorp loopt, kiest ze haar route zorgvuldig uit. Deze Olympische Spelen treft ze haar tegenstanders niet alleen op de atletiekbaan. Er is een onzichtbare opponent bij gekomen, die overal kan opduiken. Van nature is ze al erg op zichzelf, maar nu komt ze het liefst niemand tegen. Juist dat is met duizenden sporters om je heen erg lastig.

Het maakt haar bijzondere missie extra zwaar. Hassan (28) is in deze tweede week van de Olympische Spelen de blikvanger van Team NL. Op drie loopafstanden is ze titelkandidaat. Maandagmiddag (Nederlandse tijd) wacht haar de eerste finale, op de 5000 meter. Na de voorronde op vrijdag verklaarde ze het moeilijk te vinden om zich rustig op haar races te concentreren. “Het coronavirus geeft enorm veel stress.”

Sifan Hassan's agency says she's going for the 1500m-5000m-10,000m triple at the Tokyo Olympics. pic.twitter.com/UBCBbA9XoU — Nick Zaccardi (@nzaccardi) 1 augustus 2021

Een groot deel van de dag sluit ze zich op in haar kamer. Want ze weet: één positieve test en het is voorbij. Naar de eetzaal gaat ze alleen op heel rustige momenten. Daar zijn de plekken met plastic schotten van elkaar gescheiden. “Dat is goed georganiseerd”, vertelt Sander Ogink, haar manager en vertrouwenspersoon. “Maar daardoor word je wel iedere keer weer met je neus op de feiten gedrukt van wat er aan de hand is.”

Hassan laat op dit moment slechts twee personen dichtbij: trainer Tim Rowberry en Ogink. Hij geeft een inkijkje in Hassans dagen in Tokio. De atlete bepaalt het ritme, de mannen volgen. Er wordt nooit met een dagplanning gewerkt. Hoe laat ze gaan eten? Hoe laat trainen? Hoe laat rusten? Hassan beslist het allemaal op het moment zelf.

“Wij weten als we wakker worden niet hoe laat we gaan ontbijten", vertelt Ogink. “Dat hangt helemaal van Sifan af. Het kan zeven uur zijn, maar ook twee uur later. Als we een berichtje krijgen, gaan we. Sifan wil in alles haar gevoel volgen.”

Sifan Hassan tijdens de voorronde 5000 meter in Tokio. Beeld ANP

Vanwege spinazie verkast naar het dorp

Vlak na aankomst in het door regels gedicteerde Japan botste die hang naar flexibiliteit met haar angst voor corona. Hassan, Rowberry en Ogink verbleven in een hotel buiten het olympische dorp. Omdat dat rustiger en misschien ook veiliger is. Maar het eetbuffet was erg beperkt. Hassan kiest graag voor bepaalde fruitsoorten en groenten. Spinazie is bijvoorbeeld heel belangrijk.

Ze konden wel in het olympisch dorp eten, alleen bleek het vervoer lastig. Het was slechts anderhalve kilometer tussen hotel en dorp, maar ze mochten geen fiets pakken of lopend gaan. Ze moesten een officiële taxi gebruiken, en dat vraagt om een boeking van tevoren – iets wat Hassan benauwt. Na twee nachten verkaste het trio toch maar naar het dorp.

En daar zit ze dus nu, in een appartement dat ze moet delen met maximaal vijf andere sporters. Het gaat goed nu, zegt Ogink. “Ze heeft het natuurlijk ook zwaar door de druk die ze zichzelf oplegt. Maar ik merk dat ze het fijn vindt dat het toernooi begonnen is. Vergeleken met vrijdag gaat het beter. Ze is minder stil. Het helpt natuurlijk ook dat het nu rustig is in Team NL met het aantal besmettingen.”

Ogink probeert haar op moeilijke momenten vertrouwen te geven, en soms af te leiden met humor. “De eerste keer bijvoorbeeld dat we in het spelersrestaurant zaten, hadden we het gevoel dat we in de gevangenis op bezoek waren. We zaten tegenover elkaar, maar konden elkaar niet verstaan door de plastic wand tussen ons in. Om zulke situaties moet je dan maar lachen. Dan kan zij het ook loslaten.”

Ogink begeleidt Hassan al ruim acht jaar. Ze is professioneler geworden, vooral in de omgang met verlies. “In het verleden zijn we haar weleens kwijt geweest. Dan zagen we haar twee weken niet en was ze of niet aan het trainen of op de verkeerde manier om zichzelf te straffen. Dat doet ze nu niet meer. Ze is een volwassen vrouw geworden.”

