Zilveren zeilduo Berkhout en Zegers geeft visitekaartje af voor de Spelen

De zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout hielden in Portugal zilver over aan het WK in de 470-klasse. De grootste winst is echter dat ze elkaar vooral beter leerden kennen.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar dit wereldkampioenschap in Vilamoura wilden Zegers (29) en Berkhout (40) zich afgelopen week met name focussen op hun onderlinge samenwerking. Zeilen konden ze beiden al, maar met elkaar kon het beter. Na een jaar zonder wedstrijden, moesten ze elkaar weer vinden in het heetst van de strijd.

Op maandag begon het wisselvallig, na een derde en een zevende plek sloten ze de laatste race af met een 22ste positie. Dat zette meteen druk op de ketel. Stuurvrouw Zegers en bemanningslid Berkhout zijn samen al geruime tijd zeker van deelname op de Spelen, maar bij een nieuwe negatieve uitschieter zou een topklassering op het WK er niet meer in zitten.

Wereldtitel binnen handbereik

Hoe verder het WK in de 470-klasse vorderde, hoe stabieler de boot voer. Een podiumplek en zelfs de wereldtitel kwamen binnen handbereik. “We zijn twee strijders met veel temperament”, zegt Berkhout aan de telefoon vanuit Vilamoura met Zegers naast haar. “Dat vraagt om afstemming waar we nog moeite mee hadden. Het is ook gek dat je elkaar op een WK beter moeten leren kennen. Als onze communicatie vloeiend is, dan varen we beter dan alle anderen.”

Het duo vaart pas sinds 2018 samen. Berkhout stopte in 2012 als zeilster in de 4.70 meter lange boot, maar keerde terug om met Zegers, die tijdens de Spelen van 2016 nog vierde werd met haar vorige zeilpartner Anneloes van Veen, te vergezellen richting Tokio. Dat resulteerde in 2019 tot een twaalfde plek op het WK. In het afgelopen coronajaar streden ze slechts een keer samen in een internationale wedstrijd.

Vanaf augustus bivakkeerden ze afwisselend in Santander en op Lanzarote, meer dan enkele trainingsraces zat er niet in. Maar op het water merkten ze vooruitgang. “We zaten daar met een paar toonaangevende teams uit het buitenland. We wisten dat we daar moesten zijn om beter te worden,” zegt Zegers. “In het begin werden we er enorm afgevaren door bijvoorbeeld de Spanjaarden. Maar beetje bij beetje kwamen we dichterbij en konden we zelfs duelleren. Hier in Portugal kregen we de bevestiging.”

Het is nog maar de vraag of ze voor de Spelen nog een kans krijgen om samen wedstrijdervaring op te doen en door te groeien. Zegers en Berkhout komen misschien nog een of twee keer in actie, maar het is ook reëel om te denken dat Tokio het volgende meetmoment wordt.

Sleutelwoorden voor een goede flow

Dat betekende dat Zegers en Berkhout, al goed voor olympisch zilver en brons, in Vilamoura tekortkomingen op het water meteen probeerden te detecteren en verbeteren. Die ruimte lag er vooral in de woordenwisselingen. “Ik ben in de boot een opgefokt persoontje en gebruik soms te veel tekst”, zegt Zegers. “Lobke kan me dan wat rustiger houden. We hebben deze week sleutelwoorden toegepast om elkaar in de goede flow te brengen. Soms misten we elkaars aanwijzingen. Een woord zegt meer dan een zin.”

Berkhout: “In de boot kan je snel in je eigen tunnel belanden waardoor je elkaar niet goed benut. We hebben afgesproken om eerder te communiceren en alle scenario’s vooraf te bespreken zodat we meteen kunnen handelen. Je moet niet alleen samen leren zeilen, maar ook samen leren denken. Dat geeft wel veel meer stabiliteit.”

Dat bleek voor de kust in Portugal. Zegers en Berkhout klommen naar de eerste plek en leken in de afsluitende medalrace zelfs goud te krijgen tot de Engelse boot werd teruggezet in de uitslag en daardoor de Spanjaarden de wereldtitel grepen.

Het internationale veld ziet het Nederlandse duo nu als serieuze rivaal voor de Spelen. “Winst zou nog meer vertrouwen geven, maar de ontwikkeling die we deze week hebben doorgemaakt kan doorslaggevend zijn in de zomer,” zegt Berkhout. “Het visitekaartje is afgegeven.”

470-zeilster Lobke Berkhout (39) maakte haar comeback om te jagen op datgene dat ze nog mist: olympisch goud.