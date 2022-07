Zilveren Vetter is de verpersoonlijking van de topsporter 2.0

Misschien is het de hoge toon in haar stem die de verbazing versterkt. Vorig jaar in Tokio zilver, nu in Eugene weer. Logisch toch? Voor meerkampster Anouk Vetter allerminst. In haar tweede sportleven blijft ze zichzelf verrassen. Zij had echt niet durven denken dat op het olympische eremetaal een WK-medaille zou volgen.

Op Hayward Field werkte Vetter haar beste wedstrijd ooit af. Fouten maakte ze niet. Het eindresultaat na de zeven onderdelen van 6867 punten betekende een dikke verbetering van haar Nederlands record. “Dit is een beetje de meerkamp waarvan ik droomde dat ik ’m ooit nog een keer in mijn carrière zou hebben”, verklaarde ze voor de camera van de NOS. “Dit is echt heel goed. Vier keer heb ik 6600 gehaald en dan nu, hup, naar de 68.”

Vetter (29) is pas de zesde Nederlandse atleet die op een wereldkampioenschap tweede wordt, en de eerste die dat op de zevenkamp presteert. Rob Druppers (1983, 800 meter) was de eerste, gevolgd door Erik de Bruin (1991, discus), Rutger Smith (2005, kogel), Ignisious Gaisah (2005 en 2013, verspringen) en Dafne Schippers (2015, 100 meter).

Anouk Vetter in actie op de 800 meter, het laatste onderdeel van de meerkamp. Beeld ANP

Drie jaar geleden bezweek ze onder de druk en verwachtingen

Wie had ooit gedacht dat Vetter zich in dat rijtje zou scharen? Bij de vorige WK, drie jaar geleden in Doha, bezweek ze onder de druk en verwachtingen. Ze kon geen vervolg geven aan haar Europese titel in 2016 en het brons op het mondiale titeltoernooi van 2017. Uitgeput was ze, moe van het moeten presteren. Na zes onderdelen staakte ze de strijd.

Die diepe mentale crisis zou haar tweede sportleven inluiden, met een andere beleving. Het moeten werd mogen en de balans tussen ‘werk’ en privé – inspanning en rust – ging op de schop. “Voor mijn hoofd is het fijn als de druk soms even wat minder is.”

Vetter is iemand die, als ze niet oppast, de hele dag ‘aan’ staat en non-stop bezig is met presteren, vertelde ze onlangs in een interview met Trouw. “Ik ben een enorme perfectionist en dan kan je daar nog weleens in doorslaan. Ik was me daar in het verleden nooit zo van bewust. Nu wel. Atletiek draait om details, om millimeters of honderdsten van een seconde. Daar kun je jezelf in kwijtraken.”

Anouk Vetter is blij met haar zilveren medaille. Beeld ANP

Gedreven door plezier rijgt ze de successen aaneen

Ook daarom glimt dit zilver zo mooi. Vetter is de verpersoonlijking van de topsporter 2.0. Een atleet die zichzelf ontdaan heeft van dwingende verwachtingen en gedreven door plezier de successen aaneen rijgt. Zij is een mooi voorbeeld in een tijd waarin steeds duidelijker wordt hoe hoog de prijs van een medaille kan zijn.

Tokio heeft haar veel vertrouwen gegeven, zei ze in dat eerdere interview. Waarom dan toch die blijvende verbazing? “Ik heb gewoon lage verwachtingen. Dat werkt bij mij.” Bovendien was haar voorbereiding dit keer verre van ideaal door een hamstringblessure. Ze kon twee weken lang geen snelheidstraining doen.

Dat gemis bleek geen belemmering. Vetter was in de vorm van haar leven. Ze begon de 100 meter horden met een degelijke 13,30 seconden, sprong voor haar doen hoog (1,80 meter), excelleerde met een persoonlijk record bij het kogelstoten (16,25 meter) en snelde op de 200 meter naar 23,73 seconden. Na de eerste dag stond ze tweede in het algemeen klassement, achter de olympisch kampioene Nafissatou Thiam uit België. “Het is nu een kwestie van kalm blijven en goed op mezelf letten”, zei ze maandag.

Ze ging dieper dan ooit

Dinsdag noteerde ze vervolgens met 6,52 meter een persoonlijk record bij het verspringen en wierp ze de speer het verst van allemaal naar 58,29 meter. Daardoor klom ze naar de koppositie. “Ik heb zeker wel even gedacht dat goud mogelijk was. Maar ik liet die gedachte snel weer los.”

Vetter wist dat de afsluitende 800 meter haar slechtste onderdeel is. Ze ging wellicht dieper dan ooit. Toch finishte ze 7 seconden later dan Thiam, terwijl dat maar 1,5 seconde had mogen zijn voor de wereldtitel. Haar blijdschap was er niet minder om. “Ik heb alles gegeven en kan mezelf niks kwalijk nemen. Dit is wat het is en ik ben hartstikke blij. Het is mijn vierde medaille op een groot toernooi en ik scoor meer dan 6800 punten. Dat had ik echt nooit gedacht toen ik lang geleden koos voor de meerkamp.”

Medailles uitdelen als zakdoekjes Bij de WK in Eugene hebben ze iets nieuws bedacht. De atleten krijgen meteen na de finish hun medaille omgehangen. In de chaos die dan regeert, terwijl de sporters nog naar adem happen en collega’s elkaar feliciteren, wordt het eremetaal uitgedeeld. Dat gebeurt op zo’n terloopse manier dat het net lijkt alsof er een zakdoekje wordt gegeven voor een loopneus. En waarom? Het is ook de sporters een raadsel. Na haar heroïsche overwinning op de 100 meter moet Shelly-Ann Fraser-Pryce een verdwaasd rondkijkende official, met de zilveren medaille in z’n hand, aanwijzen welke van haar landgenoten recht heeft op die kleur. Anouk Vetter wordt tijdens haar interview met de NOS aan haar mouw getrokken door een official, want er volgt wel nog gewoon een ceremonie. Lachend: “Ik moet een medaille ophalen die ze al om mijn nek hebben gehangen. Echt heel raar. Maar ik ga maar.”

