Zilveren estafettemannen hebben alles voor elkaar over. ‘We lopen met hart en ziel’

Het moet een olympisch record traplopen zijn geweest, van de Nederlandse vrouwenploeg op de 4x400 meter. De vier bekeken de olympische finale van de Nederlandse mannenploeg vanaf de tribune. Toen slotloper Angela in de laatste meter een zilveren medaille veiligstelde met een fenomenale eindsprint, stormden de vrouwen in vliegende vaart de trap af en vielen de mannen op de baan om de hals. Het zilver op de 4x400 meter kreeg zo een dikke oranje feestrand voor de lege tribunes in het olympisch stadion.

De estafettemannen zorgden zaterdag, op het laatste atletiekonderdeel op de baan, voor een mooie afsluiting van Team NL. Aan de toch al indrukwekkende medailleoogst werd onverwacht een extra zilveren medaille toegevoegd. Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela grepen de zevende atletiekmedaille van deze Spelen. Bovendien was het viertal de eerste mannenploeg in de geschiedenis met een medaille op een estafettenummer. Zondag kwam er door de zilveren medaille voor marathonloper Abdi Nageeye ook nog een achtste plak bij. Daarmee is het atletiek voor Nederland het meest succesvolle onderdeel deze Spelen.

Dansje tegen de spanning

De mannen noemden hun medaille na afloop niet helemaal onverwacht. Femke Bol, de Nederlandse sensatie op 400 meter, analyseerde de prestatie na afloop treffend: “Als ze samen lopen zijn ze stuk voor stuk beter dan individueel.” Terrence Agard: “We hebben hier met hart en ziel gelopen. We waren zo gemotiveerd om dit voor elkaar te krijgen. Ja, we zijn samen sterker, maken elkaar sterker.” Als voorbeeld noemde Agard het dansje waarmee het viertal de olympische arena betrad. “Dat doen sinds een paar races, en het maakt ons beter. Er valt dan spanning weg en dan kunnen we gaan.”

Het dansje was er voor het eerst tijdens het EK indoor in het Poolse Torun. Daar veroverde de ploeg een gouden medaille. Het mannenteam, dat toen bestond uit Jochem Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen, was daarna in mei ook goed voor goud op de WK estafette in het Poolse Chorzow. Zaterdag in Tokio steeg het viertal – met Agard in plaats van Dobber – boven zichzelf uit. De mannen liepen in het olympisch stadion een nieuw Nederlands record. Ze haalden bijna twee seconden van hun oude toptijd af: 2.57.18 om 2.59.06.

“We zijn net als een voetbalteam; we zijn individueel misschien niet de beste, maar we weten elkaar wel te pushen tot de ‘limit”’, zei startloper Bonevacia. “We geloven in het plan van de coach en we motiveren elkaar. Als we elkaar de waarheid moeten zeggen, bijvoorbeeld als iemand niet zijn best doet tijdens een training, dan doen we dat gewoon. We zijn altijd blijven communiceren, heel professioneel. Dat heeft zo ver gebracht als waar we nu zijn.”

Bonevacia werd zaterdag nog toegevoegd aan het team. De Nederlands recordhouder (44,62) nam de plaats over van Jochem Dobber, die hem in de series had vervangen. Bonevacia hoefde toen niet in actie te komen omdat hij een dag daarvoor al de finale van de 400 meter had gelopen. Daarop werd hij achtste. Nederland kwalificeerde zich in Tokio als zesde voor 4x400.

In een indrukwekkende race moest Nederland alleen de Verenigde Staten voor laten gaan. Na de eerste ronde lag Nederland nog op de voorlaatste plaats, maar Agard liep het gat naar de top vervolgens op knappe wijze dicht. Tony van Diepen kon de derde plaats die Agard veroverde vervolgens vasthouden. Slotloper Angela zag op het laatste rechte stuk dat Botswana het niet zou volhouden en passeerde dat land vlak voor de finish. En daarmee toonde Nederland andermaal dat het inmiddels een land is om rekening mee te houden in de internationale atletiekwereld.

Voor Agard was de finale extra bijzonder. Hij overleefde in september 2015 een zwaar ongeluk, waarbij hij een nekwervel brak. Er werd gevreesd voor een dwarslaesie. Lang leek het erop dat hij zijn atletiekloopbaan kon vergeten. Zaterdag onderstreepte hij zijn vechtersmentaliteit. Met een splittijd van 43,76 was hij de op één na snelste van het hele veld. “Voordat we naar het stadion kwamen heb ik even een besefmoment gehad”, aldus Agard, terugdenkend aan zijn zware ongeval. “Ik werd heel emotioneel en heb heel veel gehuild. Dat heeft echt geholpen. Ik word weer emotioneel als ik eraan denk, maar het was het allemaal waard.”

