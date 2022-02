Zilver voor Jutta Leerdam op de 1000 meter, goud voor Japanse Takagi

Leerdam lag lang op koers voor goud, maar werd van de troon gestoten door de Japanse Miho Takagi. De Japanse schaatste een Olympische record en was met 1.13,19 een halve seconde sneller dan Leerdam.

De Amerikaanse Brittany Bowe haalde het brons. Antoinette de Jong en Ireen Wüst haalden respectievelijk de vijfde en zesde plaats. Voor Wüst was het haar laatste olympische race. Die verliep niet naar haar tevredenheid.

“Ik zou de rit wel even over willen doen", zei Wüst na afloop bij de NOS. “Bij de start viel ik voorover, en daarna maakte ik in de eerste 50 meter een paar missers. Dat is jammer. Ik wilde gewoon iets te graag. Ik wist dat mijn tegenstander Wojcik heel snel weg zou gaan. Ik wilde mee, waardoor ik weer de oude Wüst was die achter de feiten aan het rennen was. Het was meer vechten dan schaatsen.”

Wüst besefte nog niet helemaal dat het haar laatste race op de Spelen was geweest. “En dat is maar goed. Als je dat gaat beseffen, zit je niet meer in de race zelf. Ik wilde nog één goede 1000 meter rijden. Maar op zo'n afstand mag je geen foutjes maken. Dat deed ik wel", zei de 35-jarige Brabantse.

Als 19-jarige debutante verraste ze bij de Spelen van Turijn in 2006 met goud op de 3000 meter. Het was de eerste van een ‘goldrush’ die op maandag 6 februari zestien jaar later vooralsnog eindigde met haar zesde goud. Wüst won twee keer de 3000 meter, drie keer de 1500 meter en greep goud op de ploegachtervolging in 2014. Daarnaast waren er nog eens vijf zilveren en ondertussen twee bronzen medailles. Daarmee is ze al Nederlands meest succesvolle olympiër ooit. Nu stopt ze echt.

“Het is erg mooi geweest, na 16 jaar is het voorbij. Ik ga over vier jaar naar de Spelen om iedereen aan te moedigen", zei ze na de 1000 meter in Peking.

‘Ik dacht: alles of niks’

Antoinette de Jong was tevreden over haar race. “Het ging een stuk beter dan dat het was”, aldus De Jong bij de NOS. “Ik was nu echt agressief en voelde dat ik er goed in zat. Het ging beter omdat ik door het verwachtingspatroon dat ik voor mezelf heb gecreëerd geschaatst heb met een ballast, waardoor ik niet helemaal mezelf kon zijn. Maar toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: alles of niks, gewoon laten zien wat ik waard ben. Ik wilde de Spelen heel graag goed afsluiten en dat is goed gelukt.”

De 26-jarige De Jong won deze Spelen twee bronzen medailles, op de 1500 meter en bij de ploegenachtervolging.