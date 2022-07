Zilver is op dit moment het hoogst haalbare voor atlete Bol

Zilver lag in de lijn der verwachting, haar tijd niet. Voor iemand die naar eigen zeggen ‘in de vorm van haar leven is’ viel die een beetje tegen, en daarmee ook het gat met de nummer één. Maar een onvertogen woord rolde er na de WK-finale van de 400 meter horden niet over de lippen van Femke Bol. Zij toonde zich dolgelukkig met haar medaille - en geef haar eens ongelijk.

Bol (22) had dit seizoen nog geen race verloren, maar ze wist ook dat een confrontatie met haar grootste concurrente tot dusver was uitgebleven. Vrijdagnacht bleek olympisch kampioene en leeftijdsgenote Sydney McLaughlin niet één, maar een paar maatjes te groot. De Amerikaanse won in een wereldrecord van 50,68 seconden en was daarmee de eerste vrouw die onder de 51 liep.

Bol kon daar niet aan tippen. Zij finishte in 52,27 seconden, een tijd die net boven haar eigen Europese record lag. Tijdens de race was ze helemaal gefocust op haar eigen horden. Pas op veertig meter voor de eindstreep zag ze hoe ver ze achter lag. “Toen schrok ik wel”, verklaarde ze naderhand. “Het gat was best groot. Ik wilde er naartoe lopen, maar ze nam alleen maar meer voorsprong. Het is niet normaal wat zij heeft gedaan.”

Geen frustratie

Zelf had Bol gehoopt voor het eerst in haar leven onder de 51 seconden te lopen. Dat ze geen persoonlijk record klokte in de belangrijkste wedstrijd van het jaar is jammer ja. Toch leek ze ook daar niet gefrustreerd over. Nuchter en realistisch als Bol is, verstaat ze de kunst om te genieten van wat ze bereikt. Natuurlijk hoopt ze in de toekomst op meer - snellere tijden en goud - maar ze laat haar gedachten ook stil staan in het heden.

“Als ik nu niet blij ben met zilver omdat iemand 50,6 loopt, dan haal ik mijn eigen prestatie omlaag. Dat doe ik niet, want ik ben hier echt trots op. Ik vind het supergaaf dat zij zo hard rent, maar ik heb het beter gedaan dan op de Olympische Spelen. Want daar was het brons.” In Tokio moest Bol vorig jaar behalve McLaughlin ook de Amerikaanse Dalilah Muhammad voor laten gaan. In Eugene hield zij de wereldkampioene van 2019 achter zich.

Niet elke wedstrijd gaat harder

In de evenwichtige verschijning van Bol lijkt ook de invloed van haar coach Laurent Meuwly zichtbaar. Hij is een meester in het managen van verwachtingen. “We moeten niet de fout maken om dit meisje als een medaillemachine te zien”, vertelde hij eerder dit jaar in een interview met Trouw. “Het zou verkeerd zijn om te zeggen dat Femke alles kan en onbreekbaar is. Als we willen dat zij ook op de lange termijn succesvol is, moeten we er voor zorgen dat zij mentaal kan herstellen van alles wat ze meemaakt.”

Bol heeft een stormachtige entree op het wereldtoneel gemaakt. Pas vier jaar geleden liep ze haar eerste hordenwedstrijd. Alom wordt ze gezien als de groeibriljant van de Nederlandse atletiek. Meuwly: “Iedereen verwacht dat zij iedere wedstrijd weer harder loopt. Als coach weet ik dat dat onmogelijk is. Daarover heb ik voorafgaand aan dit seizoen met haar gesproken. Dat is zeker bij een jonge atleet belangrijk. Zij zou ten onrechte kunnen denken dat het makkelijk is.”

Het gat tussen haar en McLaughlin ontmoedigt Bol allerminst. Integendeel zelfs. Ze klonk vrijdagnacht strijdbaar na de wedstrijd. “De prestatie van Sydney inspireert en motiveert me. Een jaar geleden werd er voor het eerst in de geschiedenis onder de 52 seconden gelopen en nu al onder de 51. Ik ben zelf ook heel snel wereldtop geworden. Er is veel mogelijk en ik blijf mijn best doen om mezelf constant te verbeteren. We gaan wel zien waar ik ooit eindig en wie weet lukt het op een dag om ook zo hard te lopen.”

Sydney McLaughlin met haar wereldrecord. Beeld AP

Lieke Klaver trots op vierde plek Lieke Klaver (23) was dolblij met haar vierde plaats op de 400 meter. “Niet normaal. Ik ben op mijn eerste echt goede toernooi vierde bij de grote mensen”, glunderde ze. Ze was met opzet na de finish in stadion Hayward Field wat langer blijven hangen om te zien hoe de top 3 hun medailles vierden. “Gezien de tijden van de eerste drie was de vierde plaats het maximale nu voor mij, maar ik wilde wel even zien hoe die meiden dat deden, want ik wil dat over een tijdje ook. Het was een momentje om even te onthouden en aan te denken bij de trainingen.” Klaver had in de halve finales het Nederlands record op 50,18 gezet en noteerde in de finale 50,33. Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, tweevoudig olympisch kampioene, won het goud in 49,11.