Zijn we er toch weer ingetuind, hier in Qatar

Het was al na middernacht toen we terug in ons huisje op de compound arriveerden, aan de rand van Doha. Eigenlijk was mijn verjaardag alweer voorbij. In de huiskamer waren blokletters op de muur geplakt: happy birthday, met mijn naam. Op tafel stonden cadeautjes: flesjes frappuccino en chocoladekoekjes. Op briefjes wenste de hele schoonmaakploeg van de compound mij een fijne verjaardag.

Dan ben je ver van huis toch even geroerd. Heel even denk je: hoe wisten ze dat ik jarig was? Grappig naïef. De compound is geboekt via de organisatie van het WK. Anders was huisvesting schier onmogelijk en onbetaalbaar geweest. Voor de reservering werd alles van mij geregistreerd. Uiteraard ook mijn geboortedatum. Maar ook het telefoonnummer van mijn vrouw. Voor het geval dat. Als je het niet invulde, was reserveren niet mogelijk.

De verjaardagswensen waren even lief als een voorbeeld hoe perfect het systeem van maximale controle in Qatar tijdens het WK functioneert. Al voor ik afreisde, had ik geen illusies meer over mijn privacy. Toen ik thuis al online moest inchecken voor de compound, had ik per ongeluk twee keer dezelfde foto van mijn paspoort geupload. Het lukte niet het meteen te herstellen. Binnen vijf minuten kreeg ik een appje uit Qatar: kunnen we je helpen?

Alle WK-bezoekers lopen nu met de ‘Hayya card’ op hun mobieltje rond. Die geeft gratis toegang tot de metro en randactiviteiten. Cyberexperts waarschuwden vooraf dat de Hayya-app toegang biedt tot je volledige telefoon.

Overal hangen camera’s

De arbeidsmigranten weten allang hoe orwelliaans deze samenleving is. Ze houden zich strikt aan wat hen is opgedragen. Ze zitten in de tentakels van hun bazen, net als al die tienduizenden WK-‘vrijwilligers’ nu. Ook elke stap die ik hier zet, wordt vastgelegd. Overal hangen camera’s. Zo’n 15.000 zijn er uitgerust met gezichtsherkenning. Mijn tas moet bij alle locaties standaard door een scanner, niet alleen om veiligheidsoverwegingen. Als het flesje water niet het juiste etiket heeft (Arwa), dan wordt het er door de beveiligers uitgevist. Arwa is een merk van Fifa-sponsor Coca Cola Company. De marketingrechten van die sponsors worden beter beschermd dan mijn privacy.

De ochtend na mijn verjaardag staan twee vriendelijke Bengalen van de receptie aan de deur. Wat ik van hun verrassing vond? Geweldig, dank! Ze vragen of ik dat op een video, staand voor de letters ‘Happy Birthday’, wil vertellen. Tuurlijk! Een half uur later komen ze terug. Of ik nog even teken voor toestemming voor gebruik van de video door de WK-organisatie op sociale media. Wie weet zit ik straks in een promofilmpje van dit WK. Tussen shots van de emir en Gianni Infantino in. Zijn we er toch weer ingetuind.

Lees ook:

Eerder aflevering van rubriek van John Graat vanuit Qatar, tijdens het WK: Half uur joggen in airco-gekoelde buitenlucht: decadent of de toekomst?