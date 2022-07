Zijn vitaminen, astmapuffers en paracetamol echt nodig om de Tour te rijden?

Ook in de Tour de France van 2022 is het woord doping alweer gevallen. In Kopenhagen viel Interpol binnen in het hotel van Bahrain Victorious, de ploeg van onder anderen Matej Mohoric en Dylan Teuns. Interpol deelde foto’s van de inval. Op een ervan stond een bed vol met in beslag genomen spullen. Pillen, paracetamol, vitaminepillen, sprays en een puffer voor astma.

Steven Kruijswijk had de foto ook gezien, vertelde hij. Het was ook voor hem gissen wat er precies te zien was en hij wilde zeker niet oordelen, maar als al die spulletjes van één renner waren, dan vond hij dat wel erg veel. “Dat heb ik zeker niet in mijn koffer.”

Het is onduidelijk of er bij Bahrein Victorious verboden activiteiten plaatsvinden. De ploeg rijdt vooralsnog gewoon mee. Voorzitter Vincent Egbers van de Dopingautoriteit zag ook niet veel vreemds op het bed liggen. Kruijswijk vindt het daarom zonde dat de beelden van pillen op het bed een verkeerd idee kunnen geven. “Het kan ook gewoon medicatie zijn van dokter om renners van maagproblemen af te houden.”

Maar de grote hoeveelheid pillen roept wel een vraag op. Wat wordt er dan allemaal legaal ingenomen, en is dat nodig om de Tour te rijden?

Supported by #Europol, authorities in 🇫🇷 🇧🇪 🇪🇸 🇭🇷 🇮🇹 🇵🇱 🇸🇮 have carried out a crackdown on doping in cycling races

🔹 14 properties searched

🔹 3 people interrogated



🚴The investigation is ongoing and the evidence seized being examined



More ➡️ https://t.co/7zgXqca8U5 pic.twitter.com/PrhBUuNaXx — Europol (@Europol) 1 juli 2022

Het wielrennen is gemedicaliseerd. Alle renners nemen vitaminepillen. Kruijswijk noemt een rijtje op van wat hij onder meer neemt: “Probiotica, en vitamine C en vitamine D. Dit om het immuunsysteem te onderhouden.” Ook Martijn Tusveld van Team DSM maakt gebruik van die supplementen. “De sponsor is daar best ver in. Alles wat erin zit, wordt natuurlijk getest om te kijken of het aan de eisen voldoet.”

Veelgebruikt in het peloton is ook de inhalator tegen astma. Tusveld is een van de renners die voor de race een pufje nemen. Bij hem is middels een test in een ziekenhuis vastgesteld dat hij inspanningsastma heeft. Hij gebruikt er ventolin voor. De werkzame stof daarin is salbutamol, het product waarvan Chris Froome in de Ronde van Spanje in 2017 twee keer zo veel als toegestaan in zijn urine had.

Pijnstilling is wijdverspreid

Tusveld: “Mijn longfunctie werd getest met en zonder ventolin. Als het verschil aanzienlijk was, dan heb je inspanningsastma. Het klopt dat je het vaak bij wielrenners ziet. Dat komt omdat zij ook echt een diepe inspanning moeten leveren.”

Pijnstilling is eveneens wijdverspreid. In 2019 werd tramadol verboden, omdat die zware pijnstilling tot verdoving en mindere concentratie leidde. Meerdere jonge renners uitten desondanks afgelopen half jaar hun zorgen, omdat de cultuur rond het gebruik van pillen tegen de pijn niet is veranderd.

Bij Team DSM ‘loopt de dokter ’s ochtends echt niet met pillen te strooien’, zegt Tusveld. “En ikzelf neem eigenlijk nooit iets. Ook niet iets tegen pijn als een paracetamol, terwijl het bij andere teams normaal is elke dag zelfs voor de start al iets van pijnstilling te nemen.”

Bovendien wordt pijnstilling gebruikt om de pijn van wonden te verzachten. Een flink deel van de renners is namelijk al gevallen, zeker in de kasseienetappe richting Arenberg woensdag.

Alleen melding van afwijkende resultaten

Hoeveel paracetamol een renner gebruikt, is ook voor bijvoorbeeld de Nederlandse dopingautoriteit niet vast te stellen. Voorzitter Egbers van de Dopingautoriteit: “Wanneer urine wordt afgenomen, wordt dat naar een lab gestuurd. Wij krijgen alleen melding van afwijkende resultaten. En omdat paracetamol niet verboden is, krijgen wij daar nooit resultaten over.”

Met ketonen is Team DSM eveneens voorzichtig. Dat legale voedingsmiddel werd gepresenteerd als wondermiddel en wordt door sommige ploegen gebruikt, terwijl de internationale wielerunie juist heeft gevraagd dat niet te doen. Tusveld: “Wij weten niet of het echt werkt, dus we nemen het niet”. Jumbo-Visma gebruikt het bijvoorbeeld wel.

Al bovenstaande middelen zijn toegestaan, zij het soms tot een bepaalde hoeveelheid. Kruijswijk vindt daarom dat er vaak een scheef beeld ontstaat. “In het tennis speelt men door met pijnstillers en spuiten. Dat is dan moedig, en de tennissers zijn doorbijters. Bij ons wordt het dan toegeschreven aan doping.”

Rugblessure natuurlijk laten helen

Met die woorden refereerde hij aan onder meer Rafael Nadal, die na de winst op Roland Garros verklaarde dat hij alleen kon spelen door verdovende injecties te gebruiken voor de zenuwen in zijn enkel. Dat leidde tot kritiek bij de Franse wielrenners Thibaut Pinot en Guillaume Martin. “Dit zijn dus de helden van vandaag”, reageerde vooral Pinot cynisch.

Pinot wilde er in de Tour niet meer op ingaan. Hij had zijn verklaring al gegeven, vertelde hij op een persconferentie voorafgaand. Die verklaring was dat hij er trots op was dat hij zijn rugblessure ‘in twee jaar natuurlijk had laten helen’. “In wat misschien wel mijn mooiste jaren konden zijn.”

Wielrenners liggen altijd onder een vergrootglas, wilde Pinot maar zeggen. Kruijswijk begrijpt die reflex wel. “Bij wielrenners zijn er al zo lang ik fiets vraagtekens. Dit helpt niet voor de beeldvorming.”

Waarom zou je het nemen

Egbers van de Dopingautoriteit zegt dat het ethische aspect rond vitaminen en pijnstilling als paracetamol wordt besproken, vooral met jonge renners. “Alles leidt daarom naar de ethische vraag: waarom zou je het nemen? Dat is mijn persoonlijke mening: waarom zou je het nemen als je geen last hebt?”

Egbers: “Uiteindelijk is de lijn simpel: Er mag iets wel, en er mag iets niet. De grens staat goed beschreven. En soms in een bijzondere situatie kan je een zogenoemde TUE aanvragen, oftewel een uitzonderingsverklaring dat je als sporter een bepaald medicijn echt nodig hebt.”

In de Tour is de koffer van de verzorger vaak in zicht. Bij Team DSM is dat bewust. Hier, dit is er, wij doen er niet moeilijk over. Tusveld neemt voor de start alleen cafeïne, oftewel een kop koffie. Want cafeïne is zeer effectief om vermoeidheid tegen te gaan, een renner alerter te maken en de opname van koolhydraten te verbeteren. “Daarom zit het ook in de gels die we onderweg aanpakken.”

Wat is er nu bekend over Bahrein Victorious? Iets meer dan een week geleden werd het hotel van de ploeg in Kopenhagen doorzocht, kort nadat in veertien huizen in onder meer België, Spanje, Kroatië, Italië en Slovenië huiszoekingen waren geweest. Sindsdien bleef het stil. Wat is er in beslag genomen? Hoewel Bahrain Victorious claimt dat er geen persoonlijke bezittingen zijn ingenomen, maakte Interpol er melding van dat wel degelijk ‘hardware’ in beslag is genomen. Het gaat dan om computers, telefoons en simkaarten. Bovenal werden 479 capsules gevonden ‘met onbekende bruine en witte inhoud’. Dat was niet in de Tour, maar in Slovenië. Waarom juist nu? Dat is een grote vraag. Interpol meldt zelf dat op 16 juni in een groot overleg besloten is om tot actie over te gaan. Er werd wel gemeld dat het ging om een onderzoek naar doping. Wat gebeurt er nu? Ook dat is onduidelijk. Bahrain Victorious rijdt nog steeds in de Tour, met Dylan Teuns, maar ook met Damiano Caruso, die voor een klassement wil gaan. De resultaten van de inval zijn nog niet gedeeld. Het is onduidelijk wanneer dat gebeurt. Het is na de doorzoeking van vorig jaar het eerste teken dat er nog aan de zaak wordt gewerkt. Er is nooit iets bekend gemaakt over de resultaten van die actie. De kans is dan ook aannemelijk dat deze Tour wordt gereden zonder dat duidelijk is waar men uiteindelijk naar zocht.

