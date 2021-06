Zijn standbeeld is weg uit Malmö, maar Ibrahimovic blijft een held: ‘Zlatan is als een God voor ons’

Op het buitenterras van Ölkaféet, een sfeervolle kroeg in het centrum van Malmö, blaast Rasmus Svensson eens voor zich uit tijdens de pauze van Zweden-Slowakije.

Nee, zijn gepuf heeft niet zozeer te maken met een wervelende eerste helft van de Zweedse ploeg tegen Slowakije als wel met de tropische temperatuur in Malmö, die deze vrijdagmiddag met gemak de dertig graden haalt. “We missen Zlatan”, sombert Svensson over het teleurstellende spel van Zweden. “Als hij meedoet, is het zo veel leuker om naar Zweden te kijken.”

Zlatan Ibrahimovic, speler van AC Milan, is de grote afwezige op dit EK. Een knieblessure gooide roet in het eten. Dat was niet alleen voor Ibrahimovic een teleurstelling, maar ook voor de tien miljoen inwoners van Zweden. In maart had de spits na een afwezigheid van vijf jaar nog zijn rentree gemaakt in de nationale ploeg van Zweden. Velen zagen in ‘Ibracadabra’ het ontbrekende puzzelstukje in het elftal van bondscoach Janne Andersson.

“Hij is als een God voor ons”, stelt Hampus Hagman, die een geel shirt – mét handtekening – van Ibrahimovic draagt op de stoep van Ölkaféet. “Hij is zo sterk, zo balvast. We hadden hem goed kunnen gebruiken tegen Spanje.” In Sevilla, afgelopen maandagavond, werd Zweden negentig minuten lang met de rug tegen de muur gezet door de Spanjaarden. Wel met resultaat: 0-0. “In die wedstrijd voelde je het gemis van Zlatan”, vindt Hagman. “Nog los van zijn waarde buiten het veld. Alle jonge spelers kijken tegen hem op.”

Een culturele potpourri

Waar ze Ibrahimovic (39) ook adoreren, is in Rosengård, de wijk waar hij opgroeide als zoon van een Bosnische vader en een Kroatische moeder. Malmö, een stad van 350 duizend inwoners, is een culturele potpourri in het zuiden van Zweden. Er wonen 180 verschillende nationaliteiten, waarvan er veel vertegenwoordigd zijn in de wijk Rosengård. Je vindt er een Zlatan Court, een trapveldje dat geopend werd door Ibrahimovic, en een muurschildering van Ibrahimovic op een hoge flat. Met daarbij de tekst ‘home is where the heart is’.

In Ik, Zlatan, de biografie van de Zweedse auteur David Lagercrantz, wordt Rosengård soms neergezet als een getto, maar dat lijkt iets te sterk aangezet. Het oogt als een vredelievende volksbuurt. Ivan Milosevic, voorzitter van FBK Balkan, de amateurclub van Ibrahimovic, moet lachen om de typeringen waarmee Rosengård soms wordt neergezet in het buitenland. “Ze praten soms over onze wijk alsof het Rio de Janeiro is”, zegt hij spottend. “Terwijl een stad als Malmö juist een mooie afspiegeling is van wat een moderne, westerse stad tegenwoordig te bieden heeft.”

Milosevic voetbalde tussen 1987 en 1995 geregeld met én tegen Ibrahimovic. “Hij was een grappenmaker, iemand die de hele dag liep te dollen”, herinnert Milosevic. “We waren nog zo jong. Maar ineens ging het heel hard met hem.”

Het standbeeld is verdwenen

In 1996 vertrok Ibrahimovic naar Malmö FF, de club waar hij zijn professionele voetballoopbaan begon. Daarna volgde een carrière die hem voerde langs clubs als Ajax, Internazionale, FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain en AC Milan. In oktober onthulde Ibrahimovic persoonlijk zijn standbeeld voor het stadion van Malmö FF. Het bronzen monument was een cadeau van de Zweedse voetbalbond.

Maar de plek waar het beeld stond, is nu leeg. Begin vorig jaar besloot het stadsbestuur van Malmö om het standbeeld te verwijderen, nadat het al weken doelwit was van diverse vernielingen. Supporters van Malmö FF konden het niet verkroppen dat Ibrahimovic een belang had genomen in Hammarby IF, de grote rivaal van Malmö FF. “Het stadsbestuur van Malmö is officieel eigenaar van het standbeeld”, laat Hjalmar Tell, perswoordvoerder van Malmö FF, weten. “Zij beslissen wat er nu met het beeld gebeurt.”

Malmö heeft een beetje een haat-liefdeverhouding met Ibrahimovic, zo blijkt. “Als je het mij vraagt, dan is de afwezigheid van Zlatan een groot gemis voor Zweden op dit EK”, stelt Milosevic. “Maar als je het aan de Zweedse bevolking zou vragen, dan krijg je misschien een ander antwoord.”

Topscorer aller tijden

Er zijn namelijk ook mensen die minder te spreken waren over de plannen voor een terugkeer van Zlatan. Ibrahimovic is dan weliswaar topscorer aller tijden van Zweden (met 62 doelpunten in 118 interlands), maar op grote eindrondes wilde het maar niet vlotten met Blågult (blauw-geel). Met Ibrahimovic erbij strandde de ploeg drie keer in de groepsfase van het EK.

Dit keer is alles anders. Zonder Ibrahimovic plaatste Zweden zich vrijdag voor de achtste finales na een overwinning op Slowakije (1-0). De gil-barometer in café Ölkaféet slaat een kwartier voor tijd hoog uit als Forsberg een toegekende strafschop benut. Al die jubel om Forsberg is allemaal wel leuk en aardig, vindt Hagman, maar Ibrahimovic blijft zijn held. “Hij is de beste speler in de geschiedenis van Zweden. Schrijf dat maar op.”

