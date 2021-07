Zijn de leeuwinnen bereid van China te verliezen om de Amerikanen in de kwartfinale te ontlopen?

Het ligt niet in de aard van een sporter een wedstrijd te verliezen om zodoende in de volgende ronde een sterke tegenstander te ontlopen. Dat vindt Sarina Wiegman ook. De bondscoach van de voetbalvrouwen weet echter ook dat het in sommige gevallen een te overwegen scenario kan zijn. Het is bijvoorbeeld geen aantrekkelijk vooruitzicht om al in de kwartfinale van het olympisch toernooi te stuiten op de Verenigde Staten. “Dat land kom je liever wat later tegen.”

Na de 3-3 van zaterdag tegen Brazilië is het meest waarschijnlijke scenario dat Nederland als nummer een in poule F het in de kwartfinale moet opnemen tegen nummer twee in poule G. En dat wordt vrijwel zeker de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen en viervoudig olympisch kampioen revancheerde zich zaterdag van de nederlaag tegen Zweden door Nieuw-Zeeland met 6-1 te verslaan. De laatste twee duels van Nederland met de Amerikaanse vrouwen, de WK-finale in Lyon en een oefenwedstrijd in Breda, gingen kansloos met 2-0 verloren.

Om de Amerikanen te ontlopen zou Nederland dinsdag in de laatste poulewedstrijd in Yokohama niet moeten winnen van China. Dat lijkt op zich een onmogelijke opgave. China kwam zaterdag niet verder dan 4-4 tegen Zambia, dat woensdag met 10-3 door Nederland onder de voet werd gelopen. Daarnaast is het de vraag of het niet moreel verwerpelijk is om met opzet een wedstrijd niet te winnen. Het zou het aanzien van de Nederlandse ploeg schade kunnen toebrengen.

Aan de andere kant wordt vaak gezegd dat in topsport alles is geoorloofd om het uiteindelijke doel te bereiken. Wiegman hield zich na het vermakelijke duel met Brazilië op de vlakte. “Het is altijd gevaarlijk om te rekenen”, zei de bondscoach, die er tevens op wees dat Nederland wel voor 99,9 maar nog niet voor de volle 100 procent zeker is van de kwartfinale. En ze wist dat Nederland als nummer twee in de poule mogelijk stuit op Groot-Brittannië, Canada of Japan. Ook drie tegenstanders van formaat.

Tegen Brazilië stond de verdediging iets beter dan tegen Zambia, maar incasseerde Nederland opnieuw drie doelpunten, die voorkwamen uit te vermijden situaties. Ongelukkig noemde Wiegman de tegentreffers, maar ze roemde daarnaast wel de kwaliteiten van de Braziliaanse aanvallers. In de Nederlandse aanval bewees Vivianne Miedema wederom haar klasse. De spits tekende voor de 1-0 en de 2-1.

Brazilië kwam twee keer langszij, door Debinha en door Marta uit een strafschop. Ludmilla maakte er zelfs 2-3 van voor de ploeg van de Zweedse bondscoach Pia Sundhage. Zij profiteerde van een foute terugspeelbal van Aniek Nouwen. Het werd uiteindelijk 3-3 door een fraaie vrije trap van Dominique Janssen.

Miedema liet zich vlak voor tijd met een pijnlijke lies vervangen. Ze zei zich geen zorgen te maken voor het duel van dinsdag met China. Een wedstrijd die Nederland aan haar stand verplicht is om te winnen. Wat de consequenties daarvan ook zijn.

Lees ook: Drie tegendoelpunten werpen schaduw over monsterzege van de Nederlandse voetbalvrouwen op Zambia

De voetbalvrouwen wonnen hun olympische debuut met 10-3 van Zambia. Zorgwekkend was het optreden van de verdediging.