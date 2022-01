Zijn belangrijkste tegenstander treft Djokovic buiten het veld: de Australische immigratieminister Alex Hawke

Zijn tegenstander in de eerste ronde van de Australian Open is bekend, maar of Novak Djokovic volgende week ook daadwerkelijk in actie komt tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic is nog ongewis. Het zwaard van Damocles, in handen van de Australische immigratieminister Alex Hawke, hangt nog altijd boven het hoofd van ’s werelds beste tennisser.

Nadat de loting van donderdag zonder opgaaf van redenen vijf kwartier vertraging opliep, werd er druk gespeculeerd, zeker omdat er ook een persconferentie van premier Scott Morrison op de rol stond. Had Hawke dan toch gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de uitspraak van de rechter te vernietigen en het visum van Djokovic alsnog ongeldig te verklaren? Dat bleek uiteindelijk (nog) niet zo.

Hawke bevindt zich in een niet te benijden positie. Aan de ene kant weet hij dat de meeste Australiërs het liefst zien dat die arrogante Djokovic per direct het land wordt uitgezet. Uit een enquête van News Corp Media bleek dat 83 procent van de 60.000 respondenten vond dat er geen uitzondering gemaakt moest worden voor Djokovic. De vicepremier van het land, Barnaby Jones, zei dat de strenge immigratieregels voor iedereen gelden. “Voor een tennisser, de koning van Spanje of de koningin van Engeland.” Als Djokovic mag blijven dan verliest premier Morrison, met mogelijke verkiezingen in mei voor de deur, aan geloofwaardigheid.

Spierballentaal

Hawke, in wiens handen het lot van Djokovic ligt, weet als geen ander hoe gevoelig de kwestie ligt. Een besluit om het visum van de Serviër in te trekken, zal sportieve, maar ook politieke, diplomatieke en juridische gevolgen hebben. De Servische autoriteiten zullen wederom spierballentaal niet schuwen. Zijn fans zullen weer demonstreren als hun held terug in detentie moet. Zijn advocaten, die de rechter er eerder van wisten te overtuigen dat hun cliënt ten onrechte de toegang tot het land was ontzegd, zullen opnieuw de gang naar de rechtbank maken.

De toch al geringe populariteit van Djokovic onder de Australiërs daalde de laatste tijd zienderogen. Hoe was het mogelijk dat hij kort na zijn positieve coronatest vaak in het openbaar te zien was, zoals bij de onthulling van een postzegel met zijn beeltenis erop? Ook gaf hij een interview aan de Franse sportkrant L’Equipe, zonder te melden dat hij positief was getest. Als verweer gaf hij op dat hij de verslaggever niet wilde laten zitten, wat hij later een ‘verkeerde inschatting’ noemde.

En dan was er nog dat verkeerde vinkje op zijn inreisformulier. Op de vraag of hij de laatste veertien dagen in het buitenland was geweest, werd er ‘nee’ ingevuld, terwijl hij gezien was op een tennisbaan in het Spaanse Marbella. Een menselijke fout van zijn team, verklaarde Djokovic later. Dat zet uiteraard kwaad bloed bij Australiërs, die de langste lockdown ter wereld achter de rug hebben. Een presentator van de nieuwszender Channel 7 noemde Djokovic, niet wetende dat de microfoon nog open stond ’een leugenaar, een schurk en dom’.

Nauwelijks over tennis gesproken

Soms lijkt alles ‘gewoon’ op Melbourne Park, waar de afgelopen dagen nauwelijks over tennis werd gesproken. Zoals de training van Djokovic op donderdag met de Argentijn Federico Coria op de Margaret Court Arena. Maar schijn bedriegt, zolang zijn belangrijkste tegenstander van dit moment, Alex Hawke, nog niet heeft gesproken.

Het kan zelfs zo zijn dat Djokovic tijdens het toernooi te horen krijgt dat hij niet meer welkom is. Dat overkwam eerder deze maand de Tsjechische Renata Voracova, die al een dubbelpartij in een toernooi in Melbourne had gespeeld toen ze te horen kreeg dat haar visum niet in orde was. Zij verliet vrijwillig het land, maar dreigde Tennis Australia wel met een schadeclaim. Indien Djokovic wordt uitgewezen, zullen ook zijn advocaten niet schromen een rekening te sturen.

