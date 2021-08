Zij hield haar belofte, ik niet. Excuses aan Caroline Groot

Op een houten opstapje net buiten de wielerbaan in Izu deed ik woensdagmiddag een belofte. Ik zou er vrijdag bij zijn als Caroline Groot haar 500 meter tijdrit zou rijden. Ze kwam langslopen tijdens een overigens minimale lunch met een klein maïsbakje en wat stukjes kip, en we raakten aan de praat. Een zeldzaam toeval, want zo vaak is contact zonder een afscheiding niet mogelijk op deze coronaspelen.

Ze vertelde hoe ze jarenlang de beste was, drievoudig wereldkampioen zelfs, maar sinds vorig jaar had ze er ineens een tegenstander bij. Een Canadese olympiër had een ongeval gekregen, was paralympisch geclassificeerd en verpulverde alle records dat jaar. Pas in Tokio zag Groot in de training dat ze dichterbij kwam. Die Canadese verslaan was opeens mogelijk. En dus wilde ze publiek. Zeker, was mijn antwoord. Ik kom, maar alleen als jij hard rijdt.

Zij hield haar belofte. Ik niet. Groot won brons, met een wereldrecord in haar klasse (De C4 en C5 waren bij elkaar gevoegd), ik was ergens in een hal in het centrum van de stad. Daarom op deze plek excuses.

Geen vergelijking

Het was niet vanwege haar of haar prestatie dat ik er niet was. Er was wat anders te doen, en bovendien was de weg naar de baan vol obstakels. Izu ligt op meerdere uren rijden van Tokio. De busverbinding is beroerd, een taxirit heen en weer kost zeker 130000 yen. Dat is veel geld, gezien de wisselkoers nu één euro 0,0077 yen is. Wat dat betreft is er geen verschil met de olympische collega’s, die hetzelfde meemaakten enkele weken terug.

Maar tot zover de vergelijkingen met de olympische variant van de Spelen. Net zoals het met Caroline Groot en haar Canadese tegenstander niet goed te vergelijken is, iets wat ik eerst wel dacht. Het was in mijn ogen een goed voorbeeld van hoe iemand die paralympisch traint zich verhoudt tot iemand die jaren olympisch had getraind.

De paralympische sporter denkt heel anders. Als het veld zich ontwikkelt, dan moet jij mee. Je hebt nu eenmaal geen keus, moet alles daarvoor doen wat nodig is. Want dat het sneller gaat, is het wezen van de sport. En de enige vergelijking die paste, was dat Groot uiteindelijk vlakbij haar concurrente eindigde op het moment dat het echt moest. Alleen dat zien was de drie uur reistijd naar Izu al waard geweest.

