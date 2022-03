Zien we Messi straks nog één keer lachen?

“Meeessiiiii, Meeeessiiii”. Een vol La Bombonera in Buenos Aires deed menig voetbalfan zaterdagavond weer even terugdenken aan die inmiddels vervlogen tijden in Camp Nou. Meer dan 600 keer galmde de lofzang door het stadion als de watervlugge dribbelaar weer eens had getoverd. Tegen Venezuela in de WK-kwalificatie maakte hij dit weekend de 3-0 met een totale mispeer, maar de voorbereiding op zijn Messi’s deed dat teniet. Vlak voor de keeper de bal doodleggen op de borst, alsof hij op de middellijn van een trapveldje stond, zorgde voor zoveel verwarring bij de keeper dat Messi ook met een flater de hoek voor het uitzoeken had.

De Venezolaanse keeper was dit weekend niet de enige die na Messi’s optreden in verwarring raakte. Na afloop hintte de 34-jarige sterspeler op een pensioen bij de nationale ploeg. De serenade vanaf de tribunes, die hem gezien zijn grote glimlach raakte, bracht geen verandering in zijn overpeinzing. Het WK is mede dankzij Messi’s productie zeker, en Qatar kan zomaar eens het laatste kunstje zijn. “Zeker is dat na het WK veel gaat veranderen”, sprak hij na afloop cryptisch.

Het wrede lot van de uitblinker

Anders dan bij Barça, waar ‘Messi’ synoniem was voor ‘God’, is de relatie met Argentijnse fans ambivalenter. Messi tikte bij de nationale ploeg nooit écht het buitenaardse niveau aan zoals hij in Spanje deed. Als La Selección won, dan werd het elftal geprezen. Verloor zij, dan was het de schuld van één man. Noem het het wrede lot van een uitblinkend individu in een teamsport.

Messi kreeg de toorn over zich heen toen de ploeg drie finales van de Copa America op rij verloor. Na de meest dramatische van allemaal, op strafschoppen tegen Chili, nam een huilende Messi in 2016 afscheid van de nationale ploeg, maar hij keerde op zijn schreden terug na een campagne om ‘Leo’ terug te halen. Veelzeggend was een wederom huilende Messi, nu van geluk, nadat hij vorig jaar in zijn vierde poging eindelijk Copa-succes boekte. Nu rekende hij af met de criticasters, in plaats van andersom.

Bij werkgever Paris Saint Germain is de relatie tussen Messi en de fans in recordtijd bekoeld. Messi, zo aan Barcelona verknocht, heeft op het Parc des Princes in zijn eerste half jaar nog niet kunnen brengen wat zijn aanvalspartner Kylian M’Bappé wel levert. Het kwam hem te staan op ook voor Messi een unicum: een striemend fluitconcert. De situatie is reden voor speculatie. Barcelona-trainer Xavi, zijn oude ploegmaat met wie hij zoveel prijzen won, zette de deuren al wijd open voor een terugkomst. David Beckham zou hem naar zijn prestigeproject Inter Miami willen halen. Misschien de belangrijkste vraag als Messi straks een enkeltje uit Parijs boekt: wie is bereid de oude meester nog één keer toe te zingen?

De column van John Graat

