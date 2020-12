Zidane heeft bij Real weer wat lucht richting de ‘finale’ van woensdag

FC Barcelona is niet de enige topclub in Spanje waar het bepaald niet florissant gaat. De Catalanen verloren zaterdag al voor de vierde keer dit seizoen, bij Cadiz (2-1) dit keer. Trainer Ronald Koeman hekelde de instelling van zijn spelers die ‘niet genoeg’ hadden gebracht, ‘niet geconcentreerd’ en ‘niet agressief’ waren geweest. De fans van Barcelona mogen troost putten uit het feit dat ook de aartsvijand uit de hoofdstad niet zonder zorgen is.

Waar Barcelona zich in de Champions League probleemloos voor de volgende ronde plaatste, wankelt Real Madrid in dat toernooi. De Koninklijke staat derde in groep B. Vroege uitschakeling dreigt, zelfs een vervolg in de Europa League is niet zeker.

Na de tweede nederlaag tegen Shaktar Donetsk afgelopen week werden de messen geslepen in de Spaans pers. Voorzitter Florentino Perez zou een falend transferbeleid hebben gevoerd. De tientallen miljoenen die werden uitgegeven aan Vinicius Junior, Eder Militao, Luka Jovic, Rodrygo Goes hebben veel te weinig rendement. Ook gaan de pijlen richting coach Zinedine Zidane. Sportkrant ‘Sport’ kopte: ‘Ultimatum voor Zidane’. En ‘Marca’ verwees naar de allesbeslissende wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach komende woensdag in Bernabeu: ‘La final de Zidane’. Dat betekent zowel finale als einde.

Sevilla-spits Luuk de Jong wordt afgetroefd door de latere matchwinnaar Vinicius Junior van Real Madrid (0-1). Beeld AP

In juli was de Franse vedette van weleer nog de gevierde held vanwege het binnenhalen van de landstitel. Zijn spelers lieten hem dan ook niet in de steek, zaterdag bij Sevilla. Real was beter dan de winnaar van de Europa League en had al diverse kansen gemist toen Vinícius in de 55e minuut toesloeg, via doelman Bono, 0-1. Luuk de Jong, die in de basis stond, was met een fraaie omhaal dichtbij een doelpunt.

Real staat nu derde, zes punten achter koploper Atlético. De overwinning bij Sevilla zorgde voor opluchting, maar het moet vooral woensdag gebeuren. Immers, een twijfelachtige primeur dreigt. Sinds de eerste Champions League in 1992 wist Real zich altijd te plaatsen voor de volgende ronde. Ondertussen zingen in Madrid al namen rond van mogelijke vervangers van Zidano: Mauricio Pochettino en Raul.

