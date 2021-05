Zes Oranje-spelers laten zich niet vaccineren, maar Frank de Boer ‘kan ze niet dwingen’

In navolging van de olympische sporters voor Tokio kregen woensdag ook de aanwezige spelers van het Nederlands elftal in Zeist de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen het corona­virus. De KNVB had daar bij de overheid op aangedrongen. Bondscoach Frank de Boer en bondsarts Edwin Goedhart adviseerden de spelers zich te laten injecteren.

Toch besloten zes van de vijftien aanwezige spelers dat niet te doen. “Sommige spelers hebben al corona gehad. Het was op vrijwillige basis. Ik kan niet iemand dwingen een spuit in zijn lichaam te laten zetten”, zei De Boer in Zeist op een persconferentie. Zelf liet hij zich direct daarna wel vaccineren, in Hoorn.

De EK-gangers die er de afgelopen drie dagen nog niet bij waren in de Zeister bossen, krijgen niet meer de mogelijkheid zich alsnog te laten vaccineren. Vrijdag verzamelen zij zich. “Nee, dat doen we niet meer. Als iemand van die spuit dan ziek, zwak of misselijk wordt, is onze voorbereiding nog korter. We gaan niet gokken dat er vijf of zes koorts hebben. Dan kunnen we niet goed trainen.”

Iconische Nederlandse plekken vormden bij de bekendmaking een symbolisch decor

De Boer maakte woensdag na een eerste trainingsstage zijn definitieve selectie bekend. Het risico dat die 26 internationals thuis nu nog een coronabesmetting oplopen en dan in quarantaine moeten, wordt klein geacht. Sommige spelers zijn bij hun clubs in het buitenland al gevaccineerd. Wout Weghorst zit daar waarschijnlijk niet bij. De spits van VfL Wolfsburg zorgde eerder voor ophef toen hij via Instagramposts vraagtekens had gezet bij corona. Hij haalde de omstreden arts en complotdenkster Christiane Northrup aan.

Weghorst is nu definitief geselecteerd. Alle namen werden woensdag via een video op sociale media onthuld. Daarbij vormden iconische Nederlandse plekken een symbolisch decor. Hans van Breukelen presenteerde de drie keepers voor de Deltawerken in Zeeland. De verdedigers werden bekendgemaakt door Khalid Bouhlarouz bij Fort Sint Pieter in Maastricht. Willem van Hanegem stond voor de middenvelders bij het Middelpunt van Nederland in Lunteren. En Dirk Kuijt zag in het Rijksmuseum goedkeurend welke aanvallers er meegaan.

In die laatste categorie is Quincy Promes de opvallendste naam. De Boer zag in de justitiële zaak waarin hij verdachte is van betrokkenheid bij een steekpartij geen reden hem niet te selecteren. De KNVB heeft daarover nog wel contact gehad met de advocaat van Promes. De Boer verwacht dat er op korte termijn geen stappen worden ondernomen door justitie. “En in Nederland is iedereen onschuldig totdat hij is veroordeeld. Ik moet kijken wat de selectie nodig heeft. Quincy speelt gewoon goed in Rusland.” Promes kwam na zijn vertrek bij Ajax in elf duels voor Spartak drie keer tot scoren. De Boer wil hem erbij hebben omdat hij multifunctioneel is. Promes kan zowel rechts- als linksbuiten spelen maar ook achter de spitsen en als offensieve back.

‘Het is ongelooflijk snel gegaan met Timber’

Mede om die multi-inzetbaarheid gaat ook Jurriën Timber mee naar het EK. De 19-jarige Utrechter kan achterin op meerdere posities uit de voeten. De Ajacied speelde slechts één keer in zijn leven in een vol stadion, net voor corona uitbrak, en gaat nu al mee naar het EK. De Boer: “Het is ongelooflijk snel met hem gegaan. Hij verblikt of verbloost niet, ook Europees niet. En in de trainingsstage de afgelopen dagen heeft hij het fantastisch gedaan.”

Omdat ook Ryan Gravenberch (19) bij de selectie zit, neemt Nederland voor het eerst twee tieners mee naar een groot toernooi. Teun Koopmeiners en Cody Gakpo, die ook nog met Jong Oranje mee hadden gemogen naar het jeugd-EK, hebben de schifting ook overleefd. De ervaring moet onder anderen komen van Daley Blind, die net op tijd hersteld lijkt van een enkelblessure. De Boer denkt dat hij komende week op trainingskamp in Portugal met de groep kan meetrainen en op zondag 6 juni in Enschede in de laatste oefeninterland voor het EK mee kan doen tegen Georgië.

Uit de voorselectie zijn Bizot, Tete, St. Juste, Karsdorp, Vilhena, Hateboer, Bergwijn en El Ghazi afgevallen. Hateboer meldde zichzelf af (geblesseerd). De rest kreeg een kort telefoontje van De Boer.