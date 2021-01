Zes op de tien transgenders voelen zich wel eens onveilig op sportclub

Niet bij de vrouwen en mannen mee mogen doen, geweigerd worden of moeten stoppen wegens ongepast gedrag. Het is de harde realiteit voor zo’n tien procent van de transgenderpersonen in sportend Nederland. Dat blijkt uit een online onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland. Samen ondervroegen zij 133 transgender- en seksediverse personen naar hun sportdeelname en acceptatie in de sport.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen, blijkt dat sport voor deze groep belangrijk is. Deze alliantie is een samenwerkingsverband dat zich onder aanvoering van de John Blankenstein Foundation inzet voor brede LHBTI-acceptatie in de sport. Zeven van de tien respondenten geven aan dat sporten een positieve rol heeft, het is bijvoorbeeld een belangrijke uitlaatklep. “Met hockey kan ik altijd alles van me af meppen”, licht een jonge transgender in het onderzoek toe. “Verder was ik er goed in, waardoor mensen eerder accepteerden hoe ik was.”

Niet douchen in sportschool

Tachtig procent van de transgenders geeft aan zich geaccepteerd te voelen. Toch krijgen zes op de tien wel eens met negatieve gedragingen te maken. “Ik kan in mijn sportschool niet douchen en me niet volledig omkleden vanwege het gebrek aan privacy”, zegt een transgender in de leeftijdsgroep van 30-44. “Ook heeft mijn sportschool gevraagd of ik mijn transgender achtergrond verborgen wil houden, vanwege waarschijnlijke moeilijkheden met andere leden.”

Zo zijn er volgens Stephan Hakkers, Manager Educatie & Expertise bij de John Blankenstein Foundation, nog tal van belemmeringen voor transgender personen te noemen. “De sportsector is heel binair ingedeeld”, vertelt Hakkers. “Moet een transgenderpersoon in een mannen- of vrouwenteam? Waar kunnen ze zich omkleden en douchen? En zoals uit het onderzoek blijkt, krijgen transgenderpersonen nog vaak met negatief gedrag te maken. Denk aan discriminatie of foute grappen.”

Minder uitsluiting en discriminatie

Het is voor het eerst dat er op deze schaal de acceptatie van transgenders in de sportsector in kaart is gebracht. Dat was nodig, volgens Hakkers. “We moesten eerst weten wat er speelde onder deze groep, voordat we richtlijnen konden opstellen voor een inclusievere sportsector.”

Deze richtlijnen bevatten aanbevelingen en praktische tips voor het ontwikkelen van meer veiligheid en acceptatie in de sportsector. Met deze adviezen in de hand wil de Alliantie Gelijkspelen, samen met NOC-NSF en belangenorganisaties (TNN en NNID), sportbonden en gemeenten begeleiden naar een sportsector met minder uitsluiting en discriminatie.

