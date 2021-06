Zes kenners over Oranje: ‘Alle onrust kan voor meer cohesie zorgen’

Leonne Stentler: ‘Ronald Koeman was een ander soort manager. Onder hem was er rust en duidelijkheid, nu is het extreem onrustig.’

Leonne Stentler (35) speelde bij Ajax en zeventien keer in het Nederlands elftal. Ze is voetbalanalist bij de NOS.

“De twee oefenwedstrijden gaven niet ontzettend veel hoop. Vanaf het moment dat Frank de Boer het heeft overgenomen, heb ik hem niet benijd. Hij zit continu in tijdnood. Hij heeft nooit echt de mogelijkheid dingen langer te oefenen. Ook het spelsysteem waar hij nu voor heeft gekozen: je weet vooraf dat het niet meteen werkt. Het is goed dat hij een duidelijke keuze maakt, maar ik vraag me af of het de beste is. Je zag dat ze nog niet zijn ingespeeld op elkaar. Zoals Pierre van Hooijdonk het zei: het is alsof je leert fietsen zonder zijwieltjes. Het lijkt niet meer op wat we onder Ronald Koeman zagen. Hij was een ander soort manager. Onder hem was er rust en duidelijkheid, nu is het extreem onrustig. Het is alsof we terug bij af zijn. De afwezigheid van Virgil van Dijk werkt ook niet bevorderlijk. Gelukkig is de poule relatief gemakkelijk. Dat geeft meer tijd. En de onrust om het elftal kan wel zorgen voor meer cohesie in de selectie. Ze moeten dat gebruiken. Uiteindelijk draait het erom of Memphis in zijn kracht komt. Hij zal het moeten doen. Maar ik vrees dat de kwartfinale echt wel de max is. Veel andere teams hebben op elke positie wereldsterren, wij niet.”

Berry van Aerle: ‘Als ik onze namen vergelijk met de Duitsers, dan hoeven wij daar niet voor onder te doen’. Beeld HH, Soenar Chamid sportfotografie

Berry van Aerle (58) won met PSV de Europa Cup 1, speelde 35 interlands en werd in 1988 Europees kampioen. Hij is scout bij PSV.

“We moeten geen waarde hechten aan die oefenwedstrijden. Ik heb drie voorbereidingen meegemaakt voor grote toernooien en het was altijd zoeken. Dit EK moet nog beginnen en ik ben positief. Zelf zou ik voor een 4-3-3-opstelling kiezen. Daarin kunnen de backs opkomen, zoals ik zelf deed vroeger. Maar het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van de spelers. We hebben grote namen die in grote competities spelen. Als ik die vergelijk met de Duitsers, dan hoeven wij daar niet voor onder te doen. Persoonlijk zou ik wel liever Malen in de basis zien. Toen hij inviel tegen Georgië, liep het voorin veel soepeler. Hij kan een mannetje passeren en is altijd gevaarlijk. We hebben gewoon een vleugje geluk nodig. Dan zie ik ze de kwartfinale wel halen en dan is alles mogelijk. Elk toernooi heeft een verrassing.”

Sparta-verdediger Bart Vriends: ‘Ik heb besloten iets optimistischer te zijn dan veel andere mensen’. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Bart Vriends (30), verdediger van Sparta, speelde 140 wedstrijden in de eredivisie.

“Ik heb echt wel echt zin in het EK en heb besloten iets optimistischer te zijn dan veel andere mensen. Onze selectie is gewoon heel behoorlijk. We hebben drie waanzinnig goeie centrale verdedigers. Centraal op het middenveld hebben we met Frenkie en Wijnaldum geen misselijk duo. En met Memphis erbij heb je gewoon een sterke as. Ik ben ook nog gecharmeerd van Berghuis en Malen, twee speciale spelers en Weghorst is in vorm, die gaat doelpunten maken. Misschien zou ik Wijndal op links vervangen door Van Aanholt of Aké. Bij de backs ligt in dit systeem veel verantwoordelijkheid. Dat systeem is gewoon de trend van deze tijd. Veel topploegen in Europa spelen ermee. Ik zou het ook wel aandurven. Ik reken minimaal op halve finale.”

Youri Mulder: ‘Met Weghorst erbij ben je niet nerveus. Dan denk je: we gaan lekker voetballen en geven alles wat we hebben.’ Beeld HH, DPA Picture-Alliance

Youri Mulder (52) speelde bij FC Twente en Schalke, speelde negen interlands en was erbij op het EK in 1996. Hij is nu voetbalanalist bij Ziggo Sport.

“Ik zag zeker in die laatste oefenwedstrijd tegen Georgië bij momenten dat er wat kan gaan groeien. De keuze van Frank de Boer voor deze tactiek vind ik wel goed omdat we geen buitenspelers hebben die sterk genoeg zijn tegen de toplanden. Dan kom je tegen reuzen te spelen. Steven Berghuis wordt door Lucas Hernández weggeblazen. Je wordt dan te kwetsbaar. En of je dan 4-4-2 of 5-3-2 kiest, maakt niet zoveel uit. Het enige nadeel nu is dat we met Wijndal en Dumfries niet zulke goeie backs hebben. Maar Depay is wel in vorm en Weghorst vind ik heel goed. Hij scoort makkelijk en heeft een expressiviteit waarmee hij alle jongens kan meenemen. Met hem erbij ben je niet nerveus. Dan denk je: we gaan lekker voetballen en geven alles wat we hebben. Hij werkt zich de tandjes, heeft nul angst. Weghorst is eigenlijk de omgekeerde pinch-hitter, het breekijzer waarmee je goed op gang moet komen. Later in de wedstrijd kun je dan doorschakelen met Malen. Die kan als invaller de ploeg in een overdrive brengen.

“Nederland heeft echt een ploeg die in het toernooi kan groeien. Probleem is alleen: na zo’n groepsfase kun je zomaar tegen Frankrijk of Portugal komen en dan is het klaar. Want welk systeem je ook speelt, goed voetbal wordt daar niet door bepaald. Het beste voetbal staat of valt met het individu. We hebben goede spelers, maar het is vooral subtop. Een beetje bescheidenheid zou ons wel sieren. We zijn er twee toernooien niet bij geweest, maar we doen soms op het arrogante af. Ga maar eens winnen van Oekraïne of Oostenrijk, met al die spelers uit de Bundesliga. Veel succes.”

Jeanet van der Laan. Beeld HH, ANP

Jeanet van de Laan (40) werd met Ter Leede drie keer landskampioen en speelde 25 interlands. Nu is ze Tweede Kamerlid namens D66.

“Ik heb altijd hoge verwachtingen van het Nederlands elftal en ook nu. Chauvinistisch als ik ben, ga ik voor een finaleplek, omdat we gewoon heel goede voetballers hebben. In elke linie lopen spelers van uitzonderlijke klasse. Alleen mag het spel wel wat swingender. Die 5-3-2-opstelling vind ik tactisch gek. Ik wil altijd zo aanvallend mogelijk voetbal zien. De bondscoach kiest daar niet voor. Ik vind dat jammer, maar ik zal er geen Kamervragen over indienen hoor, haha. Het zal ingegeven zijn door de aard van De Boer als verdediger, maar dat was ik zelf ook. Die oefenwedstrijden waren niet erg aantrekkelijk, maar laten we hopen dat het door onwennigheid kwam. Zelf zou ik Berghuis erin zetten. Dat vind ik een mooie, creatieve voetballer. Hij is te goed om op de bank te zitten. Weghorst zou ik daarvoor slachtofferen. Berghuis kan ook prima in een tweespitsensysteem spelen, wat hangend op rechts. Het allerfijnst van dit EK is dat het weer ergens anders over gaat dan over corona, heerlijk.”

Sjaak Swart: ‘Dat Frank niet met echte buitenspelers speelt, is verschrikkelijk’. Beeld Patrick Post

Sjaak Swart (82), won met Ajax drie Europa Cups 1 in de jaren zeventig en speelde 31 interlands.

“Verdedigende ploegen beheersen het 5-3-2-systeem dat Nederland nu speelt, maar zo zijn wij niet. Dat moet je echt leren. Chelsea stond in de Champions League-finale als een huis, met negen man achterin en iedereen wist precies zijn taak. Dat is bij ons niet zo. Dat Frank niet met echte buitenspelers speelt, is verschrikkelijk. Als er van een rechts- of linksbuiten aardige voorzetten komen, hoef je er maar tegenaan te lopen. Nu schrikken ze als er eens eentje komt. Weghorst moet die ballen van de zijkant krijgen, anders heb je er niks aan. Dumfries kan geen goede voorzet geven. Van Wijndal op links komt ook te weinig. Nederland heeft verder best goede spelers hoor, met Frenkie, Wijnaldum en De Ligt, daar staat wel wat. Maar je moet ze wel goed neerzetten. Frank is opgegroeid bij Ajax, maar wel in de tijd van Van Gaal. Met tikkies breed en terug, breed en terug. Je moet gedurfd voetballen, vind ik. Mijn voorspelling? De poule is te doen, ik hoop toch op de halve finale.”