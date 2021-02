Zenuwachtige Femke Kok grijpt naast het goud op de 500 meter

In schaatsteam Reggeborgh staan ze bij elk mooi resultaat stil met champagne en een speech. De zilveren medaille van Femke Kok (20) verdient zeker een feestje, al waren de verwachtingen door haar eerdere races zo hoog gespannen dat het toch een beetje als een teleurstelling voelde. Dat zegt veel over haar stormachtige entree op het wereldtoneel. Wie had bij de start van de winter kunnen bedenken dat het de benjamin van de ploeg zou zijn die het vaakst geëerd zou worden?

Kok zwaaide naar de camera’s toen ze vrijdag het ereschavot opstapte, maar door haar mondmasker was niet te zien of dat gepaard ging met een lach. Even later verklaarde ze: “Ik kwam hier vandaag voor de winst. Het is jammer dat dat niet gelukt is.” Ook een tweede plaats is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk. Natuurlijk moet daarbij aangetekend worden dat de sterke Aziaten vanwege corona ontbreken. Dat neemt niet weg dat nooit eerder een Nederlandse schaatsster op de 500 meter goud óf zilver won. De laatste landgenote die brons pakte, was Thijsje Oenema in 2012.

Trillen van de spanning

Kok had bij de start staan trillen van de spanning. “Ik was heel nerveus. Natuurlijk probeerde ik rustig te blijven, maar er lag meer druk op dan tijdens de world cups. Dit is toch het WK.” Ook schrok ze van de tijd van de Russin Angelina Golikova, twee ritten voor haar: 37,14 is snel gezien de hoge luchtdruk die dezer dagen in Thialf hangt. “Mijn opening was prima, maar in de volle ronde raakte ik ze niet goed genoeg.”

Met een achterstand van 0,14 seconde op Golikova kwam ze over de finish. Tijdens het wereldbekercircuit waren de rollen nog omgekeerd geweest. Kok won viermaal. Mede daarom gold zij als grootste kanshebber voor de mondiale titel. “Het was wel apart dat ik als favoriet aan de start stond. Ik ben nog zo jong. Vorig jaar werd ik bij mijn debuut negende en dat jaar reed ik vooral wedstrijden bij de junioren. Ik had nooit gedacht dat ik dit seizoen al om de prijzen zou meedoen.”

Natuurtalent

Ze geldt als een natuurtalent. Op haar tweede kraste ze al op houtjes over het ijs. Vorig jaar werd ze bij de jeugd wereldkampioen allround. Dit seizoen specialiseert zij zich voor het eerst op de sprintafstanden. “Ik kan makkelijker snelheid maken dan snelheid vasthouden.”

Het zilver gaat ze wel met de ploeg vieren, zei ze. In het verleden gunde ze haar spreektijd soms aan een teamgenoot. Kjeld Nuis mocht een keer, Ronald Mulder ook. Lachend: “Zodat zij ook eens lekker kunnen speechen.” Maar dit keer zal zij zelf het woord nemen. “Mijn praatje wordt wel vrolijk, hoor. Ik zal vertellen dat ik jammer genoeg geen goud heb gewonnen, maar wel blij ben met mijn allereerste individuele WK-medaille.”

Dubreuil onttroont Koelizjnikov op 500 meter, brons N’tab De Canadees Laurent Dubreuil heeft de Rus Pavel Koelizjnikov onttroond als wereldkampioen op de 500 meter. De 28-jarige sprinter zegevierde in Thialf met een tijd van 34,39 seconden. Dat was de beste seizoenstijd op deze afstand. Koelizjnikov bleef steken op 34,54 en behaalde daarmee zilver. Het brons was voor de Nederlandse kampioen Dai Dai N’tab (34,62). Voor Dubreuil was het zijn eerste wereldtitel in zijn loopbaan. In 2015 behaalde hij op de 500 meter brons. N’tab veroverde zijn eerste WK-medaille op deze afstand. Kai Verbij viel met een tijd van 34,67 net buiten het podium (vierde). Ook Ronald Mulder, vijfde in 34,69, greep net naast een medaille. Nieuwe tactiek helpt achtervolgingsploegen aan goud De Nederlandse achtervolgingsploegen hebben gisteren een dubbelslag geslagen, daarbij geholpen door een nieuwe tactiek. Oranje won tweemaal goud. Voor de vrouwen was dat voor het eerst sinds 2017. Vorig jaar eindigden zij als tweede achter Japan, dat nu afwezig is in Heerenveen. Het mannentrio was de laatste zeven WK’s ook de beste, maar business as usual was het gisteren allerminst. Tijdens de wereldbekerwedstrijden had Noorwegen opzien gebaard met een nieuwe tactiek. In plaats van in toerbeurt op kop te rijden, snelden de drie schaatsers in vaste formatie over het ijs, terwijl ze elkaar voortduwden. Nederland kopieerde deze strategie deels. Patrick Roest, Marcel Bosker en Beau Snellink duwden elkaar ook, net als Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten. Daarbij wisselden ze minder van positie dan gebruikelijk. Wüst: “We probeerden het tijdens een training en boekten meteen zoveel tijdwinst dat we het ook in de wedstrijd wilden proberen. Dat we ondanks die korte voorbereiding dit resultaat hebben geboekt, geeft aan dat we op deze weg door moeten.” Volgend jaar staan de Olympische Winterspelen op de agenda. Mannen winnen ook goud op achtervolging Ook het mannenteam van Oranje in de lege schaatshal Thialf goud veroverd op de achtervolging. De titelverdediger zegevierde met een tijd van 3.41,42 minuten. Tegenstander Canada eindigde als tweede in 3.41,71 en Rusland pakte brons met 3.42,66. Namens Nederland verschenen Patrick Roest, Marcel Bosker (beiden van Jumbo-Visma) en Beau Snellink (TalentNED) op het ijs. Zij werkten voor het eerst gezamenlijk een wedstrijd op dit onderdeel af. Het ‘gelegenheidstrio’ van Oranje reed allerminst een vloeiende race. Bosker en Snellink deden het nodige kopwerk waarna Roest het zware werk in de slotfase opknapte. Het Nederlandse drietal kwam niet echt veel aan ‘duwen’ toe, een tactiek die op dit onderdeel plotseling nogal populair is geworden en door het vrouwenteam van Oranje kort daarvoor succesvol was toegepast. Olympisch kampioen Noorwegen kon in de laatste rit niet imponeren en eindigde als vierde in 3.43,23. Voor met name Roest was het WK-goud een grote opluchting. Hij moest donderdag als grote favoriet op de 5000 meter verrassend voorrang verlenen aan het nieuwe schaatsfenomeen Nils van der Poel uit Zweden.

