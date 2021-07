Zelfs op het olympisch podium moeten Nederlandse sporters zich in Tokio laven aan de stilte

Eerlijk is eerlijk. De meeste olympische verslaggevers zijn geen groot liefhebber van de folklore rondom de Olympische Spelen. Zo’n Holland Heineken House (HHH) bijvoorbeeld – met zijn dampende en stampende beats – werd altijd wat schamper bejegend. Humberto Tan op het podium, de muziek zo hard dat je de muziek niet eens hoorde, en een stomdronken publiek dat alles prachtig vond. Nee, voor ons hoefde het niet zo. Vooral de editie in Londen, in het chique Alexandra Palace, rekte de wetten van de wansmaak ver op.

En toch. Deze week dacht ik aan de sporters. En hoe het voor ze moet zijn om op het hoogtepunt van hun carrière voor lege tribunes te sporten. De meesten zijn al van jongs af aan met hun sport bezig, hebben ergens onderweg gemerkt dat ze talent hadden en vervolgens lonkten de Spelen. Een enkeling staat straks in Tokio aan de start. Zonder publiek, zonder ouders, zonder applaus. Ja, er staan een paar journalisten langs de kant, maar de aandrang om hen om de nek te vallen zal miniem zijn.

En die sporters – we verwachten nogal al wat medailles van ze – mogen dus na hun prestatie niet eens het Holland Heineken House in, want dat is er niet in Tokio. Covid, u weet wel.

Het folkloristische erfgoed van de Nederlandse sport

Minimaal net zo erg: koning Willem-Alexander zal er ook niet zijn. De nog net niet zalig verklaarde beschermheilige van de Nederlandse olympische familie, hoort net als het HHH tot het folkloristische erfgoed van de Nederlandse sport. Zonder de koning zijn de Spelen eigenlijk niet af, incompleet.

Ze zullen het ermee moeten doen, de 292 Nederlandse sporters. In Tokio moeten ze zich laven aan de stilte – zelfs als ze de hoogste trede van olympisch podium betreden.

Gelukkig is er een goedmakertje. In Den Haag wordt dit jaar het Olympic Festival gehouden – een soort Holland Heineken House, maar dan zonder bier. En op het strand. Daar krijgen de sporters die een prijs winnen alsnog hun huldiging. Vaak al binnen een paar dagen na hun prestatie, als de sporters klaar zijn dienen ze zo snel mogelijk Japan te verlaten. En dan op naar Scheveningen, hopelijk voor een uitzinnig (en getest) publiek. Het is de sporters gegund in deze vreemde tijden.

En de koning? Die opent het festival natuurlijk.

