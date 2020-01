Zelfs Messi vindt Mané nu de beste van de wereld

Voetbal? Tijdverlies, vonden zijn ouders. De Senegalees Sadio Mané dacht er anders over. Dinsdag werd hij uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar.

De voetbalschoenen waarmee Sadio Mané al jaren op straat voetbalde, waren oud en tot aan de naad gescheurd. Een voetbalbroekje bezat hij zelfs niet. Mané was vijftien en wist zijn oom over te halen om hem te vergezellen op de lange reis naar Dakar voor de talentendag van de Senegalese topclub AS Génération Foot.

Wat hij kwam doen, vroegen coaches. Hun twijfel verdween al snel van hun gezicht toen Mané een bal onder de zolen nam. Zijn talent bleek onmiskenbaar en het duurde niet lang of Mady Touré, de oprichter van Génération Foot, bracht de ­Senegalese voetbalbond op de hoogte: “Opgepast, we hebben hier met een fenomeen te maken”.

De vleugelaanvaller uit Bambali, een dorpje vlakbij de Casamance-rivier en de grens met Guinee-Bissau, is inmiddels 27 jaar. Gisteren werd hij uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar.

Een hoge entertainmentfactor

Het Franse Metz haalde hem als tiener naar Europa. Aanvankelijk werd hij overmand door heimwee en zijn verblijf in Frankrijk bleek geen succes. Mané vertelde later voor de BBC hoe hij in zijn eerste wedstrijd na 25 minuten huilend van het veld rende.

Via Red Bull Salzburg, waar hij sportief floreerde, vond hij zijn weg naar de Engelse Premier League, naar Southampton, waar hij Ronald Koeman als trainer trof. Die kon genieten van Mané’s bijzondere talenten: hij is dribbelvaardig, ongrijpbaar, heeft een uitmuntende balbehandeling en vooral een hoge entertainmentfactor. Uit wedstrijdbeelden valt vaak niet op te maken of de Senegalees dan wel links- of rechtsbenig is. Zijn volgens velen bescheiden karakter vloekt met de onbevangenheid en de flair waarmee hij zijn sport beoefent.

Aan een natuurlijke aanleg om te scoren ontbreekt het hem evenmin. Die etaleerde hij in 2015 tijdens een competitiewedstrijd tegen ­Aston Villa. Slechts 2 minuten en

56 seconden had hij nodig om een hattrick te maken: de snelste in de geschiedenis van de Premier League. Zijn wonderlijke ontplooiing ontging Liverpool niet. Het telde in de zomer van 2016 38,6 miljoen euro neer – Mané werd daarmee de op dat moment de duurste Afrikaanse voetballer ooit.

Hoongelach

Aanvankelijk werd die transfersom nog op hoongelach onthaald. Maar op een virale video uit 2017 die op een Liverpool fan-account op YouTube verscheen, poneerde een jonge fan bloedserieus en gedecideerd een pikante stelling: “Ik doe niet aan ‘of’, ‘maar’ en ‘misschien’. Ik praat in absoluten. Sadio Mané is de beste voetballer in de wereld.” Het klonk met een vet Scouse-accent, de tongval van de Merseyside, en met terugwerkende kracht was het zo gek nog niet. Zelfs Lionel Messi vindt hem vandaag de beste speler van de wereld.

Mané is niet weg te denken uit het succesvolle team van de Duitse coach Jürgen Klopp. Vorig seizoen won Liverpool de Champions League en inmiddels stevent het team onbedreigd af op het landskampioenschap, een trofee waarnaar de clubfans al jaren snakken. En Mané leverde zijn bijdrage: in het ­kalenderjaar 2019 speelde hij 53 wedstrijden en daarin scoorde hij 32 keer.

Tijdverlies noemden Mané’s ouders zijn droom om een profcarrière in het voetbal na te jagen. De jonge Sadio, stelde het koppel, kon zijn aandacht beter richten op zijn geloof en op een potentiële baan als leraar. Een bewering die Mané, zelf een toegewijd moslim, voorgoed heeft weten te ontkrachten.

