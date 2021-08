Zelfs Lionel Messi is niet groter dan FC Barcelona of La Liga

Maffioos. Dief. Real Madrid-supporter. Zomaar wat kwalificaties op social media van Javier Tebas, de hoogste baas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga.

Tebas wordt door Barcelona-supporters als kwade genius gezien achter het vertrek van sterspeler Lionel Messi (34), die vermoedelijk nog deze week een contract tekent bij Paris Saint-Germain. Terecht is dat niet, vindt sportmarketeer Ruud van der Knaap. “Barcelona heeft z’n eigen graf gegraven door slecht technisch beleid”, stelt hij. “La Liga wijst Barcelona gewoon op de regels, die clubs eerder onderling overeengekomen zijn.”

Afgelopen jaar een verlies van 487 miljoen euro

Sinds 2013 mogen Spaanse voetbalclubs niet meer dan 70 procent van hun inkomsten uitgeven aan salarissen. En daar wringt het voor Barcelona, waar alleen al afgelopen seizoen een verlies werd geleden van 487 miljoen euro. Dat resultaat is vooral te wijten aan de coronapandemie. Er konden geen toeschouwers naar Camp Nou, waardoor de inkomsten uit kaartverkoop, merchandising en horeca volledig opdroogden. Zie dan maar eens het jaarsalaris van Messi, zo’n zeventig miljoen euro, op te hoesten. Alleen al de personeelssalarissen overstijgen momenteel de inkomsten van de club.

Barcelona deed er de voorbije weken alles aan om spelers in de etalage te zetten of contracten te ontbinden. Tevergeefs. En helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Want waar kunnen Antoine Griezmann (jaarinkomen 45 miljoen euro), Samuel Umtiti (12 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (12 miljoen euro) elders zoveel verdienen? Nergens. Ze weigeren bovendien salaris in te leveren. Want ja, contract is contract.

Beeld REUTERS

Veelgehoorde vraag de laatste dagen: waarom gaat Messi, die het liefst in Catalonië had willen blijven, niet gratis voor Barcelona voetballen? Dat mag niet. De Spaanse wet schrijft voor dat iemand maximaal 50 procent van zijn salaris mag inleveren bij een nieuwe arbeidsovereenkomst. En dan nog had Barcelona zwaar te lijden gehad onder grootverdiener Messi. “Ik kan geen akkoord geven voor een deal die de club voor vijftig tot zestig jaar raakt”, betreurde voorzitter Joan Laporta. “Niemand is groter dan de club. Ook de beste speler van de wereld niet.”

Het is goed dat La Liga niet heeft toegegeven

Barcelona leek deze zomer naar La Liga te kijken, en andersom. “Als er een speler is voor wie je de regels zou willen aanpassen, dan is het Messi wel”, meent Van der Knaap. “Maar ik denk dat het goed is dat La Liga niet heeft toegegeven. Zij staan voor een eerlijke competitie met gelijke kansen voor alle clubs.”

Barcelona, in feite in handen van de socios (leden), ontbeert een kapitaalkrachtige eigenaar, zoals Manchester City en Paris Saint-Germain. De Engelse Premier League kent bovendien geen salarisplafond, waardoor Manchester City ongemoeid een speler als Jack Grealish (transfersom 117 miljoen euro) kon kopen en het vizier nu richt op spits Harry Kane (vraagprijs 177 miljoen euro).

En Messi? De Argentijn zal naar verluidt deze week een tweejarig contract tekenen in Parijs. Dit alles tegen een gage van 35 miljoen euro per jaar. La Liga moet verder zonder zijn grote blikvanger, iets wat Javier Tebas eerder zal betreuren dan toejuichen.

