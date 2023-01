Zelfs een griepje weerhoudt Irene Schouten niet van zevende Nederlandse marathontitel

Succes in de topsport laat zich lang niet altijd regisseren. Juist dat aspect maakt de competitie zo intrigerend. In het marathonschaatsen bij de vrouwen geldt daarentegen een andere maatstaf: als Irene Schouten meedoet, rijden de andere formaties voor de kruimels die zij en Team Albert Heijn Zaanlander laten liggen. De beoogde uitdagers verzoenen zich dan bij voorbaat met een nederlaag.

Op nieuwjaarsdag was het niet anders, gaf Merel Bosma na afloop ruiterlijk toe. Rijden voor plek drie was het doel dat haar ploeg, Team BDM-BTZ, zich vooraf stelde. Irene Schouten was immers niet te kloppen, luidde de inschatting. En secondant Marijke Groenewoud zou er waarschijnlijk kort achter zitten, werd ook ingecalculeerd.

Na honderd ronden op de Jaap Edenbaan als beste van de rest gehuldigd worden: Bosma kon er dus goed mee leven. Sterker, de ploegtactiek was afgestemd geweest op Esther Kiel, de aangewezen kopvrouw. Persoonlijk had ze zodoende geen enkele reden tot klagen, omdat haar team kreeg waarvoor het naar Amsterdam gekomen was én Bosma zichzelf positief verraste.

Als er een kans was haar te verslaan, dan was het nu

De steelse blik van de winnares, toen ze na de ceremonie met die uitspraak en nederige houding werd geconfronteerd, sprak boekdelen. Ze hadden eens moeten weten, dacht Schouten. Als er een kans was haar te grazen te nemen, dan was het deze zondag geweest.

Donderdag lag ze met koorts op bed, door griep geveld. Slapend had Schouten de dag doorgebracht. Vrijdag voelde ze zich nog steeds slapjes, maar verhuisde ze van de slaapkamer naar de bank in de woonkamer. Zaterdag werkte ze weliswaar weer een training af, maar niet van harte. “De regel binnen onze ploeg is dat je alleen in een wedstrijd mag starten als je de dag ervoor hebt geschaatst”, verklaarde de nauwelijks opgekrabbelde coryfee de gang naar de ijsbaan.

Die gedrevenheid typeert Schouten. Menigeen zou het nationaal kampioenschap aan zich voorbij hebben laten gaan, maar zij níet. Nieuwe geschiedschrijving gold daarbij als haar intrinsieke brandstof.

Irene Schouten op kop van het peloton, met Marijke Groenewoud in tweede positie. Beeld ANP / Vincent Jannink

Na zes titels op rij aasde de 30-jarige West-Friezin nadrukkelijk op de zevende trofee. Van Atje Keulen-Deelstra - tot vorig jaar mede-recordhouder met vijf machtsgrepen - mocht ze zich dan al twaalf maanden geleden hebben losgeweekt, ditmaal wilde rupsje-nooit-genoeg Arjan Stroetinga achterhalen. Hij (“Een hele grote in het marathonwereldje”) kwam tot zeven eindzeges.

Even lijkt de missie te stranden

Even dacht Schouten dat de missie zou stranden. Na een derde van de wedstrijd kwam ze op een achterstand van driekwart ronde te rijden. Met twee ploeggenotes in een kopgroep van acht, onder wie Groenewoud, leek het pleit in haar nadeel beslecht. “Normaal reageer ik alert als iemand wegrijdt, nu zat ik er telkens niet bij. Ik had dus al wat gaatjes moeten dichtrijden, waarbij ik Jillert (Anema, red.) telkens nee zag schudden.”

De hoofdcoach dacht aan wat nog komen gaat. Het NK afstanden en, als het WK-kwalificatietoernooi niet in mineur eindigt, de mondiale titelstrijd begin maart in Heerenveen genieten dit seizoen voor Schouten prioriteit. Als langebaanschaatsster moet de ‘koningin van de Winterspelen’ dan laten zien dat de drie gouden individuele olympische medailles en het brons op de ploegenachtervolging tot een nieuwe standaard heeft geleid. Daarom ook had ze het NK allround op advies van Anema laten schieten, met als consequentie dat ze komend weekend het EK mist. Om zo de gewenste rustpauze in te lassen.

Toch liet hij Schouten begaan, toen ze besloot zich met een uiterste krachtsinspanning bij het achttal te voegen. In vier ronden tijd dichtte ze eigenhandig bijna de kloof, waarna de in de kopgroep bivakkerende teamgenote Maaike Verweij de opdracht kreeg vooraan te gaan rijden en het tempo te laten zakken. Schouten haakte zodoende aan en maakte het vervolgens in de eindsprint af. Zoals ook háar script het had voorgeschreven.

“Ik dacht heel eventjes: dit ga je toch niet menen? Nu ben ik hier en ga ik niet winnen. Dat voelde vervelend, want daarvoor was ik niet gekomen. Daarom móest ik ernaar toe, anders was ik mijn kampioenstrui kwijt.” Of ze nu verzadigd is? Uiteraard niet. Stroetinga, die gaat er dus volgend jaar aan, liet ze doorschemeren. Niemand die aan haar woorden twijfelde.

Hoolwerf sprint naar zege Evert Hoolwerf won de Nederlandse marathontitel bij de mannen. De schaatser van Reggeborgh versloeg na 150 ronden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam Robert Post en Sjoerd den Hertog in de sprint. Het is voor Hoolwerf de eerste nationale marathontitel. Hij volgt Jorrit Bergsma op, die in de slotfase de kopgroep moest laten gaan. Ploeggenoot Gary Hekman won de titel in 2020. In 2021 werd er geen NK verreden vanwege de coronapandemie.

Lees ook:

Het goud op de massastart was voor het team van Irene Schouten de allermooiste

Irene Schouten domineerde het schaatstoernooi in Peking en mag zich de succesvolste atleet op één Spelen noemen. Het goud op de massastart vandaag was voor haar ploeg – een buitenbeentje in de schaatswereld – misschien wel de belangrijkste medaille.