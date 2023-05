Zelfs de politie komt op de fiets voor de eerste klimaatneutrale wedstrijd in het betaald voetbal

Een voetbalwedstrijd zonder negatieve gevolgen voor het klimaat, met fans, sponsors, spelers en politie die allemaal meedenken en meewerken? FC Dordrecht durft het aan. Vrijdagavond is FC Dordrecht - Top Oss de eerste ‘klimaatneutrale wedstrijd’ van Nederland.

De wedstrijd past in het idee om samen met de gemeente Dordrecht, grote en kleine bedrijven en andere partners de regio te verduurzamen. Het idee ontstond toen de dochter van innovatiemanager van FC Dordrecht Leon Vlemmings vertelde dat ze op een ‘klimaatneutraal’ festival was geweest. “Een filmpje van dat festival zette ik in onze groepsapp van ons netwerk, Energiek Dordt. Zullen we de eerste klimaatneutrale wedstrijd organiseren, was de reactie. En zodoende.”

Buitenlandse voorlopers

Het is opvallend dat FC Dordrecht hier nu aandacht voor heeft. Het betaald voetbal in Nederland loopt verre van voorop als het gaat om duurzaamheid. Real Betis in Spanje en HJK Helsinki in Finland zijn voorlopers in hun land. FC Dordrecht keek vooral naar het Britse Forest Green Rovers, dat sinds 2010 al bezig is met verduurzaming.

Maar in Nederland werd die urgentie jaren niet gevoeld. Twee op de drie clubs hebben niet eens concreet beleid op papier gezet. Pas dit jaar wordt bij elke club een nulmeting gedaan over de CO 2 -voetafdruk. FC Twente, FC Eindhoven en Vitesse zijn daar al mee klaar. De rest van de clubs is gevraagd uiterlijk eind deze maand data aan te leveren.

Voor de eerste keer berekenen wat de CO 2 -voetafdruk is, was ook bij FC Dordrecht een uitdaging. Gelukkig konden ‘heel veel mensen’ er ‘heel veel tijd’ mee bezig zijn, aldus Bas van Lier, met Bureau 2030 verantwoordelijk voor het begeleiden van de wedstrijd: “Voor iedere organisatie is de eerste keer lastig. Daar ben je niet op ingericht. Bij Dordrecht hebben we tegen medewerkers gezegd: stuur elk bonnetje maar wat je hebt, dan halen wij de juiste gegevens eruit. Dat is gelukt.”

1 tot 3 ton uitstoot per wedstrijd

Een wedstrijd bij FC Dordrecht leidt tot ongeveer 1 tot 3 ton uitstoot. Gemiddeld per jaar is de uitstoot 341 ton CO 2 . Dat zijn twaalfduizend bomen op 25 voetbalvelden. Een gemiddeld huishouden stoot twaalf tot twintig ton per jaar uit, de stad Dordrecht komt jaarlijks ongeveer uit op een miljoen ton.

En nu is er dus een klimaatneutrale wedstrijd. Bedoeld niet alleen voor de club, maar als ‘challenge’ om door samenwerking in de hele regio duurzaamheidsdoelen versneld te kunnen realiseren. De voetbalclub kan daar een grote rol bij spelen, aldus Vlemmings. “De kracht van voetbal, dat miljoenen mensen bindt, is enorm. Wij hebben vanuit ons netwerk mensen samen gekregen om hier een uitdaging van te maken. Dat netwerk is in het voetbal groot. Als je dat gebruikt, lukt het wel om samen een probleem te tackelen. Duurzaam worden kan geen club alleen.”

De grootste klap is er tevens een voor de lange termijn: 1 mei werd een nieuw energiecontract afgesloten. FC Dordrecht is volledig over op groene stroom. Verder heeft de club vrijdagavond geen ‘last’ van een andere grote vervuiler: het rijden van busjes die jeugdspelers ophalen en wegbrengen. De grasmaaier op benzine zorgt normaal gesproken per jaar voor 1,71 ton CO 2 . Vrijdag rijdt er een elektrische op het veld.

Elektrische busjes voor de uitfans

Verder wordt de uitstoot teruggedrongen door een opeenstapeling van allerlei kleine initiatieven van allerlei bedrijven en mensen. Tegenstander Top Oss is in ieder geval bereid gevonden om de net nieuwe diesel-teambus te laten rijden op HVO-brandstof, een brandstof op basis van plantaardige olie en restafval. De uitsupporters regelden vorige week ook nog eens elektrische busjes. De scheids- en grensrechters carpoolen in één elektrische auto, de aanwezige agenten komen op de mountainbike. De spelers van FC Dordrecht verzamelen bij een hub en komen met een elektrische bus naar het stadion.

Een andere uitdaging is de uitstoot van supporters. Zij komen soms van ver met de auto en consumeren (niet vegetarisch). Dat is niet te controleren of erg te beïnvloeden. Toch zijn er ideeën ontstaan. Rondom het stadion zijn alleen elektrische auto’s toegestaan. Via de supportersvereniging is opgeroepen elkaar zoveel mogelijk op te halen of samen te reizen. Er wordt met elektrische busjes én -bootjes gewerkt om fans naar de Krommedijk te krijgen. En fanatieke supporter opa Chris, wat minder goed ter been, wordt met een karretje gebracht.

Veganistisch eten

Over zoveel mogelijk zaken is nagedacht, zegt Vlemmings. Er komt een foodtruck met vegan eten en een elektrische hoogwerker waar de dj met behulp van groene stroom voor muziek zorgt. In de business club wordt een vegetarische maaltijd bereid. Drank wordt geschonken in herbruikbare bekers. Met de leverancier daarvan gaat FC Dordrecht ook het nieuwe seizoen in.

Het blijft altijd de vraag of een wedstrijd volledig klimaatneutraal kan zijn. Een twijfelpunt was bijvoorbeeld nog of het de spelers wordt toegestaan warm te douchen. Maar ook dat is opgelost. Er wordt geen gas gebruikt. In ieder geval worden ter compensatie van mogelijke uitstoot op het parkeerterrein in grote bakken 116 bomen geplant, die daarna naar het centrum van Dordrecht worden geduwd.

Het belangrijkste van de avond is dat er ideeën zijn gevormd, zegt Van Lier: “Het gaat ook niet alleen om voetbal. Het initiatief is er ook om een supporter die het niet zo breed heeft te laten zien dat als hij of zij belt naar de gemeente, er dan iemand met de bakfiets langskomt die helpt met isoleren middels een tochtstrip of met radiatorfolie. Het gaat om het bereiken van de gemeenschap, en de voetbalwedstrijd is een middel daarbij.”

