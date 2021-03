Zelfs als het meezit, verliest wanhopig ADO Den Haag. ‘Hoe zou jij je voelen?’

Het liefst was Michiel Kramer meteen na afloop van de nederlaag tegen Heracles (1-2) het veld afgerend, in de auto gesprongen en naar huis gereden, waar hij met de gordijnen dicht en diep weggedoken onder het dekbed pas in de loop van maandag weer tevoorschijn was gekomen. In plaats daarvan probeerde de spits van ADO Den Haag in de nasleep van weer een deceptie naar een verklaring te zoeken waarom het ook deze keer weer misging.

De wanhoop regeert

Maar eigenlijk hoefde hij niet eens zijn vocabulaire aan te spreken om aan te geven dat in alle geledingen van de ooit zo roemruchte club de wanhoop regeert. Als een geslagen hond zat de krokettenliefhebber en goalgetter van weleer naast de al even onthutste Ruud Brood naar adem te happen. Waar de trainer de zeperd nog probeerde te duiden (‘pijnlijk’, ‘vervelend’ en ‘frustrerend’) kwam Kramer niet veel verder dan: “Tja, hoe zou jij je voelen als je alles verliest?”

Terwijl het in het treffen met Heracles lange tijd eindelijk eens meezat voor het elftal van Brood. Na de pauze werd eerst een tegengoal na lang Var-overleg afgekeurd, waarna de schutter (Noah Fadiga) een kwartier later ongelukkig de bal in eigen doel werkte. De thuisclub leek de eerste thuiszege van het seizoen zomaar in de schoot geworpen te krijgen. Drie punten die hard nodig waren om het gat met Willem II, dat al gewonnen had van Heerenveen, niet groter te laten worden.

Maar zelfs tegen het niet al te geïnspireerde Heracles ging het daarna toch nog mis. Eerst mocht Ismail Azzaoui ongehinderd de assist leveren op de al even vrijstaande Sinan Bakis. En in de 83ste minuut bleek het afstandsschot van clubtopscorer Rai Vloet niet houdbaar voor ADO-goalie Martin Fraisl. “We verdedigen niet meedogenloos genoeg”, constateerde Brood, niet voor de eerste keer dit seizoen. “Het is geen kwade wil, maar het is gewoon niet goed genoeg.”

Hoewel deze nederlaag het effect had van een knock-out sprak zowel Kramer als Brood tegen dat degradatie, in ieder geval gevoelsmatig, al een feit was. De spits memoreerde dat er nog 24 punten te verdienen zijn en ook de oefenmeester weigerde zich neer te leggen bij het onvermijdelijke. “We moeten positief blijven en elkaar niet de grond inboren.”

Toch komt straks de afdaling naar de eerste divisie niet als een verrassing. Het is bestuurlijk en sportief al een paar seizoenen hommeles bij de club. Zonder corona-uitbraak had ADO dit seizoen al op een lager niveau geacteerd. Blijkbaar heeft dat niet gewerkt als wake-up call. Ja, er kwam weer een contingent nieuwe spelers richting Car Jeans Stadion, en op papier ogen namen als Gianni Zuiverloon, Daryl Janmaat, Ricardo Kishna, Marko Vejinovic, Nasser El Khayati en een trits huurlingen van Chelsea, Juventus en Lazio best netjes, maar in de praktijk blijken het verre van fitte voetballers te zijn, die ADO de aanblik geven van een toevluchtsoord voor dolende zielen.

Ondertussen weigert de Chinese eigenaar United Vansen, die al 25 miljoen euro in de club stopte, niet voor het eerst om de betalingsbeloftes na te komen. Daardoor is het maar de vraag of ADO de komende periode aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, terwijl de schulden over het vorige en huidige boekjaar zijn opgelopen tot 7 miljoen euro. Achter de schermen zou een Nederlands/Zwitserse investeringsmaatschappij klaar staan om de aandelen over te nemen. Maar het is de vraag of de potentiële nieuwe eigenaar zit te wachten op een vlaggenschip dat volgend seizoen op bezoek gaat bij Jong FC Utrecht, Helmond Sport en Top Oss.

