Zelfs achter het nemen van strafschoppen zit bij Van Gaal ‘een hele filosofie’

Al twee weken zijn bondscoach Louis van Gaal, zijn staf en de spelers van het Nederlands elftal bij elkaar. Aan de zijde van Matthijs de Ligt, dinsdag in Rotterdam aanvoerder in de vierde Nations League-wedstrijd tegen Wales, sprak Van Gaal zich maandag uit over diverse thema’s.

1. De staat van Oranje: Is Van Gaal tot nu toe tevreden over het trainingskamp, inclusief de drie wedstrijden, in het kader van de WK-voorbereiding?

Van Gaal vindt dat het ‘erg goed’ gaat. “Deze groep is fantastisch, en heel hecht. Dat is erg prettig werken.” Over de uitvoering in de wedstrijden is hij grotendeels tevreden. Wat in zijn ogen bijvoorbeeld niet goed ging tegen Polen (2-2, zaterdag) was het tactisch sneller inspelen op de tegenstander: “De kwaliteiten van de tegenstander moeten gelézen worden door de spelers. De ene keer lukt dat beter dan de andere. Dat zijn leermomenten.” Van Gaal is tevreden over acht doelpunten in drie duels maar vindt het aantal tegentreffers (vier) te hoog. “Daar moeten we nog in verbeteren. Het waren allemaal countergoals. Dat heeft ook te maken met onze aanvallende speelwijze.”

2. Niet alle spelers waren enthousiast over de beoogde WK-speelwijze. Hoe zit dat nu?

Matthijs de Ligt was een van de spelers die vorig jaar onder Frank de Boer kritisch was op het systeem met drie centrale verdedigers en twee offensieve backs. Dit keer is hij positiever. “In deze twee weken hebben we enorme stappen gemaakt", zei De Ligt maandag in Zeist. “De wedstrijd tegen België was een bevestiging dat we echt op de juiste weg zijn. Elke training gaat het beter en we hebben bewezen dat je heel aanvallend kan spelen in dit systeem. En dat is hoe het Nederlandse volk het graag heeft.”

3. Een half jaar voor het WK werd al aandacht besteed aan strafschoppen. Waarom?

Louis van Gaal wil dat de spelers bij hun club dagelijks gaan oefenen op strafschoppen. In dit trainingskamp in Zeist werd er twee keer op getraind. Volgens Van Gaal is op het WK in 2014 bewezen hoe belangrijk dit is. “We gingen er in de halve finale uit. Anders waren we wereldkampioen geworden”, zei Van Gaal maandag voor de training tegen de spelers. Depay miste zaterdag nog vanaf elf meter tegen Polen. “Wij hebben de spelers verzocht ook bij hun club te oefenen. We hebben het twee keer voorgedaan, volgens onze filosofie. Dat is een hele filosofie, maar die ga ik niet vertellen, want anders maak ik andere landen wijzer.” Van Gaal is ook ‘op zoek’ naar een doelman die penaltykiller is. Naar het voorbeeld van Tim Krul, vorige week geblesseerd afgehaakt, die in 2014 de show stal toen hij Jasper Cillessen verving voor de penaltyreeks tegen Costa Rica. Van Gaal: “Wij testen nu alle keepers. Op reactiesnelheid, de ‘reach’ (spanwijdte) en hoe hij een speler uit de concentratie kan brengen.”

4. Wat was het belangrijkste thema op de achtergrond?

Transferperikelen. De toekomst van veel spelers was hét gespreksthema in de selectie de afgelopen twee weken. Jurriën Timber, Cody Gakpo en Tyrell Malacia gaan van respectievelijk Ajax, PSV en Feyenoord misschien wel weg, maar naar welke club? Gaat Steven Bergwijn naar Ajax? Blijft Wout Weghorst bij het gedegradeerde Burnley? Gelooft Depay nog in zijn kansen bij Barcelona? Hoe graag wil Manchester United Frenkie de Jong hebben? Van Gaal: “De spelers komen uit zichzelf naar me toe, voor advies. Ik zeg tegen hen: blijf dicht bij jezelf, dát vind ik belangrijk. De visie dat ze per se aan spelen moeten toekomen, kan ik niet meer vasthouden. Kijk naar Steven Bergwijn. Hij speelde amper bij Tottenham maar is voor ons een godsgeschenk geweest. Ieder speler heeft zo zijn eigen problemen en eigen keuzes te maken.”

5. Wie gaan we zien, tegen Wales?

Van Gaal wil winnen, want dan is Nederland al bijna zeker van groepswinst in de Nations League. Maar een eventueel eindtoernooitje, in 2023, is voor zijn opvolger. “Het gaat mij om het proces richting het WK.” Daarom start Vincent Janssen dinsdag in de spits. Van Gaal wil hem uittesten omdat hij een noodplan achter de hand wil houden voor als het op het WK straks niet loopt met Depay en Bergwijn. “Ik zoek een aanspeelpunt. Als we terugkeren naar 4-3-3, moet ik wel zo’n spits hebben.” Vermoedelijk zullen ook Guus Til en Bruno Martins Indi in de basis staan. Jasper Cillessen keert terug in de goal.

