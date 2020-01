Ze zong slechts een deel van het Wilhelmus, maar Ceylin del Carmen Alvarado (21) is wel Nederlands kampioen

Ceylin del Carmen Alvarado kon zondag op het podium maar een klein deel van het Wilhelmus meezingen. Zoveel zinnen van het volkslied kent de veldrijdster nog niet. Wel werd het lied speciaal voor haar gespeeld in Rucphen, waar Alvarado voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen veldrijden werd. Annemarie Worst en Lucinda Brand werden tweede en derde.

Voor Alvarado (21) is het haar eerste grote titel bij de eliterenners. Haar geboortegrond, de Dominicaanse Republiek, is zichtbaar in haar naam. En in de lach, die ze vaak laat zien, als een kleine vitamine D-pil op een Hollandse dag vol wind en af en toe een bui.

Op jonge leeftijd verhuisde Alvarado naar Nederland, naar Rotterdam. Ze ging op atletiek, dat werkte niet. Ze ging fietsen, dat vond ze veel leuker. Trainen op de Rotterdamse bruggen, samen met haar broer (die bij de junioren aan de start stond) en sinds deze zomer mountainbiken om haar techniek te verbeteren. Steeds een stukje beter. Met dank aan God. Achter elke Facebook-post staat #godgrateful.

Als belofte rijdt ze inmiddels in het elitepeloton. In het team van Mathieu van der Poel, waardoor ze in hetzelfde tenue en met dezelfde grote bril rondrijdt. En sinds dit seizoen vaak als winnaar. Elf keer won ze al, waaronder de klassieker in het zand van Koksijde.

De Nederlandse driekleur die ze zondagmiddag kreeg aangereikt, was de eerste van mogelijk vele tastbare trofeeën. Na afloop volgden tranen, toen ze in de handen van haar moeder Romana viel. Zij was de grote aanjager van het gezin, door Alvarado telkens weer te helpen. Tijdens een wedstrijd is het vaak afwachten wie sneller is. Ofwel Alvarado op de fiets, ofwel haar moeder die van hek naar hek sjeest om haar dochter te zien rijden. “Ze zei dat ze trots op me was, en dat ik dat ook moest zijn.”

In Rucphen reed Alvarado een race om zeker trots op te zijn. Op een parcours waar het ‘moeilijk verschil maken’ was en met een deelnemersveld dat kan wedijveren met de sterkst bezette wedstrijden van het seizoen, nam ze halverwege de wedstrijd op de trappen afstand van de overige concurrenten.

Vanaf dat moment reed ze solo naar de finish. Er was nergens ruimte om te schuilen voor de wind. Op het draaien-en-keren-parcours zag ze haar achtervolgers de hele tijd, maar ze zag ook dat de concurrenten ‘de kopjes lieten hangen’. Achter haar eindigden Worst, Brand, Yara Kastelein en Marianne Vos in die volgorde dicht bij elkaar, maar nog steeds op elf seconden van Alvarado.

Perspectief op een regenboogtrui

De grote vraag die na afloop overheerste was of Alvarado over drie weken meedoet aan het wereldkampioenschap voor eliterenners. Als ze al een deelnemersveld op een NK op forse afstand kan rijden, biedt dat perspectief op een regenboogtrui. De Nederlandse vrouwen domineren al het hele jaar de cross. “Dit was absoluut een mini-WK”, aldus Alvarado.

Vorig jaar startte ze als favoriet op de WK bij de beloften in het Deense Bogense, maar werd ze slechts derde. Verdriet veranderde in wraakgevoelens en mede daarom wilde ze eerst nog kampioen bij de beloften worden. Maar gezien haar huidige vorm lijkt die wedstrijd veel te laag gegrepen.

Sommigen, zoals Brand, vinden het helemaal niet erg als Alvarado voor de beloftecategorie kiest. Dat biedt haar zelf alleen maar kansen. De nieuwe Nederlands kampioen zelf verborg haar definitieve keuze achter haar lach. “Wat zijn jullie allemaal aan het pushen”, zei ze in de krappe en warme perstent tegen journalisten die graag een definitief antwoord wilden. “Ik mag mijn eigen keuze maken, er staat nog niks vast. Dus wie weet rijd ik bij de elite. Maandag maak ik het bekend.”

