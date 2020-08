Zandvoort klampt zich vast aan de naïeve gedachte over een vol Formule I-circuit

De rood-wit geblokte curbstones in de bochten zijn minder steil gemaakt, de grintbak is van een nieuwe inhoud voorzien en de gelukkigen die ergens volgend jaar als vip-gast tijdens de Dutch Grand Prix de dorstige kelen met een glaasje champagne willen smeren, kunnen terecht in de gloednieuwe Champions Lounge. Na eerdere technische aanpassingen aan het circuit van Zandvoort is alles nu echt in gereedheid om ergens in 2021 eindelijk het Formule 1-circus aan de Noordzeekust te ontvangen. Het kost een paar centen om een Grand Prix te kunnen organiseren, alles bij elkaar een slordige 50 miljoen euro, maar dan heb je ook wel wat, lacht circuitdirecteur Robert van Overdijk. “We zijn iets verder gegaan dan hier een daar een likje verf aanbrengen.’’

Het vooruitzicht om volgend jaar voor het eerst sinds 1985 eindelijk een Grand Prix Formule 1 te organiseren zorgde woensdag voor een kleine jubelstemming in de badplaats. De 4,259 kilometer lange reep asfalt door de Noordhollandse Waterleidingduinen, in 1948 ontsproten aan het brein van architect John Hugenholtz, voldoet sinds een maand officieel aan de hoogste eisen van de internationale autosportfederatie Fia. Daarmee heeft Zandvoort de zo felbegeerde Grade One-licentie binnen, het certificaat dat formeel nodig is om de koningsklasse van de autosport te mogen ontvangen. Bij een nieuwe status hoort een nieuwe naam, redeneerde Van Overdijk. Wie de komende drie jaar de hekken passeert, betreedt het CM.com Circuit Zandvoort.

De bekendmaking van de nieuwe naamgever, een beursgenoteerd Nederlands techbedrijf, was het enige nieuwtje dat werd gepresenteerd. Wanneer het Formule 1-circus in 2021 de tenten in Zandvoort opslaat was een vraag die ook woensdag boven de markt bleef hangen. Ook Jan Lammers, directeur sportief van de Dutch Grand Prix, wacht nog altijd met spanning op het verlossende woord van het overkoepelende Formula One Management (Fom). “Ik zal nog twee of drie maanden geduld moeten hebben.’’

Stiekem hoopt de voormalige coureur dat Fom voor 2021 vasthoudt aan het eerste weekeinde van mei, zoals dit jaar was voorzien. Of dan eveneens dagelijks 100.000 toeschouwers langs het circuit zullen plaatsnemen is ook voor Lammers de grote vraag. Hij kan er slechts over dromen. “We hebben nog altijd de wens om volgend jaar het volledige evenement uit te kunnen rollen. Vooralsnog is dat echter een naïeve gedachte.’’

Lammers houdt zich dus maar vast aan de wetenschap dat er in acht maanden tijd veel kan veranderen. Het organiseren van een Grand Prix met lege of slechts ten dele gevulde tribunes is voor hem nog altijd de allerlaatste optie. Desnoods vraagt de organisatie aan Fom om het evenement later op de kalender te plaatsen, in de hoop zodoende wat meer lucht te krijgen.

“We hebben inmiddels in totaal 300.000 toegangskaarten verkocht. Van die opbrengsten moeten we het mede hebben, omdat dit evenement zonder overheidssteun wordt georganiseerd. Het zou pijnlijk zijn om deze Grand Prix zonder publiek of met slechts 30.000 toeschouwers op de tribunes te moeten verrijden. Wat we straks gaan doen als de Fom ons geen andere keuze laat? Over het antwoord op die vraag ga ik pas nadenken als deze gesteld wordt.’’

Lees ook:

Kan de Grand Prix in Zandvoort wel duurzaam zijn?

De Grand Prix in Zandvoort, die aanvankelijk voor dit jaar op het programma stond, wordt gepresenteerd als de ‘groenste Formule 1 ooit’. Maar hoe duurzaam de GP werkelijk zal zijn, is de vraag.