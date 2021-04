Zagen we tegen FC Utrecht toch wat kampioensstress bij Ajax? ‘Dat is allemaal kul’

PSV kan Ajax dan alleen nog in theorie achterhalen omdat de Amsterdammers een veel beter doelsaldo hebben (+66 tegenover +34). Maar áls FC Groningen met Arjen Robben er morgenavond in slaagt PSV in Eindhoven punten afhandig te maken, kan bij een zege van Ajax de schaal echt worden uitgereikt in de Johan Cruijff Arena. Daar zijn dan voor het eerst weer fans welkom, zo’n 7500. En die hunkeren naar een feestje.

Dat in het zicht van de haven het beste er wel af is bij Ajax, bleek ook donderdagavond tegen een verbeten FC Utrecht. De ploeg van trainer Erik ten Hag stuitte op een weerstand die dit seizoen in de eredivisie maar zelden werd geboden.

Compacte speelstijl

Zonder creativiteit en met matig voetbal zocht de aanstaande kampioen vergeefs naar een antwoord op de compacte speelstijl van Utrecht. De formatie van René Hake, die zich in de eerdere ontmoeting in de Galgenwaard nog mak naar de slachtbank liet leiden (0-3), toonde aan via de play-offs graag nog een Europees ticket te willen veroveren.

En Ajax, misschien toch wat last van kampioensstress? “Dat is allemaal kul”, vond Ten Hag. Hij dacht eerder dat de euforie na de bekerwinst zondag misschien te lang in de hoofden was blijven hangen. “De organisatie was in de eerste helft niet goed. We waren matig aan de bal, matig in de duels en het tempo lag te laag. We hadden ook te veel klagers op het veld. Je weet dat Utrecht heel agressief speelt, daar moet je je op instellen. Op deze manier kun je geen wedstrijd ingaan.”

Voor het spel was het ook niet bevorderlijk dat Davy Klaassen op de bank begon. In zijn plaats mocht Mohammed Kudus weer eens beginnen als aanvallende middenvelder. Ten Hag wil zijn ‘selectie fris houden’ en de Ghanees belonen voor zijn arbeid op de trainingen.

Gebrek aan voeding

Maar Kudus blijkt na zijn knieblessure nog lang niet op het niveau waarmee hij begin dit seizoen verraste. Hij verzoop op het middenveld, waar Utrecht in de eerste helft ruimschoots de slag won. Ten Hag: “Kudus was onwennig aan de bal. We wilden hem na zijn blessure weer vertrouwen geven.”

Veel meer Ajacieden speelden ver onder hun niveau, ook Tadic. Neres, zondag nog het goudhaantje in de bekerfinale, maakte op de rechterflank een ongeïnspireerde indruk. Ook door het gebrek aan voeding kon Sébastien Haller zich als spits nauwelijks onderscheiden tegen zijn oude club.

Met een rammelende organisatie zocht Ajax stroef de aanval, die meestal vroegtijdig door balverlies de mist inging. FC Utrecht hield de ruimtes klein om zo het Amsterdamse combinatiespel voortdurend te ontregelen. Bij de enige echte kans van Ajax voor rust maakte Neres de verkeerde keuze.

Op dat moment stond het al 0-1, waarmee de overtuiging bij Utrecht was gegroeid dat dit Ajax te pakken was. Een domme overtreding van Nicolas Tagliafico op Gyrano Kerk bleef door scheidsrechter Lindhout onbestraft, maar na ingreep van videoscheidsrechter Clay Ruperti ging de bal alsnog op de stip. De penalty werd benut door Simon Gustafson. Utrecht bleef via diverse uitbraken de gevaarlijkste ploeg.

Buitenspelmarge

Tien minuten na rust greep Erik ten Hag in. Met Klaassen voor Kudus en Antony voor Neres ging Ajax wat beter draaien. Klaassen leek voor een snelle ommekeer te zorgen. Zijn gelijkmaker werd echter afgekeurd omdat grensrechter Bas van Dongen al had gevlagd voor buitenspel. De beelden wezen anders uit maar Ruperti kon door het vlagsignaal niet meer ingrijpen omdat de buitenspelmarge kleiner dan tien centimeter was. Zo is blijkbaar de regel. “Ik snap dit niet. Het lijkt me duidelijk dat Van de Maarel buitenspel opheft”, zei Ten Hag. “Maar, we moeten niet naar de arbitrage maar naar onszelf kijken. De les voor zondag is dat je twee goede helften moet spelen en niet één. Het gaat niet op 98 of 99 procent, je moet 100 procent zijn.”

De 1-1 kwam er uiteindelijk toch, van Edson Alvarez. Met een gelukje was een voorzet van Tadic voor de voeten van de Mexicaan gevallen. Veel meer zat er gisteravond niet in voor Ajax. Het enige lichtpuntje in de slotfase was de rentree van Mazraoui, die ruim twee maanden kampte met een oogblessure.

