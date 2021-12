Zaalvoetballers hopen zichtbaar te worden

Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan Ajax: Daar hoorden zij engelen zingen, de film van Roel van Dalen uit 2000. Mohamed Attaibi was daarin te zien als een tot tranen geroerd jongetje dat een slechtnieuws-gesprek had met zijn trainer Robin Pronk, die hem vertelde dat het allemaal veel beter moest.

Nu, ruim twintig jaar later, straalt diezelfde Attaibi (34) vol trots in een vergaderzaal van de KNVB. Hij speelt deze week het Vierlandentoernooi met het Nederlands zaalvoetbalteam, dat in voorbereiding is op het EK in eigen land (van 19 januari tot en met 6 februari). “Nu ik wat ouder ben en op mezelf reflecteer, denk ik: ik mag trots zijn dat ik, ondanks alle tegenslagen die ik als tiener heb gehad, dit heb bereikt. Als ik mentaal niet weerbaar was geweest, dan was ik er waarschijnlijk aan onderdoor gegaan.”

De periode na het uitkomen van de bekroonde Ajax-film was niet bepaald de leukste tijd in zijn leven, vertelt Attaibi. Overal waar hij kwam was hij ‘dat jongetje van Ajax’. Op zijn middelbare school werd hij zelfs gepest. Als puber maakte hem dat kwetsbaar. “Maar ik zette al snel de knop om”, zegt hij. “Mijn mentaliteit gebruikte ik om iets op een andere manier te bereiken. Toen het zaalvoetbal voorbijkwam, ben ik daar vol voor gegaan.”

De blikken op Schiphol

Attaibi wist lange tijd niet dat er zoiets als een Nederlands zaalvoetbalteam bestond. “Het grappigst zijn altijd de blikken van mensen op Schiphol”, lacht hij. “Dan zie je ze kijken: het is geen jeugdteam, want daarvoor zijn ze te oud, maar ze hebben wel KNVB-outfits aan, dus ja, hoe zit dat? Als we dan zeggen dat we van het Nederlands zaalvoetbalteam zijn en ook EK’s en WK’s spelen, dan vinden ze het ineens heel leuk.”

Attaibi hoopt de zichtbaarheid van de sport te vergroten. De afgelopen drie jaar zat hij in een projectgroep bij de KNVB, waarmee hij schreef aan het bid om het EK naar Nederland te halen. “Dit is ook topsport, eentje die erkenning en respect verdient”, meent de speler van het Noord-Hollandse FC Marlene. “Ik hoop dat jongens en meisjes na het EK zullen zeggen: het is mijn droom om zaalvoetballer te worden.”

Een vetpot is het niet. Alle internationals werken naast het zaalvoetbal. Maar het kan ineens snel gaan, meent bondscoach Max Tjaden. “Ons grote voorbeeld hebben we al in huis met de Oranjevrouwen”, zegt de voormalig zaalvoetbalinternational in Zeist. “Toen ik in 2016 als bondscoach begon, heb ik een rijdende kar getekend met daarbij de tekst: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Alles wat wij doen, doen we samen. Daarnaast zijn we als team representatief voor de hedendaagse maatschappij. Oranje heeft spelers van Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Nederlandse komaf. Ikzelf heb Indische voorouders.”

Uitstraling

Hoe Nederland zaalvoetballand ervoor staat? Oranje staat negentiende op de wereldranglijst. Alle vijftien overige EK-deelnemers staan hoger. “Door de prestaties die wij leveren, hoop ik dat jongens en meisjes straks zeggen: dat is een leuke sport, dáár wil ik op. Dat zal ook z’n uitstraling hebben op ons hoogste niveau, de eredivisie.”

Voor Mohamed Attaibi is de cirkel mooi rond als het EK begint. Hij maakte in 2008 zijn debuut voor Oranje, speelde onlangs zijn honderdste interland en hoopt volgende maand te schitteren op het EK. Dikke glimlach: “Daarmee laat ik zien dat ‘dat jongetje van Ajax’ toch nog wat van zijn leven heeft gemaakt.”

Vierlandentoernooi Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt deze week een Vierlandentoernooi, dat dient als voorbereiding op het EK. Na de wedstrijd tegen Frankrijk donderdagavond volgen duels met Duitsland (zaterdag) en België (zondag). Het EK wordt vanaf 19 januari afgewerkt in Amsterdam en Groningen. In de poulefase treft Nederland Oekraïne, wereldkampioen Portugal en Servië. “De stip op de horizon is het openingsduel met Oekraïne”, stelt bondscoach Max Tjaden. “Daar moeten we klaar voor zijn.”

