Zaakwaarnemer Albers: ‘Schuif Qatar niet in de schoenen van spelers en coach’

Een van de invloedrijkste mensen in het voetbal kwam zondagavond in Studio Voetbal met een duidelijke boodschap. Voetballers moeten zich niet verplicht voelen om met statements en acties met betrekking tot Qatar te komen, zei Mino Raiola, zaakwaarnemer van een flink aantal topspelers. Dat gebeurt nu volgens hem wel. Het zijn in zijn ogen de bonden en de wereldvoetbalbond Fifa die zich daar over moeten uitspreken. Die hebben immers ooit gekozen voor Qatar als locatie voor het WK van 2022.

“Dat ben ik helemaal met Mino eens”, zegt Guido Albers, belangenbehartiger van onder andere Donny van de Beek, Steven Berghuis, Hans Hateboer en bondscoach Frank de Boer. “Van voetballers en coaches wordt nu verwacht dat ze zich uitspreken over iets dat tien jaar geleden is beslist. De meeste van hen hebben daar geen kennis over. De hele discussie over Qatar wordt nu geprojecteerd op de voetballers maar het zijn de bonden en de Fifa die daar iets van moeten vinden. Zij hebben in 2010 besloten het WK daar te houden.”

De nationale ploegen van Noorwegen en Duitsland vroegen afgelopen week via shirts aandacht voor mensenrechten, ‘op en buiten het veld’. De Noren daagden zaterdag op hun shirts ook andere landen uit: wie volgt er? Oranje lanceerde dezelfde dag voor het duel met Letland met shirts en een aanvoerdersband de actie ‘Football supports change’. Dat was door de KNVB in overleg met andere bonden, zoals de Deense, geïnitieerd. Op de site van de KNVB stond een verwijzing naar Qatar.

Maatschappelijk betrokken

Vanwege de beroerde leef- en werkomstandigheden voor de arbeidsmigranten die in Qatar voor het WK werken, riep Amnesty International de voetbalwereld vorige week op de druk op de Fifa en daarmee de Qatarese overheid op te voeren. Voetballers hebben een enorm bereik op sociale media en hun woorden gaan de wereld over, waarmee ze invloed hebben, zegt Amnesty. De leiding van de Nederlandse voetbalbond sprak voor deze interlandperiode met Amnesty en daarna met de internationals over wat zij konden doen. Secretaris-generaal Gijs de Jong zei wel een statement te verwachten van een selectie die ‘zeer maatschappelijk betrokken’ is.

Georginio Wijnaldum en Frank de Boer legden op een persconferentie vorige week een verklaring af over Qatar. Twee dagen later zei Memphis Depay dat de focus van voetballers niet bij dit soort zaken ligt omdat ze ‘in het moment’ leven. Desondanks kwamen de spelers zaterdag met de shirts het veld op. Ze kregen daarna kritiek dat de actie te slap was en niet gericht op de Fifa.

Dat die druk op voetballers wordt gelegd is vreemd, vindt Raiola, die onder anderen de zaken van Matthijs de Ligt, de Zweed Zlatan Ibrahimovic, de Noor Erling Haaland en Fransman Paul Pogba behartigt. “Als je spelers hiervoor wilt gebruiken moet je ze ook een stem geven in waar ze willen voetballen”, zei de Haarlemmer.

Voetbalwereld schoorvoetend in actie

Albers is het daarmee eens: “Als Messi of Ronaldo iets zouden zeggen, dan zou dat impact hebben. Of als de spelers wereldwijd met zijn allen besluiten het te doen. Je ziet dat bonden en landen er nu heel anders mee omgaan. Hoeveel hebben er nu een statement gemaakt? Misschien acht van de 210 leden van de Fifa. Waarom is dat tien jaar geleden niet gebeurd? In Nederland krijgen Frank de Boer en de spelers dit nu in hun schoenen geschoven. Ze worden erop aangesproken maar zijn totaal niet betrokken geweest in het hele proces. Zij moeten maar afgaan op eenzijdige informatie.” Albers denkt overigens niet dat ze daarbij onder druk zijn gezet door de KNVB.

De Fifpro, de internationale vakbond voor profvoetballers, stelt zich terughoudend op en zegt in een reactie dat het vooral belangrijk is dat voetballers in vrijheid moeten kunnen besluiten om zich te uiten over politieke of maatschappelijke kwesties.

