Yes! De jeugd van LMO mag eindelijk weer trainen

Regino (9) maakt een sprongetje van plezier. Het is woensdagmiddag, iets voor zessen, als hij met een waterflesje in de hand het trainingsveld van de Rotterdamse voetbalvereniging LMO betreedt. “Yes!”, roept hij. “Eindelijk mogen we weer.”

Woensdagavond was het inderdaad eindelijk weer zover. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen weer samen sporten bij hun amateurclub, een versoepeling van de maatregelen na de uitbraak van het coronavirus. Jongeren van dertien tot en met achttien jaar moeten voorlopig ook tijdens het sporten nog op anderhalve meter afstand van elkaar blijven.

Regino heeft het voetbal gemist, bekent hij, vlak voordat de training begint. “Vooral het spelen met mijn vriendjes”, zegt de junior. Zijn moeder Anita staat achter het hek, omdat ouders voorlopig niet het terrein op mogen. “Dat vind ik wel jammer”, zegt Regino. Wat beteuterd kijkt hij naar zijn moeder. “Als ik nu iets supertofs doe, zoals een gaaf trucje of een mooi doelpunt, dan gaat ze me nooit geloven”, zegt hij lachend. Dan, serieus: “Maar ik begrijp het wel, hoor”.

Meteen in actie gekomen na de aankondiging van premier Rutte

Bij LMO, een afkorting voor Linker Maas Oever, kwamen ze meteen in actie toen premier Mark Rutte vorige week aankondigde dat de jongste jeugd weer collectief mag sporten. Zaterdag was er een bijeenkomst op de club, waar werd overlegd over het in goede banen leiden van de eerste training. “We proberen het zo goed mogelijk te doen”, zegt trainer Fred van Zon, terwijl achter hem de bal is gaan rollen. “Toen ik hoorde dat we weer mochten trainen, begon ik meteen te springen. Dit hadden we gewoon even nodig.”

Op de website van LMO, de club waar Giovanni van Bronckhorst ooit zijn carrière begon, werden direct de belangrijkste regels uit het protocol vermeld. Bij verkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid moeten jeugdleden thuisblijven, omkleden en douchen dient thuis te gebeuren en ouders zijn tijdens de training niet welkom op het terrein.

De ouders tonen er begrip voor, zegt jeugdvoorzitter Marc Brugman, die vanavond optreedt als verkeersregelaar bij LMO, dat aan een doorgangsweg in de wijk IJsselmonde ligt. “Ik weet het: jullie zijn er altijd”, zegt hij zich tegen twee voor de poort wachtende moeders. “Maar we moeten ons even aan de regels houden. Des te eerder zijn we ervan af.” De moeders knikken instemmend.

Intussen hobbelen ruim veertig kinderen achter een bal aan op het kunstgrasveld. Dat aantal kan de komende tijd stijgen. De overheid heeft verzocht ook niet-leden de kans te geven om mee te sporten. “We hebben ervoor gekozen dat voorlopig nog niet te doen”, stelt voorzitter Fred Dorst. “Dit is voor ons ook allemaal nieuw. We willen eerst even kijken hoe het loopt en daarna besluiten of we ook jongeren uit de wijk een mogelijkheid bieden.”

Bij LMO, een vereniging met zo’n vierhonderd leden, vinden ze de herstart namelijk best spannend, erkent secretaris Marcel van der Meulen. “Onze jeugdtrainers hebben we zo goed mogelijk geïnstrueerd, maar of de leden allemaal op de hoogte zijn? We zitten in Rotterdam-Zuid, een plek met veel verschillende nationaliteiten en - helaas - ook mensen die ongeletterd zijn of het Nederlands slecht beheersen. We moeten even afwachten hoe het loopt.”

De boodschap is echter duidelijk, zo blijkt. De avond lijkt vlekkeloos te verlopen. Iets na zeven uur rijden de auto’s weer af en aan bij de toegangspoort. De training zit erop. Regino en zijn ploeggenoten verlaten met een stralende glimlach het complex. Alsof ze beseffen: dit is wat we zo hebben gemist.

Marc Brugman leidt woensdag het verkeer in goede banen. Beeld Jerry Lampen

Jeugdvoorzitter Marc Brugman: Lastig om tegen ouders te zeggen dat ze er niet in mogen

“Ik ben hartstikke blij dat de kinderen weer het veld op mogen. De afgelopen dagen heb ik veel appjes en mailtjes gekregen met de vraag: hoe moet dat straks? Niet iedereen begreep het protocol even goed. Gelukkig kwamen de kinderen heel geleidelijk naar de training. Ik vreesde een beetje voor een verkeersdrukte bij de ingang. Binnen de poort is alles goed geregeld, weet ik, maar daarbuiten heb je het niet in de hand. Het enige wat ik lastig vind, is dat ik tegen ouders die er altijd zijn, moet zeggen dat ze niet naar binnen mogen. Hopelijk kan dat snel weer.”

Anita Binda, Regino’s moeder Beeld Jerry Lampen

Anita Binda: Regino had kriebels in zijn buik voor vanavond

“Ik vind het heel fijn dat kinderen weer kunnen sporten. Ik merkte dat mijn zoon Regino het contact met zijn teamgenoten erg miste. ‘Mama, wanneer gaan we weer trainen?’ vroeg hij de hele week. Voor vanavond had hij gewoon kriebels in zijn buik, zei hij. Ik snap dat wel. LMO is een leuke, gezellige club, waar ook de ouders een goede connectie met elkaar hebben. Hoe de club is omgegaan met de versoepelde maatregelen, vind ik heel positief. Op de site stond heel duidelijk het protocol. Dat ik als ouder niet bij de training mag, vind ik jammer, maar ook begrijpelijk. We moeten nog even geduld hebben.”

Chervano: Ik heb nog nooit zo lang niet gevoetbald

Chervano, voetballer bij LMO in het eerste elftal van jeugd onder 8 jaar. Beeld Jerry Lampen

“Dat ik nu weer kan voetballen, vind ik heel erg leuk. Ik heb het echt gemist. Ik heb nog nooit zo lang niet gevoetbald, geloof ik. Wel heb ik thuis een beetje geoefend. Dat ging best goed, maar ik vind het veel leuker om met mijn teamgenoten te spelen. Ik hoop dat we vanavond meteen gaan afmaken en mogen schieten op de goal. Verder wil ik graag oefenen op aannemen en lekker partijtjes spelen. Lionel Messi is mijn favoriete speler. Ik hoop later net zo goed te worden als hij.”

