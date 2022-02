Xi kreeg de Winterspelen die hij wilde, met hulp van het IOC

Gillend van pret verstoppen twee spelende kinderen zich achter de roodbruine bustes van de IOC-topmannen. De beelden prijken op de bevroren grond van een buurtparkje in Peking. Sneeuwresten schitteren ijselijk in de zon. Het groepje bustes kreeg vorige week gezelschap van Thomas Bach. De IOC-voorzitter vindt het zelf vast een grote eer, maar er kleeft ongemak aan zijn bekroning.

Zondag werd het sportfeest met een vrolijke show afgesloten in het Vogelnest in Peking. In zijn slottoespraak noemde Bach de organisatie van de Spelen ‘voortreffelijk’, en prees hij het Chinese volk de hemel in. Vanaf de tribune keek Xi Jinping minzaam klappend toe. Bach zorgde ervoor dat de Chinese president precies de Winterspelen kreeg die hij wilde.

Xi kan zijn agendapunten een voor een afvinken. Hij oogst internationale waardering om de organisatie van een enorm evenement in penibele coronatijd. Dan volgen de sportieve doelen. Met een derde plek in het medailleklassement – negen gouden medailles – kan China zich nu meten met traditionele wintersportlanden.

Promotie

Dat helpt bij de promotie van wintersport in eigen land. Maar liefst 346 miljoen mensen doen op de een of andere manier aan wintersport, schreven staatsmedia zondag. Hoe je dat cijfer ook invult, feit is dat er steeds méér kunstijsbaantjes opduiken in de steden. En sociale media lopen vol met foto’s van mensen die voor het eerst op vakantie gingen in de sneeuw. Skiën en schaatsen is hartstikke hip.

Veel van die wintersportreisjes gingen naar de besneeuwde bergen van Xinjiang – de bakermat van de ski, zo menen sommige Chinese wetenschappers. Zorgen over Oeigoeren, de etnische minderheid die daar massaal wordt onderdrukt en ‘heropgevoed’, is iets waar buitenlanders zich druk over maken. Peking koos zelfs voor het offensief door een Oeigoerse atleet aan te stellen als een van de fakkeldragers bij de openingsceremonie.

Critici zagen het als een middelvinger naar de landen die een diplomatieke boycot uitvaardigden. Wat Dilnigar Ilhamjan daar zelf van vond? Ze verdween meteen na haar wedstrijden dus het kon haar niet gevraagd worden. Later werd bekend dat Adil Abdurehim, een van de fakkeldragers van de Zomerspelen in 2008, een gevangenisstraf van veertien jaar uitzit. Zijn misdaad was dat hij verkeerde filmpjes had gekeken.

Geen plaats voor politiek

Maar het mocht niet over politiek gaan, de afgelopen twee weken – behalve als China zelf een punt wilde maken, zoals door de kortstondige inzet van Ilhamjan. IOC-voorzitter Bach bleef maar volhouden dat er op de Spelen geen plaats was voor politiek. Hij probeerde zelfs de beschuldiging van tennisser Peng Shuai aan het adres van partijbons Zhang Gaoli te neutraliseren. Het was een grote gunst voor Xi’s Communistische Partij, maar Bach zette er zijn eigen geloofwaardigheid mee op het spel.

Pengs beschuldiging van verkrachting dateert van november, maar zat als een weerhaakje vast aan de Winterspelen. Haar geregisseerde interview aan de Franse krant l’Equipe was een geheugensteuntje dat China geen vrij land is – ook niet voor sporters, hoe graag iemand als Bach dat ook wil geloven. In zijn slottoespraak zei hij dat ‘we allemaal gelijk zijn, hoe we er ook uitzien, waar we vandaan komen of waar we in geloven’. Toeval of niet, die zin werd op de Chinese televisie niet vertaald. Misschien was het iets te veel politiek.

Tot en met de laatste minuten van de Winterspelen had Peking alles onder controle. Er waren geen relletjes, geen uitglijers – het was bijna saai. Heeft Xi zijn doel bereikt en trekt de Chinese middenklasse volgend jaar massaal naar het Altai gebergte in Xinjiang? Als Xi zegt dat mensen moeten skiën, dan gáán ze skiën – al past daar de kanttekening dat het een dure sport is en mensen zich steeds meer zorgen maken om de economie.

Nu smelt het ijs en zwijgen de sneeuwkanonnen. Pas over een jaar zal blijken of wintersport hip blijft. In het parkje in Peking zullen kinderen dan sleeën naast de buste van Thomas Bach, de man die China in ieder geval internationaal de reputatie van wintersportland bracht.

