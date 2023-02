Xavi Simons schittert deze keer niet, maar PSV bekert verder

Het was blijkbaar niet het potje dat Xavi Simons tot grootse daden kon inspireren. De meest besproken PSV’er van de afgelopen week wist zich woensdagavond in het eigen Philips Stadion amper te onderscheiden tegen FC Emmen. Niettemin plaatste PSV zich vrij probleemloos voor de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi, ondanks zeer matig voetbal in vooral de tweede helft.

Door twee treffers van nota bene centrale verdediger Jarrad Branthwaite stond PSV binnen het kwartier al op een comfortabele 2-0 voorsprong. Nadat Mark Diemers na rust Emmen even terug in de wedstrijd bracht, beleefde Luuk de Jong eindelijk weer eens een succesmomentje. De spits, die al sinds 6 november droog stond (uit bij Ajax, 1-2), schoot de bevrijdende 3-1 binnen. Daarmee houdt PSV zicht op de prijs die het vorig seizoen won.

In de eredivisie had FC Emmen in eigen huis twee weken geleden nog gestunt tegen PSV (1-0). PSV-trainer Ruud van Nistelrooij nam die avond het woord crisis in de mond. Sindsdien kwamen er wel weer punten – winst op Go Ahead, remise bij Feyenoord – maar met het voetbal bleef het zeer pover gesteld.

Lichtpuntje

Alleen Simons was een lichtpuntje. Van Nistelrooij noemde hem zondag na de topper in de Kuip tegen Feyenoord (2-2) zelfs ‘fenomenaal’. Rafael van der Vaart stelde bij Studio Voetbal dat bondscoach Ronald Koeman het nieuwe Nederlands elftal rond Simons moet gaan bouwen. Willem van Hanegem vond die lof allemaal zwaar overdreven. Op basis van twee acties kon je Simons niet ‘fenomenaal’ noemen, schreef hij in zijn AD-column. De Kromme vindt het tekenend voor het feit dat de lat blijkbaar omlaag is gegaan bij PSV.

Het is evenzeer typerend voor de rest van PSV dat Simons, pas 19 jaar, in zijn eerste echte seizoen op het hoogste niveau al zo belangrijk is geworden. De club wil er dan ook alles aan gaan doen om hem langer in Eindhoven te houden. Hij staat weliswaar tot 2027 onder contract maar zijn marktwaarde is pijlsnel gestegen. Die kan PSV echter niet zomaar verzilveren. In zijn verbintenis staat een clausule dat zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem voor ‘slechts’ twaalf miljoen euro kan terugkopen.

Clausule

PSV wil de komende tijd kijken hoe die clausule kan worden afgekocht. Van Nistelrooij hoopt het van harte. Hij noemde de multifunctionele aanvaller ‘een sleutelspeler’ in het verder opbouwen van het PSV dat hij voor ogen heeft. “Ik vind hem een exceptionele speler”, zei Van Nistelrooij dinsdag. “Hij heeft gekozen voor PSV om zich te ontwikkelen en dat gaat tot dusver boven verwachting, maar ik ben nog niet klaar met hem. Er zit nog meer rek in.”

Tegen Emmen begon Simons op de linkerflank, maar dominant werd zijn spel nimmer. En als hij niet op dreef is, blijft het bij PSV aanvallend zeer mager. Voordat Luuk de Jong het net vond, was hij vooral opgevallen door ballen te missen of door ze verkeerd te raken. Op rechts is Johan Bakayoko nog veel te druistig om efficiënt te zijn. Na een uur verhuisde Simons naar de positie achter de spitsen. Invaller Thorgan Hazard nam zijn plek over en had een aandeel in de 3-1 van De Jong, een doelpunt dat veelzeggend genoeg grote opluchting bracht in het Philips Stadion, omdat een verlenging de kleumende toeschouwers bespaard bleef.

