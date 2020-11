Wunderbar is de opmars van Union Berlin

Hoop doet leven. Dat geldt zeker voor kleine clubs in grote voetbalcompetities. Union Berlin is een mooi voorbeeld.

Bepaalt het grote geld het voetbal? Nee, gelukkig niet alles. In de competities van Engeland (Southampton), Spanje (Real Sociedad) en Italië (Sassuolo) zien we voorlopig weer een aantal underdogs tussen de geijkte namen, die de macht van het grote geld doen relativeren.

Dat geldt ook voor de Duitse competitie. Na financiële mogendheden als Bayern München, RB Leipzig en Borussia Dortmund, clubs die gewoon weer de ranglijst aanvoeren, staat daar het bescheiden Union Berlin. Dat is, zoals ze in Oost-Duitsland zeggen: wunderbar.

Aan de opmars van Union Berlin, in 1966 ontstaan uit een door de DDR-overheid opgelegde fusie van verschillende verenigingen, komt maar geen einde. In 2005 zag de wereld er heel anders uit. Toen zakte het bijna failliete Union Berlin af naar de Duitse Oberliga, wat te vergelijken is met de Nederlandse hoofdklasse.

De bijnaam van Union Berlin luidt echter niet voor niets Die Eisernen. Niet kapot te krijgen. Na twee jaar in de Regionalliga en één jaar de derde Bundesliga voetbalde Union het afgelopen decennium op het tweede niveau van Duitsland. Daaruit ontsnapte het vorig jaar, toen de Oost-Duitsers in de nacompetitie verrassend afrekenden met VfB Stuttgart. Een fraaie comeback van de cultclub uit Berlijn. Union Berlin speelde voor het laatst op het hoogste niveau in 1989, toen het nog uitkwam in de DDR-Oberliga.

De terugkeer in de Bundesliga verloopt niet onopgemerkt. Zaterdag won Union Berlin met liefst 5-0 van Arminia Bielefeld, de grootste Bundesliga-overwinning ooit in de clubhistorie. Bij rust stond het al 3-0, waarbij de laatste treffer kwam van de Amsterdammer Sheraldo Becker, die vorig jaar nog tegen degradatie vocht met ADO Den Haag. Het knusse Stadion An der alten Försterei, in het bosrijke zuidoosten van Berlijn, is inmiddels een plek om te vrezen voor tegenstanders.

Union Berlin mag nu zelfs dromen van de Champions League. Daarmee trekt het een lange neus naar stadgenoten als het vermogende Hertha BSC (middenmotor in de Bundesliga), Viktoria Berlin en Dynamo Berlin (beide uitkomend in de Regionalliga). Union Berlin is dé club van Berlijn. Voorlopig dan.