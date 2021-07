Wuiven naar het oneindige niks: onder hoorbaar protest zijn de Spelen sober geopend

Als het even stilvalt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio, is het geschreeuw van tientallen betogers buiten het olympisch stadion goed te horen. Het protest tekent de sfeer in de Japanse hoofdstad: terwijl duizenden sporters zich opmaken voor misschien wel het belangrijkste moment van hun sportleven, groeit de ergernis op het eiland. ‘Go to hell olympics, go to hell IOC’, klinkt het – op een evenement dat normaal gesproken toch vooral voor lachende gezichten zorgt in het organiserende land.

Maling aan de gespannen sfeer

Het protest komt niet uit het niets. De afgelopen maanden tekenden honderdduizenden Japanners een petitie tegen de komst van het evenement. Uit enquêtes blijkt dat 80 procent van de mensen in het thuisland tegen de Spelen is. Veel inwoners zijn bang dat de Spelen voor een uitbarsting van besmettingen zullen zorgen, ondanks de extreem strenge voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen. Vooralsnog lijken die zorgen niet onterecht.

De laatste dagen zijn meer dan honderd besmettingen geconstateerd binnen de olympische bubbel. Enkele landen hadden vrijdag overigens opzichtig maling aan de gespannen sfeer. Zo kwamen Argentinië, Amerika, Frankrijk en Italië joelend en dicht opeengepakt het stadion binnengewandeld.

De Olympische vlag wordt het stadion in gedragen. Beeld REUTERS

Team NL nam geen risico

De Nederlandse ploeg nam geen risico. De jonge skateboardster Keet Oldenbeuving (16) droeg samen met atleet Churandy Martina (37) de Nederlandse driekleur. Slechts 35 Nederlandse sporters besloten hun olympisch avontuur te beginnen met de traditionele atletenparade. De rest bleef uit angst voor het virus, of omdat ze al snel in actie moeten komen, achter in het atletendorp. Team NL nam ook niet het risico om een klein feestje te vieren op het immense middenterrein. Na het vlaggezwaai keerden ze direct met de bus terug naar het dorp.

Naast de 35 sporters bestond de afvaardiging van Nederland uit nog 6 begeleiders en chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Beeld van de vlaggenparade in een leeg stadion. Beeld REUTERS

Grotendeels lege tribunes

De openingsceremonie was veel soberder dan normaal. Het begin van de Spelen wordt doorgaans geaccentueerd door een wervelende show, die de miljoenen kijkers wereldwijd ervan moet overtuigen dat het gastland exceptionele kwaliteiten heeft. Nu was er een korte show, met wat dansers. En een paar vuurpijlen. Nadat de Japanse vlag was gehesen, klonk een rafelig applaus van de grotendeels lege tribunes.

Zo’n negenhonderd officials hadden toestemming gekregen om het evenement live bij te wonen. Ook keizer Nahurito was in het stadion, dat normaal gesproken plaats biedt aan 70.000 toeschouwers. Nadat hij samen met IOC-voorzitter Thomas Bach was binnengekomen, werd een moment stilte in acht genomen. Niet alleen voor de covidslachtoffers, maar ook voor de elf Israëlische sporters die tijdens de Spelen van 1972 in München werden vermoord door Palestijnse terroristen. Het was voor het eerst dat daarbij werd stilgestaan.

Noodtoestand in Tokio

Een enkele sporter kwam in het surrealistische decor zwaaiend binnen, het bleek gewuif in een oneindig niks. En zo zal het de komende weken blijven. Bij geen enkele sport zijn toeschouwers welkom – het gevolg van een pandemie die ook in Japan zijn sporen heeft nagelaten. Vlak voor de Spelen werd in de regio van Tokio de noodtoestand uitgeroepen vanwege oplopende besmettingscijfers.

Onder de betogers buiten het stadion riep een vrouw met een megafoon keer op keer dat de Spelen moeten stoppen, of nooit hadden mogen doorgaan. De kans dat dat gebeurt, lijkt uitgesloten. De Spelen zijn begonnen, in de hoop dat Covid-19 zich voorlopig koest zal houden.

