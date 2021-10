Wouter Bos aan de slag bij KNWU: ‘Ik ben niet gekozen omdat ik veel van wielrennen weet’

Wouter Bos, ex-minister van financiën, is als voorzitter van de wielerbond KNWU de opvolger van Marc van den Tweel, die na een paar maanden alweer vertrok om directeur bij sportkoepel NOC-NSF te worden. In het dagelijks leven is Bos topman van Invest-NL, een investeringsmaatschappij gericht op duurzaamheid en innovatie.

De functie bij de KNWU is onbezoldigd. U moet wel een enorme liefhebber van de wielersport zijn?

“Ik ben een echte mamil, een middle-aged-man-in-lycra. Dat betekent dat ik gemiddeld honderd tot honderdvijftig kilometer per week fiets. Deze hobby is zo’n vijftien jaar geleden begonnen, toen ik nog in de politiek zat, nadat mijn vrouw mij een fiets cadeau gaf. Ik moest van haar gezonder leven, en daar had ze gelijk in. Daarvoor was ik een passief liefhebber, ik volg het wielrennen nog steeds op de voet.”

Waarom bent u gekozen als voorzitter?

“In de politiek wordt vaak gezegd dat de boel bij elkaar moet worden gehouden. Dat is bij de KNWU niet anders. Onder de bond valt een groot arsenaal van nieuwe en oude sporten voor fietsers van alle leeftijden. Ik ben niet gekozen omdat ik veel van wielrennen weet, maar omdat ik snap wat besturen en besluiten maken inhoudt.”

Waar liggen de prioriteiten bij de KNWU?

“Dat zijn er verschillende. Over drie jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. We hebben een fantastische generatie wielrenners met wie we de prestaties in Tokio willen evenaren of zelfs verbeteren. Daarvoor moeten we als bond het juiste klimaat bieden en randvoorwaarden op orde hebben. Er komen talenten aan die kansen moeten krijgen. Daarnaast worden wielertakken als BMX en de mountainbike populairder, ook onder wegrenners, die sporten eisen terecht een plek. Als bond moeten we de faciliteiten bieden bij verenigingen en binnen districten. De KNWU is ongelooflijk breed, met baanwielrennen, veldrijden en de paralympische onderdelen. Dat maakt de organisatie krachtig en mooi.”

Voorgangers van u wilden dat Nederland weer meer invloed krijgt via internationale bestuursfuncties. Wilt u dat ook? Er is geen Hein Verbruggen bij de UCI meer.

“Dat vind ik ontzettend belangrijk. Wat ik begrijp is dat ons land minder vertegenwoordigd is dan ooit. Op internationaal niveau wordt bepaald waar de evenementen zijn en welke veiligheidsmaatregelen voor de renners – belangrijk in deze sport – gelden. Heel direct kunnen de belangen van onze leden worden behartigd. Die rol is niet per se weggelegd voor de voorzitter, dat kunnen ook anderen zijn.”

Een andere belangrijke kwestie zijn de ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Afgelopen weekend was pas de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix. Wat gaat u doen voor meer gelijkheid en diversiteit?

“Ja. Gelukkig wordt de diversiteit in de sport internationaal steeds vaker gezien. Er is een ontwikkeling gaande. Als bond willen we ook scherp zijn op grensoverschrijdend gedrag. We kennen de voorbeelden uit het turnen, hoe het daar is misgegaan. Waar met jonge meiden wordt gewerkt, moet je alert zijn op alle signalen. We willen iedereen binnen de sport respectvol behandelen.”

Verenigingen en wedstrijden hebben in Nederland grote moeite overeind te blijven. Is dit een onomkeerbaar proces?

“Ik ben niet bereid me daarbij neer te leggen. Samen met de NTFU, de overkoepelende bond voor fietsclubs, moeten we proberen de sport aantrekkelijk te houden. Als wielersport moeten we onszelf anders verkopen en op een andere manier evenementen organiseren. Er komen nieuwe type wedstrijden bij, zoals Nederlands kampioenschap gravelrijden, stuntonderdelen en pumptrack bij de BMX, dat moeten we omarmen en aanmoedigen. De wereld van het wielrennen verandert, de wereld van de media verandert, ons kijkgedrag verandert. Door mee te bewegen blijven we aantrekkelijk voor de nieuwe generatie.”

