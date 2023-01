Wout Weghorst gaat nu sleuren, rennen en beuken voor Ten Hag bij Manchester United

Wout Weghorst uit Borne als opvolger van Cristiano Ronaldo, bij Manchester United nog wel, het lijkt toch echt realiteit te worden. De Engelse club heeft volgens Britse media overeenstemming bereikt met Besiktas. Weghorst zou daarmee in de voetsporen treden van Robin van Persie en Ruud van Nistelrooij. Ook zij waren spits bij Manchester United.

De huidige Turkse werkgever van Weghorst ontvangt een kleine drie miljoen euro. Dat geld is bedoeld ter compensatie van het voortijdig beëindigen van de huurperiode. Besiktas huurt Weghorst van Burnley waar zijn contact in juni zou aflopen.

Met Burnley degradeerde de Twentse spits (30) vorig seizoen uit de Premier League. Weghorst was daar geen succes geworden. Slechts twee keer had hij gescoord in twintig wedstrijden. Een competitie op het allerhoogste niveau leek toch net wat te hoog gegrepen voor Weghorst.

Maniakale drive en doelpuntenproductie

Tot die tijd had hij in zijn hele loopbaan sceptici telkens de mond weten te snoeren. Op zijn zeventiende speelde hij nog voor NEO in zijn geboorteplaats Borne. Via DETO in Vriezenveen en de beloften van Willem II kwam hij relatief laat bij FC Emmen in het betaalde voetbal terecht. Een fijnbesnaard voetballer was hij bepaald niet, maar door zijn bijna maniakale drive en doelpuntenproductie reikte hij steeds een stapje hoger. Van Heracles naar AZ naar VfL Wolfsburg in de Bundesliga, tot – jawel – het Nederlands elftal.

Coaches, ook Louis van Gaal, zijn gek op hem, vanwege zijn onbegrensde fanatisme, ook op trainingen. Bij medespelers was hij soms minder populair. De afgelopen dagen kwamen vanuit Burnley via The Athletic verhalen naar buiten dat hij daar vorig seizoen al vrij snel niet meer werd gepruimd in de kleedkamer, vanwege zijn ‘gefrustreerde’ houding die neigde naar arrogantie.

In de elfde minuut van de blessuretijd

Als huurling bij Besiktas in Istanbul richtte hij zich dit seizoen weer op. Hij scoorde er acht keer. Op het WK in Qatar viel hij een paar keer in, als stormram. Tegen Argentinië in de kwartfinale werd een memorabele invalbeurt. Eerst scoorde hij met het hoofd, vervolgens schoot hij in de elfde minuut van de blessuretijd uit een ingestudeerde vrije trap van Teun Koopmeiners Oranje naar de verlenging.

Weghorsts gedrag werd niet op prijs gesteld door Lionel Messi, die hem na afloop uitschold. Het is typerend: waar hij ook verschijnt, Weghorst zal controverse oproepen. Erik ten Hag, streekgenoot uit Twente, denkt hem niettemin goed te kunnen gebruiken om United aan doelpunten te helpen als het moeilijk wordt. De lange (1.97 meter) en kopsterke pinchhitter is een koopje, voor een club die weinig geld wilde uitgeven mede omdat die te koop is gezet door de Amerikaanse familie Glazer. Weghorst zal bij elke invalbeurt sleuren, rennen, beuken en – als het moet – het bloed onder de nagels van tegenstanders vandaan halen.

