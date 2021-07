Wout van Aert wint óók in Parijs

Zaterdag was hij al de sterkste in de tijdrit, eerdere deze tour won hij de zware bergetappe die over de Mont Ventoux voerde. De allrounder won dus niet zo maar drie etappes, maar won in één tour in alle drie de wielerdisciplines: klimmen, tijdrijden en sprinten. Dat is in de wielrennerij beslist geen sinecure, en al helemaal niet voor iemand die eigenlijk door JumboVisma naar de Tour was gestuurd om de uiteindelijk uitgevallen kopman Primoz Roglic bij te staan.

Gedachtes gaan meteen terug aan die andere Belgische veelwinnaar, Eddy Merckx. In de Belgische media zijn bij elk nieuw toptalent de vergelijkingen met één van de grootste wielrenners nooit ver; maar Wout van Aert - die naast talloze overwinningen in het veldrijden ook de klassiekers Milaan-San Remo, de Strade Bianche en de Amstel Gold Race op zijn palmares heeft - maakte deze Tour de torenhoge verwachtingen in ieder geval meer dan waar.

De naam van Merckx viel dit jaar sowieso vaak rond het Tourcircus, en wel door de comeback van Mark Cavendish. Voor de Britse sprinter, die jaren droog stond, was de overwinning van Wout van Aert in Parijs een zure appel: de afsluitende massasprint was dé kans om het record dat hij nu deelt met legende Eddy Merckx; 34 etappezeges; te verbreken.

Voor de wegwedstrijd op de Olympische Spelen van aanstaande zaterdag geldt Van Aert ook als favoriet, en vliegt vanavond nog door naar Tokio. “Ik heb mezelf wel een beetje in de problemen gebracht, want ik moet nu natuurlijk allerlei interviews doen”, zei hij na de finish tegenover de NOS. “Maar we zullen wel kijken hoe het daar gaat. Deze overwinning is onbetaalbaar.”

Hij betrok zijn ploeg, die in het begin van de Tour ook veel tegenslag kende, en Mike Teunissen nadrukkelijk in zijn succes. “Ik wil mijn kleine team en Mike Teunissen bedanken. Hij heeft mij perfect in de positie gebracht. Het is ook klasse van de ploeg.”

Tadej Pogacar, omringd door zijn ploeggenoten van UAE Emirates. Beeld Pool via REUTERS

De gele trui van Tadej Pogacar kwam de de ceremoniële laatste etappe vanzelfsprekend niet in gevaar. Jonas Vingegaard eindigde als tweede, Richard Carapaz als derde. Het is de tweede Tourzege, na vorig jaar, voor de 22-jarige Sloveen. Cavendish won dit jaar het puntenklassement, het jongeren- en bergklassement komt ook op naam van Pogacar. Wilco Kelderman eindigde als beste Nederlander op een vijfde plek.

Pogacar al snel niet meer te kloppen

Met de sprint over de Champs-Elysees kwam een einde aan de 108ste editie van de grootste wielerwedstrijd van het jaar. Die drie weken geleden begon met de overwinning van Julien Alaphilippe. De Fransman mocht als eerste het geel aantrekken, maar moest dat daags erna weer inleveren bij tourdebutant Mathieu van der Poel, die een waar kunststukje liet ziet op de Mur de Bretagne. De eerste week mocht de Nederlander, die een hommage bracht aan zijn overleden opa Raymond Poulidor, het geel dragen. De eerste week werd echter ook ontsierd door de vele valpartijen die onder andere favoriet Primoz Roglic uiteindelijk tot opgeven zou dwingen. Het werd daarna al snel duidelijk dat Tadej Pogacar dit jaar de te kloppen man was, of, beter gezegd, de niet meer te kloppen man. Achter hem was het strijden om podiumplekken, niet meer.

Het was dit jaar de Tour van de comeback van Mark Cavendish, die als reserve was meegenomen naar de ploeg maar eindelijk weer liet zien dat hij nog altijd weet wat winnen is. Ook Bauke Mollema snoepte zijn etappe mee; en vooral in de derde week herstelde JumboVisma zich met overwinningen van Wout van Aert en een sterk optreden in het hooggebergte van de jonge, Deense, Jonas Vingegaard.