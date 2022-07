Wout van Aert heeft zijn eigen Tour al bijna gewonnen, nu die van de ploeg nog

Wout van Aert heeft zijn eigen Tour de France bijna gewonnen. Na zijn tweede zege, zaterdag in Lausanne, kan de groene sprinttrui hem bijna niet ontgaan. Het was zijn doel, waar de ploeg hem bij ging helpen. Nu dat gelukt is, moet het klassement ook prioriteit krijgen.

Van Aert won zaterdag na verraderlijk steile slotkilometers heuvelop in Lausanne van Michael Matthews en Tadej Pogacar, die door vier seconden bonificatie wel uitliep naar 39 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard. Slechts vier seconden, maar mogelijk wel belangrijke tellen met het oog op het spannende klassement. Maar de overwinning verbloemde dat gegeven.

Pogacar aan alle kanten aanvallen

De beslissing om zaterdag weer voor Van Aert te rijden, betekent alleen onherroepelijk ook dat er concessies moeten worden gedaan aan de klassementsambities. Het is de bedoeling om Tadej Pogacar aan alle kanten aan te vallen. Een van de acties daarvoor is om zijn ploeg het werk te laten doen, zeker nu een van zijn ploeggenoten, ‘de trein’ Vegard Stake Laengen (dixit Pogacar) door een coronabesmetting uit de Tour moest stappen. Maar zaterdag het was Nathan van Hooydonck die de hele dag voor Jumbo-Visma op kop reed.

Ploegleider Frans Maassen gaf wel toe dat het alleen Nathan moest zijn die zou rijden. “Als Nathan was gebroken, had de vlucht het gehaald.” Van Hooydonck reed wel zo lang op kop, dat van de andere ploeg die op kop reed, BikeExchange-Jayco, twee renners te moe waren en afgelost moesten worden. Van Aert dacht aan een ‘dubbel cadeau’ voor zijn ploeggenoot. Maar het was wel weer energie die de jonge Belg verspilde, en die hem mogelijk aan het eind van de Tour kan kosten.

Toch vloeide de champagne weer. Van Hooydonck werd door Maassen als de ‘held van de dag’ omhelsd. De ploeg lijkt niet van plan om een van de doelen nu te laten gaan. Van Aert: “Ik zit in een ploeg met renners die rijden om te winnen. Als er een plan is, gaan we daar 100 procent voor.”

Van Aert bewees maar weer eens dat hij deze Tour op een ander niveau zit. Michael Matthews, die nummer twee werd, werd er moedeloos van. “Weet je, ik ben maar een Australische jongen die zijn best doet, en dan word je verslagen door twee ‘wielrenfreaks’ (hij werd achter Tadej Pogacar tweede in Longwy, red.). Je ziet dit niet vaak. Hij, Pogacar en ook Van der Poel winnen bijna alle wedstrijden op de kalender. En ik? Ik kan niet meer dan mijn best doen.”

Roglic blijft een vraagteken

Niet alles is goed binnen de ploeg, want vooral Primoz Roglic wordt een steeds groter vraagteken. “Het was vandaag echt overleven, vertelde de gehavende kopman na de finish, terwijl hij met een grimas een fles frisdrank leeg dronk. “Ik verslechter langzaam.”

Het waren woorden die vooral twijfel lieten zien bij de zo hard gevallen Roglic. Ploeggenoot Steven Kruijswijk hoopte vooral dat Roglic de tweede rustdag zou halen, maandag. “Op de fiets in zo’n rit heb je heel veel tijd om na te denken. Het is niet mooi om te horen maar hopelijk knapt hij nog op.”

Mogelijk wordt het wel eenvoudiger voor Van Aert om zich te plooien naar de ploegentactiek rond Vingegaard en mogelijk Roglic. De groene trui voor het puntenklassement is al bijna binnen en de komende dagen zijn vooral bergetappes. Daar moet Tadej Pogacar de eerste klappen krijgen. Want zaterdag was de klassementsleider weer niet van zijn stuk te brengen. Zelfs niet door het coronageval in de ploeg. “Dat risico is even groot voor mij als voor andere teams. En over de finish; ik wilde graag winnen, maar er waren twee sneller. Dat kan. Derde is voor mij heel goed.”

Lees ook:

Pogacar wint opnieuw op La Super Planche des Belles Filles, verstevigt koppositie

Tadej Pogacar won zijn tweede etappe op rij, ditmaal op de eerste klim van de Tour. Hij wilde per se winnen. Voor zijn familie, een nieuwe stichting en voor zichzelf, omdat hij ongeslagen wilde blijven op de klim waarop hij in 2020 Tourwinnaar werd.