Wout van Aert blijft maar winnen

De glimlach ging in de straten van Lavaur al snel verborgen onder het mondkapje, maar Wout van Aert was maar wat blij met zijn tweede overwinning deze Tour de France. Het was een onverwachte, en dat maakte de overwinning toch nog iets zoeter. “Het was echt zonde geweest als ik het niet had geprobeerd.”

Van Aert (25) profiteerde vrijdag optimaal van de kleine groepsgrootte van het peloton. Er waren na de waaiers onderweg nog 41 renners die bij het binnenrijden van Lavaur in de eerste groep zaten. De belangrijkste sprinters waren bovendien gelost. In de sprint versloeg Van Aert Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard. Bij Peter Sagan, de man voor wie Bora-Hansgrohe vanaf de start op kop had gereden, schoot de ketting er op volle snelheid af.

Van een afstandje had Tom Dumoulin bewonderend toegekeken. “Wout was weer geweldig”, aldus een lachende Dumoulin na de finish over zijn ploegmaat. “Die rijdt de hele dag met Primoz in de wind en gaat nog even sprinten.”

Volgens Dumoulin had Van Aert niet meteen de zegen van zijn ploeg gekregen. “Het is niet zo dat Wout vanaf kilometer nul aan die sprint denkt. Hij zit vanaf dat moment met Primoz beschermen in zijn hoofd. En dan, als Primoz en ik en ploegleider Grischa Niermann beslissen dat we veilig zijn, zeggen we dat Wout ervoor kan gaan.”

De teamsfeer is heel goed

Van Aert zelf bedankte Dumoulin voor het werk dat de Nederlander in de finale voor hem had gedaan. “Hij reed me op drie kilometer voor de finish nog naar voren. Dat kost hem energie, maar hij zag ook in dat er een kans was. Dat hij als leider mij iets teruggeeft, geeft aan dat de teamsfeer heel goed is. Iedereen is happy, er wordt aan tafel veel gelachen.”

Voor Jumbo-Visma was het al de derde zege deze Tour, na Primoz Roglic in Orcière-Merlette en diezelfde Van Aert in Privas. Een score van 43 procent, vooralsnog. Bovendien staan Roglic (tweede) en Dumoulin (vijfde) nog steeds hoog in het klassement.

Na de coronaonderbreking won Van Aert bovendien in de Dauphiné een ritje en was de beste in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Zaterdag rijdt hij waarschijnlijk voor Dumoulin en Roglic op kop over de Pyreneeën, net zoals hij dat deed richting Orcière-Merlete. Ben je de beste renner ter wereld, vroeg een journalist vrijdag na afloop zonder sarcasme. “Daar houd ik me niet zo mee bezig”, was het beschaafde antwoord.

Lees ook:

Geel-zwarte controle betekent automatisch winst voor kopman Roglic

Jumbo-Visma lijkt een formule te hebben om onverslaanbaar te zijn bij aankomst op een bergop. Volledige controle tot 250 meter voor de finish = 100 procent winst voor de kopman.