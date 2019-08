Worstelend Ajax laat Apoel Nicosia hoop houden op Champions League

Nee, het kan niet altijd feest zijn, hoezeer dat voor fans misschien wennen moet zijn na de bejubelende campagne van vorig seizoen in Europa. Op Cyprus zag Europa gisteravond een ander Ajax. Dat van nu, een ploeg die zonder de vertrokken talenten De Ligt en De Jong logischerwijs op zoek is naar een ander evenwicht en een nieuw ritme.

Ajax, al meer knoeiend, haalde ­tegen Apoel Nicosia het einde met tien man, na een rode kaart voor Mazraoui, en een dof 0-0 gelijkspel. De return is volgende week, met natuurlijk de meeste kans op plaatsing voor de groepsfase van de Champions League, dat nog wel.

Nee, het was niet best, het werd zelfs heel slecht, op zo’n avond waar vooraf dan nog iets meer van wordt gemaakt dan wat die kan zijn. Er worden spelers of trainers opgespoord die in Cyprus zijn geweest en die zeggen dan dat het een heet avondje kan worden. Maar nee, het stadion in Nicosia zat niet vol: de harde kern was weggebleven uit protest tegen interne regelingen.

Ja, Ajax sneuvelde nog weleens in het stadium van de kwalificatie, in het ­recente verleden bijvoorbeeld tegen Nice en Rapid Wien. Dat wordt dan her en der nog in herinnering geroepen. Maar dit rijkere Ajax is beter dan toen. Het zit nu eenmaal in het systeem dat Ajax als halve finalist van ­vorig seizoen voorronden moest spelen, maar die voorronden zijn niet de voorronden van enkele jaren geleden, beduidend minder zwaar – zo is het ook weer.

Apoel Nicosia bereikte eens, in 2012, de kwartfinale van de Champions League, met een paar vaardige Brazilianen toen. Die zijn er niet meer. Nu spelen er Serviërs, Slovenen, een Jordaniër – qua leeftijd over het algemeen ervaren spelers, sinds kort begeleid door de Duitse oud-inter­national Doll. Hij werd aangesteld

als de vijftiende trainer in zes jaar, terwijl Apoel toch steeds kampioen in ­eigen land werd – zo’n onrustige club dus.

Het was alsof iets van die chaos gisteren gaandeweg de eerste helft vat op Ajax kreeg. Het spel werd slordiger, na een nog vrij soepele beginfase. Foutjes moesten worden rechtgezet met overtredingen, met al vroeg drie gele kaarten als gevolg, te veel in deze fase, tegen zo’n tegenstander. De verdedigers Mazraoui en Veltman werden bestraft alsook Marin, de in ­balbezit in kleinere ruimtes opnieuw nog te traag handelende nieuwe Roemeen.

Apoel had zich aanvankelijk naar verwachting als de verdedigende ploeg in eigen huis opgesteld, maar door de haperingen bij Ajax werd het even iets brutaler. De beste kans in de eerste helft was uiteindelijk, na een half uur, zowaar voor Apoel en niet toevallig voor Al Taamari. De jonge Jordaniër, die de Ajax-verdediging al niet voor het eerst voor problemen stelde, schoof de bal na een aardige ­solo voorlangs het doel.

Ajax kreeg er voor rust al geen lijn meer in, zoekend en priegelend in de door Apoel achterin klein gehouden ruimtes. Trainer Ten Hag bekeek het zuinigjes, en hij zal in de pauze op verbetering hebben aangedrongen. Maar ook in het eerste kwartier van de tweede helft scheurde de Ajax-verdediging, bij een kopbal van verdediger Merkis zelfs op de lat en later een door Onana gekeerd schot van Souza. Bij Ajax liep de foutenlast snel weer op, bij Ziyech, maar ook bij Mazraoui, die op het middenveld de plaats overnam van de gewisselde Marin.

Ook de Argentijnse verdedigers Martinez en Tagliafico en aanvoerder Tadic kregen in de tweede helft de ­gele kaart en Mazraoui uiteindelijk zelfs de rode, na een overtreding op Matic. Het zei alles over het gebrek aan structuur bij Ajax. Dan kunnen Tadic en Blind, de geprezen aankopen van vorig seizoen, er uitzien als plots onmachtige routiniers die in de toenemende wanorde ook niet meer kunnen bijsturen.

Zo zoeken trainer Ten Hag en Ajax verder. Ja, zo anders kan het er uitzien, ook bij Ajax, revelatie van nog maar zo kort geleden.

Apoel Nicosia (Cyprus) - Ajax 0-0 (0-0). Scheidsrechter: Mateu Lahoz (Spa). Rood: 81. Mazraoui (2x geel) (Ajax) Geel: Gentsoglou, Bezjak (Apoel Nicosia), Mazraoui, Marin, Veltman, M

