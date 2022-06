Wordt Steven Bergwijn de nieuwe Arjen Robben? ‘Ik kan daar wel komen’

De woorden van Louis van Gaal hebben hem gevleid, zegt Steven Bergwijn aan het trainingsveld in Zeist. De bondscoach had na België-Nederland vrijdagavond (1-4) een nogal vergaande vergelijking gemaakt met het WK van 2014. “In Brazilië hadden we Van Persie en Robben, nu hebben we Bergwijn en Depay. Als Bergwijn zo blijft spelen, dan is hij de evenknie van Van Persie en Robben. Met nog meer snelheid”, sprak Van Gaal.

Een tikje overdreven, weet Bergwijn. Hij lacht bescheiden. “Robben en Van Persie zijn twee fantastische spelers die heel veel voor Oranje hebben betekend. Het is mooi dat de trainer dat over mij zegt. Maar ik denk niet dat ik al zo ver ben. Ik kan daar wel komen. Dan moet ik eerst week- in week-uit gaan spelen.”

Jaar geleden nog buiten de EK-selectie

Bergwijn levert momenteel het bewijs dat wedstrijdritme een relatief begrip is geworden in het hedendaagse voetbal. Een jaar geleden was de spaarzame speeltijd bij Tottenham Hotspur nog reden voor Frank de Boer om hem thuis te laten van het EK. Opvolger Van Gaal realiseerde zich al snel dat hij zich de luxe van zijn oude principe – internationals moeten bij hun club basisspeler zijn – niet meer kon permitteren. Begin november kwam Bergwijn in laatste instantie in de selectie omdat Steven Berghuis geblesseerd was afgehaakt.

En de rappe aanvaller van de Spurs greep meteen zijn kans. Hij schoot Nederland tegen Noorwegen naar het WK en scoorde daarna ook in de interlands tegen Denemarken (2x), Duitsland en vrijdag tegen België. De ene was nog fraaier dan de andere. Ondertussen moest hij het bij Tottenham vooral met invalbeurten doen.

Steven Bergwijn gaat voorop, tijdens een training in Zeist, met achter hem (vlnr) Noa Lang, Stefan de Vrij en Memphis Depay. Beeld ANP

Volgens Van Gaal is het anno 2022 minder noodzakelijk dat internationals bij hun club altijd spelen. “We hebben te maken met een generatie die zichzelf zeer goed onderhoudt. Dat is een groot verschil met twintig jaar geleden”, meent de bondscoach. Klopt, beaamt Bergwijn. “Bij Tottenham trainen we hard, ook als je niet in de basis staat. Je staat daar tussen de wereldtop. Dat heeft me geholpen. Ik heb ook veel voor mezelf getraind.” Bovendien, over dat ritme: “ Voetballen verleer je niet.”

Maar hij heeft wel besloten sowieso weg te willen uit Londen. Hij mist er waardering en erkenning, ook van trainer Antonio Conte. In de winterstop had hij al naar Ajax gekund, maar Tottenham hield hem aan zijn contract. De belofte dat hij meer zou gaan spelen, werd niet ingelost. Hij, die in 2019 voor dertig miljoen euro overkwam van PSV, voelde zich aan zijn lot overgelaten. “Er wordt eigenlijk niet naar je omgekeken. Als ik terugkwam van een periode bij Oranje was er eigenlijk niemand die er wat van zei. Nee, de coach ook niet.”

Bergwijn sprak al met Alfred Schreuder

Zijn contract loopt alleen nog drie jaar door. Ajax doet momenteel nieuwe pogingen hem te kopen. De ironie wil dat hij door zijn doelpunten bij Oranje zijn eigen prijs opdrijft. “Ik hoop het eigenlijk niet.” Het zou een akkoord tussen beide clubs bemoeilijken. Bergwijn voerde al een gesprek met de nieuwe Ajax-trainer Alfred Schreuder maar wil dat met een veelbetekenende lach niet bevestigen. “Ik wil me eerst focussen op het Nederlands elftal. Daarna zien we wel.”

Bergwijn is gewild, niet alleen in Amsterdam, omdat hij voorin op allerlei posities uit de voeten kan. De klassieke huisstijl van Ajax is spelen met een trio voorin, maar Schreuder is een trainer die daar graag op varieert, naar de moderne maatstaven. Zelf vindt Bergwijn dat hij in het tweespitsensysteem, zoals tegen België naast Depay, het beste rendeert. “Dan heb je een vrije rol, dat ligt mij wel. Je hoeft niet aan de zijlijn te blijven of juist in het midden. Je kunt lopen waar je wil. Dan ben ik wel gevaarlijk.”

Steven Bergwijn heeft de score opengebroken tegen België. Denzel Dumfries en Steven Berghuis willen dat met hem vieren. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Van Gaal kiest niet voor drie spitsen omdat Nederland in zijn ogen geen goede buitenspelers meer heeft. Zo ziet hij Bergwijn ook niet. Tegen de trage Belgische verdedigers bewees hij vrijdag dat zijn gevoel voor vrije ruimtes en vooral zijn snelheid gevaarlijke wapens kunnen zijn. Zelfs Van Gaal is verbaasd over de prestaties van Bergwijn in het Nederlands elftal. Van Gaal: “Stevie is een aanspeelpunt, verliest geen bal en scoort nog ook. Wat wil je nog meer?” En: “Ik vroeg Stevie: hoe kan het dat jij zo goed speelt? Ik krijg vertrouwen, zei hij. Maar zoveel praat ik niet met hem. Ik zet hem in zijn kracht.”

Vertrouwen heeft elk mens in het leven nodig, zegt Bergwijn in Zeist voor een training. “Bij Oranje voel je waardering, dat je er toe doet. Dat is belangrijk.” Dat de bondscoach de parallel legt met het WK van 2014, toen Nederland onder Van Gaal ook wist te verrassen? Binnen de selectie groeit volgens Bergwijn het geloof dat er best weer zo’n stunt in zit, straks in Qatar. “Daar hebben we het zeker over. Er is veel vertrouwen in elkaar. We hebben veel individuele klasse, maar we weten: we moeten vooral het beste team worden.”

Van Gaal gaat voor of na uitduel met Wales rouleren Louis van Gaal gebruikt de duels van het Nederlands elftal in de Nations League vooral om te weten te komen met welke internationals en speelwijze hij de meeste mogelijkheid op succes heeft tijdens het WK in Qatar. De bondscoach kan het uitduel van woensdag met Wales benutten om andere spelers een kans te geven. Hij moet Virgil van Dijk sowieso vervangen. De aanvoerder verliet zaterdagmiddag het trainingskamp van Oranje. Hij mag op vakantie na een slopend seizoen met 60 officiële duels. Stefan de Vrij of Matthijs de Ligt is de meest logische vervanger. Van Gaal verklapte vorige week al dat hij alle spelers uit zijn selectie aan het werk wil zien tijdens de eerste vier duels in de Nations League. “Iedereen krijgt een kans”, zei de 70-jarige coach.

Lees ook:

Oranje heerste over België zoals het in decennia niet heeft gedaan

Het Nederlands elftal is het toernooi in de Nations League vrijdagavond overtuigend begonnen. Het droogde het uitgebluste België in eigen huis af met 1-4.