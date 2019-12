Wordt Shona Shukrula de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse profvoetbal?

Als in Rotterdam de opstellingen van Jong Sparta en ASWH zaterdagmiddag over het veld van het Kasteel schallen, gebeurt dat op dezelfde monotone toon en in hetzelfde vlugge tempo als waarop dat altijd gebeurt. Het noemen van de namen van de spelers is een formaliteit, maar als de naam van scheidsrechter Shona Shukrula is genoemd, valt er een korte stilte. Met nadruk zegt de omroeper dan: “Zíj wordt geassisteerd door...”, waarna de namen van de mannelijke assistent-scheidsrechters volgen.

Waar aan de arbitrage doorgaans niet al te veel aandacht wordt geschonken, is dat op deze winderige zaterdagmiddag in Rotterdam anders. Voor het eerst leidt een vrouw een wedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. Als de 28-jarige Shukrula en haar assistenten kort voor de wedstrijd het kunstgrasveld van Sparta betreden, worden ze op de voet gevolgd door fotografen en cameramannen. Allemaal willen ze dit historische moment vastleggen.

De Alkmaarse arbiter was zich vooraf eigenlijk helemaal niet zo bewust van het het schrijven van geschiedenis, bekent ze na de wedstrijd. “Ik was altijd puur gericht op mijn eigen sportcarrière en ben helemaal geen voorvechter van vrouwenrechten. Maar na alle aandacht van deze week besefte ik wel: ik schrijf gewoon geschiedenis.”

Geen grote fouten

Het niveau van de wedstrijd tussen het tweede van Sparta en ASWH (6-2) blijkt Shukrula prima aan te kunnen. Ze maakt geen grote fouten, houdt het bij één gele kaart en tijdens de paar momenten dat spelers commentaar hebben op een beslissing, maakt ze in woord en gebaar duidelijk dat ze daar niet van gediend is.

“Na een half uur schreeuwde een speler van ASWH heel hard dat het hands was en hij bleef daarover doorgaan”, vertelt Shukrula. “Toen het spel even later stillag, ben ik naar hem toe gegaan en heb gezegd: ‘Zo moet je niet tegen mij praten, want zo praat ik ook niet tegen jou’. Dan is het ook gewoon klaar. Die eerste emotie is prima, maar daarna trek ik een grens.”

Het was Shukrula’s doel om in 2019 haar debuut te maken op Nederlands hoogste amateurniveau. Zaterdag was daar de laatste kans voor, aangezien het de laatste speelronde van het jaar in de tweede divisie was. Toen ze anderhalve week geen aanstelling kreeg in de derde divisie en door de KNVB wél werd gevraagd om zaterdag vrij te houden, begon de Alkmaarse voorzichtig te hopen dat ze haar doel zou behalen. Vorige week maandag werd haar hoop bevestigd via een telefoontje van de voetbalbond.

Vertrouwen

“Ik zit in de groep van scheidsrechters die de derde divisie fluiten. Dit was een zogeheten boven-pakket-aanstelling”, aldus Shukrula, in het dagelijks leven officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland. “Daar spreekt veel vertrouwen uit en ik wil dat waarmaken.”

Dat vertrouwen van de voetbalbond voelt Shukrula al vanaf dat ze een jaar of achttien is. Op dat moment besluit ze – onder meer door blessureleed – als voetballer te stoppen bij haar club AFC’34 uit Alkmaar. Ze gaat zich volledig richten op het fluiten van wedstrijden.

De KNVB schetst haar een grote toekomst, en van het leiden van jeugdwedstrijden maakt ze de stap naar het seniorenvoetbal. Telkens gaat ze een niveau hoger fluiten en in het voorjaar van 2017 debuteert ze in de derde divisie.

Mede door lovende woorden van Kevin Blom, scheidsrechter uit het betaald voetbal en haar leidinggevende bij de KNVB, beseft Shukrula dat ze op termijn wel eens de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het Nederlandse profvoetbal zou kunnen worden.

“Als ik maar dezelfde progressie blijf boeken. De komende tweeënhalf jaar wil ik nog stabieler worden in de top van de derde divisie. Pas op het moment dat dat me gemakkelijk afgaat, ben ik toe aan een stap hogerop”, weet Shukrula. “Mijn doel voor de lange termijn is de eerste divisie. Verder dan dat kijken is niet reëel. Dat ik tot de tweede divisie ben gekomen, is al heel fijn.”

