Woede om besluiten over eredivisie, FC Utrecht naar de rechter

Niet eerder vond de ontknoping van de eredivisie plaats achter een bureau in Zeist. Na consultatie van de clubs hakte het bestuur betaald voetbal van de KNVB gisteren lastige knopen door over de afwikkeling van een seizoen dat door de coronacrisis niet meer wordt voltooid. Het gaat om besluiten met verstrekkende gevolgen die voor clubs in de miljoenen kunnen lopen. Een definitieve punt is daarmee echter nog niet gezet achter het seizoen. Dit krijgt een juridisch staartje, want diverse clubs zijn woedend

Het belangrijkste en meest omstreden besluit: de eredivisie bestaat volgend seizoen uit dezelfde achttien clubs. Niemand promoveert en niemand degradeert. Dat is opvallend omdat zestien van de 34 profclubs gisteren wel vóór een promotie/degradatieregeling stemden. In die stemming waren daar 9 clubs tegen en 9 onthoudingen. De KNVB koos vervolgens vooral de zijde van de huidige eredivisieclubs. En dus blijven hekkensluiter RKC en nummer voorlaatst ADO Den Haag op het hoogste niveau actief.

‘Onrechtvaardig’

De gedoodverfde kampioen van de eerste divisie, Cambuur, en de nummer twee De Graafschap promoveren dus niet. Zij beraden zich nu op een gang naar de rechter. De woede in Leeuwarden en Doetinchem is groot. Trainer Henk de Jong van Cambuur sprak van ‘de grootste schande uit de geschiedenis van de Nederlandse sport’. Directeur Ard de Graaf van de Friese club noemde het ‘onrechtvaardig, een mokerslag’.

Bij De Graafschap, dat op zeven punten voorsprong op de rest tweede stond, hekelde de woedende directeur Hans Martijn Ostendorp het dat de rangschikking in de eerste divisie geen enkele rol heeft gespeeld, in tegenstelling tot de eredivisie “De eerste divisie wordt vergeleken met amateurvoetbal. Ik vind het schandalig. Ik ben onthutst, woedend en ontgoocheld. Het is echt onbegrijpelijk wat hier vandaag is gebeurd.”

De KNVB liet zich in de eredivisie bij de verdeling van de Europese tickets inderdaad wel volledig leiden door de stand zoals die sinds 8 maart is bevroren. Dat had de Uefa ook dringend verzocht.

Een kampioen wordt niet aangewezen. Dat is voor het eerst sinds het laatste oorlogsjaar 1945. Ajax gaat op basis van de stand als koploper naar het hoofdtoernooi van de Champions League. AZ, op basis van het doelsaldo tweede, wordt ingeschreven voor de voorronde van dat elitetoernooi. De Alkmaarse club gaat daar niet mee akkoord, liet directeur Robert Eenhoorn meteen weten. “We beraden ons op deze situatie.”

Feyenoord stroomt als nummer drie rechtstreeks naar de poulefase van de Europa League. PSV en Willem II moeten eerst een voorronde spelen voor plaatsing voor dat toernooi.

De druiven zijn zuur voor FC Utrecht. Dat stond zesde, drie punten achter Willem II maar ook met een wedstrijd minder gespeeld en een veel beter doelsaldo. Bovendien had Utrecht ook via de bekerfinale een Europees ticket kunnen bemachtigen. Dat de KNVB beide zaken terzijde heeft geschoven, vindt Utrecht ‘onaanvaardbaar’. Meteen werden juridische stappen aangekondigd. ‘Er bestaat geen enkele twijfel dat FC Utrecht op basis van sportieve prestaties van het huidige seizoen een Europees ticket verdient’, staat in een verklaring. De club spreekt ook van een ‘gebrek aan transparantie en objectiviteit in de besluitvorming van het bestuur betaald voetbal’.

De besluiten werden uiteindelijk genomen door de directie betaald voetbal, bestaande uit Eric Gudde en Jean Paul Decosseaux. Om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen raadpleegden zij de afgelopen dagen en ook gisteren via een videoverbinding alle clubs.

De besluiten zorgden in Waalwijk en Den Haag voor opluchting. RKC liet bij monde van directeur Frank van Mosselveld weten ‘zeer content’ te zijn. ADO had bij degradatie van achter de bestuurstafel al juridische stappen in het vooruitzicht gesteld.

