WK wielrennen in Australië is ‘megaduur’ en daarom blijven landen weg

De WK wielrennen, van 18 tot 25 september in het Australische Wollongong, moet een groot sportfeest worden in een land dat lang dicht was vanwege corona. Maar er zijn problemen, financiële vooral. Ierland heeft zich al teruggetrokken en andere landen, waaronder Nederland, moeten vanwege de verwachte kosten andere geplande trainingskampen annuleren.

Maandag maakte Ierland de beslissing niet af te reizen, omdat de begroting van de trip de beschikbare middelen ‘ver zou overschrijden’, terwijl de kans op succes nihil was. Matt McKerrow, baas van de federatie, stelde dat een ander besluit niet mogelijk was, omdat na corona de kosten voor sommige evenementen met 70 tot 80 procent zijn toegenomen.

Zelf bijbetalen

En Ierland is niet het enige land dat financieel de reis niet rond krijgt. Vorige week verschenen berichten in Nieuw-Zeelandse media dat renners (die vaak in Europa verblijven) zelf moeten bijbetalen, omdat de kosten voor de reis hoger zijn dan het totale budget dat de nationale wielerbond van dat land jaarlijks beschikbaar heeft. Een deel van de vooraf verwachte selectie heeft daarom aangegeven de WK te schrappen, aldus renner Sam Bewley tegen de site stuff.co.nz.

Nederland gaat met een grote delegatie van ongeveer veertig mensen naar Australië. Maar dat is wel ‘megaduur’, zo klinkt het. “Inmiddels loopt de kostenpost al op naar zo’n 200.000 euro”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. “Een WK is voor ons vaak duur, zeker omdat we in alle categorieën meedoen. Maar dit keer is het wel echt veel.”

Een groot gedeelte gaat op aan de vlucht, die voor één persoon tussen de 2500 en 3500 euro kost ‘voor een normale economy-class’. Ook het hotel en de aangevraagde visa zijn duur. Die laatste zijn al 350 euro per persoon. Nederland neemt bovendien graag een eigen barista mee, om een koffiehoekje te genereren. Veneberg: “Maar als wij dat doen, moeten we meer aan het hotel betalen, omdat we daar dus géén koffie afnemen.”

Groot gat in begroting

De KNWU krijgt van sportkoepel NOC-NSF dit jaar rond de 800.000 euro. De WK slaat dus een groot gat in die begroting. Veneberg: “Aan coaches is gevraagd of andere evenementen, zoals bijvoorbeeld trainingskampen, kunnen worden geschrapt.” Ierland kiest er nu voor om juist wel de andere evenementen voor onder meer jeugdteams voorrang te geven.

Bij het WK veldrijden, afgelopen januari in de VS, koos Nederland ervoor om slechts deelnemers af te vaardigen die voor een medaille of een top-vijf konden fietsen. Veneberg: “Bij de WK in Wollongong hebben we op alle onderdelen kans. Daarom gaan we ‘volledig’.”

De bonden moeten zelf opdraaien voor de kosten. Alleen voor de mixed relay, het onderdeel waar mannen en vrouwen samen een tijdrit rijden, is een financiële compensatie vanuit de internationale wielerunie beschikbaar. Het is daarom de vraag of er nog meerdere landen zullen afhaken.

Veneberg zegt dat de bonden waarmee de KNWU contact heeft, niet twijfelen. Een WK niet rijden is in het rijke Europa niet aan de orde, zeker niet voor een land als Nederland. “Wel maakt iedere bond zijn eigen keuzes om het budget enigszins binnen de perken te houden. Die zijn veel scherper dan andere jaren.”

Veneberg: “En Australiërs hebben dit elk jaar hè, als ze naar Europa reizen. Maar het zou wel een idee zijn dat als een groot toernooi daar wordt gehouden, dat dan wordt gepland rond de koersen die daar worden gereden. Bijvoorbeeld in januari, als ook de Tour Down Under wordt georganiseerd. Dan zijn de kosten wellicht te verdelen tussen de teams en de bonden. Dat helpt, en het is bovendien veel duurzamer.”

Tom Dumoulin gaat niet meer naar WK en beëindigt loopbaan: ‘Tank is leeg’

Tom Dumoulin stopt per direct met wielrennen. Dat liet de winnaar van de Ronde van Italië van 2017 half augustus via sociale media laten weten. De Limburger was aanvankelijk van plan om zijn loopbaan volgende maand na de WK in het Australische Wollongong te beëindigen.