WK longboarden is een vredelievend feestje “Dit is geen voetbal hè?”

In een van de zalen in het Klokgebouw in Eindhoven bevindt zich dit paasweekend een grote langwerpige dansvloer. Aan de zijkanten zitten toeschouwers naast elkaar op de grond. Of op meegebrachte campingstoeltjes. Daar tussenin staat een jurytafel, met erachter de dj. Jassen en rugzakken liggen verspreid over de ruimte op de grond, net als longboards, de grote skateboards.

Al longboardend roept een presentator de twee namen op van de volgende deelnemers die het tegen elkaar moeten opnemen. Voordat ze beginnen, geven ze elkaar nog snel een box, of een knuffel, waarna een minuut vol dans en tricks volgt. Als de muziek stopt, rennen mensen uit het publiek om de deelnemers te omhelzen. “So much love!”, klinkt er door de speakers. Zo veel liefde! Elke paar minuten opnieuw.

Een competitieve sfeer is er amper

Je zou bijna vergeten dat er in dit gebouw op het voormalige Philipsterrein Strijp-S een wereldkampioenschap gaande is. Aan het negende WK Longboard Dance en Freestyle doen weliswaar de beste longboarders van de wereld mee, een competitieve sfeer is er amper. Brazilianen, Nederlanders, Koreanen, Amerikanen, Fransen: iedereen juicht voor elkaar en bij elke kleine fout klinkt een nog luidere aanmoediging uit het publiek.

“Dat is inherent aan de scene”, zegt organisator Bianca van Kersten. “Iedereen is welkom in de gemeenschap. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, welk niveau je hebt of wat je doet in je leven.” Bij longboarden gaat het namelijk niet alleen om de sport, maar ook om de ‘community’, legt ze uit.

Longboarden is een lifestyle-sport; je identificeert jezelf met wat je doet. Een van de belangrijkste aspecten ervan is het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap. Veel traditionele sportverenigingen zien jongeren in de pubertijd afhaken, omdat die geen zin meer hebben in de verplichtingen van trainingen en wedstrijden op vooraf bepaalde uren. In de cultuur van het longboarden heerst vrijheid en zijn de beoefenaars veelal wars van het competitie-element.

Les voor beginnende longboarders, tijdens het Dance & Freestyle World Championship. Beeld Ton Toemen

Oorsprong in het windsurfen

Terwijl enkele disciplines van het skateboarden inmiddels de olympische status hebben, heeft het longboarden die niet. Toch is vooral het longboarden de afgelopen jaren nog populairder geworden. Inmiddels doet 40 procent van de skateboarders aan longboarden. Hoewel van beide de oorsprong ligt in het windsurfen op zee - als er door windstille dagen geen golven waren, kon er op het asfalt gesurfd worden - zijn ze toch erg verschillend, legt Van Kersten uit.

Dit zit hem onder meer in het stijve van een skateboard, terwijl een longboard juist soepel is. Op een longboard kun je dansen en carven, op een skateboard niet. “Bij longboarden heeft iedereen zijn eigen flow; het is heel sierlijk. Het skateboarden is meer rauw”, vertelt de Eindhovense longboardster Alana Martens (24).

Hoewel Martens voor het eerst in zes jaar niet mee doet aan het WK, maakt ze wel actief deel uit van de community. Zo heeft ze haar huis opengesteld voor zes Fransen en is ze het hele weekend aanwezig in het Klokgebouw. “Het is zo leuk dat iedereen elk jaar terugkomt. Iedereen is heel lief en ze staan echt open voor alles.”

Meer dan tweehonderd deelnemers uit de hele wereld

En dat is misschien wel het grootste verschil met het skateboarden, zegt ook de Amerikaanse longboarder Daniel Lindsey: “Waar de skateboard scene vaker uit gesloten groepen bestaat, is het longboarden juist heel open.” Als na een nieuwe run acht mensen juichend het publiek uit rennen om een deelnemer te omhelzen, zegt Lindsey: “En dít is het verschil met skateboarden.”

Meer dan tweehonderd deelnemers van over de hele wereld zijn speciaal voor dit evenement naar Eindhoven gekomen. Sommigen worden gesponsord door kleding- en longboardmerken, die met kraampjes in de andere zalen van het Klokgebouw te vinden zijn. Anderen moeten zelf de vliegtickets betalen.

Zo ook de Franse Marvin Montour (22), die voor de derde keer mee aan het WK mee doet. Zijn bruine krullen worden afgewisseld met blauwe lokken en zijn glitteroogschaduw schittert in het licht. De Parijzenaar vertelt dat hij graag naar Eindhoven komt. “Iedereen hier is anders en dat maakt het ook leuk om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Het is elke keer weer een feest om hier te zijn.”

Op de achtergrond roept de presentator de namen van de volgende deelnemers om. Of hun run nou goed gaat of ze meerdere keren omvallen, de longboard gemeenschap zal vredelievend blijven juichen. De Eindhovense Martens lacht: “Dit is wat anders dan bij het voetbal hè.”

's Werelds beste longboarders tonen hun tricks en spins voor het Klokgebouw, tijdens het World Longboard Dance & Freestyle Championship. Beeld Ton Toemen

