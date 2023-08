WK eindigt voor voetbalsters na meeslepend gevecht met Spanje

Oranje bereikte vier jaar geleden op het WK in Frankrijk nog de finale, waarin de Amerikaanse vrouwen te sterk waren.

Het derde WK van de ‘Leeuwinnen’ eindigde vrijdag in Wellington, in een wedstrijd waarin ze er lange tijd amper aan te pas kwamen tegen het dominante Spanje. Pas nadat de Spaanse vrouwen 10 minuten voor tijd uit een strafschop op voorsprong waren gekomen, gooide Oranje de schroom van zich af. Stefanie van der Gragt, die met een handsbal de penalty had veroorzaakt, schoot in blessuretijd de gelijkmaker binnen en dwong zo een verlenging af. Daarin liet Lineth Beerensteyn twee grote kansen onbenut, waarna Salma Paralluelo aan de andere kant wel scoorde.

Bal vaak kwijt

De ruim 32.000 toeschouwers in het Sky Stadium zagen een meeslepend voetbalgevecht, waarin Spanje lange tijd domineerde. De nummer 6 van de wereldranglijst creëerde zeker voor rust de ene na de andere kans. De ploeg van Jonker werd bij vlagen weggetikt door Spanje, dat makkelijk combineerde en een hoog tempo hanteerde. Oranje was de bal juist heel vaak al snel weer kwijt.

De Nederlandse voetbalsters misten in de geschorste Daniëlle van de Donk hun aanjager. Jonker koos voor Damaris Egurrola als vervanger van Van de Donk. De ‘Leeuwinnen’ wisten in 90 minuten geen enkele uitgespeelde kans te creëren. Ze kregen na een uur spelen uit het niets wel een penalty, nadat Beerensteyn in het zestienmetergebied een duwtje had gekregen. Na het terugkijken van de tv-beelden draaide de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart haar beslissing echter terug.

Tien minuten voor tijd ging de bal aan de andere kant wel daadwerkelijk op de stip, na hands van Van der Gragt. De ervaren verdedigster stak op de rand van het strafschopgebied haar hand uit en blokkeerde daarmee een Spaanse voorzet. Mariona Caldentey scoorde vanaf 11 meter (1-0). Jonker wisselde daarna Sherida Spitse en Esmee Brugts en posteerde de kopsterke Van der Gragt voorin. Uitgerekend Van der Gragt schoot in de blessuretijd de gelijkmaker binnen en dwong zo een verlenging af. Daarin ging het alsnog mis voor Oranje.