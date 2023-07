Wisseling van de wacht: Demi Vollering neemt troon van Annemiek van Vleuten over

Net voorbij de top van de Tourmalet is Demi Vollering ruim een minuut na haar finish vooral verbaasd. “Is er nog steeds niemand binnen?”, vraagt ze aan een verzorger, die hoofdschuddend antwoordt. Met haar inspanning in de Pyreneeënrit van de Tour de France Femmes heeft ze iedereen op grote achterstand gereden. Annemiek van Vleuten geeft in de mist liefst 2.34 minuten toe, eerste belager Kasia Niewiadoma 1.58 minuten.

Pas wanneer Lotte Kopecky, net als de Nederlandse winnares uitkomend voor SD Worx, als zesde op 2115 meter hoogte arriveert, trekt Vollering zichzelf van het asfalt. Omgeven door fotografen en camera’s vallen de twee vrouwen emotioneel in een omhelzing. Het ultieme gevoel van geluk, van de buitencategorie, verdringt de pijn in de benen en het afzien op de 17 kilometer lange col.

Last

Met de genomen voorsprong kan de eindzege van de Tour haar niet meer ontgaan. Daarmee valt een last van de schouders van Vollering, die in aanloop van de belangrijkste ronde van het jaar open sprak over haar twijfels in voorbije jaren, over hoe ze in plaats van winnen de angst voelde om te verliezen. Het blokkeerde haar, waardoor ze te weinig haar eigen wedstrijd reed.

De verbazing zal bij Vollering overgaan in de vastberadenheid het zondag af te maken in Pau, waar een afsluitende tijdrit van 22 kilometer is uitgetekend. Het gat met de Poolse Niewiadoma (1.50) en Van Vleuten (2.28) is ruim. “Deze voorsprong moet genoeg zijn”, zegt ze daar zelf over.

Vollering voelde op de eerste van de twee beklimmingen, col d’Aspin, dat ze over had. Van Vleuten viel aan, zij volgde met Niewiadoma. Haar lippen lagen op elkaar, maar de inspanning was dusdanig dat ze nog door haar neus kon ademen.

Demi Vollering viert haar overwinning. Beeld AFP

Confrontatie

In het dal tussen de twee beklimmingen kwam het tot een confrontatie tussen de twee gedoodverfde favorieten voor de eindzege, zoals wel vaker. De huishouding van SD Worx heeft het niet op Van Vleuten en vice versa.

Vol afgunst en vijandigheid weigerde ze achter de versnelde Niewiadoma aan te rijden en elkaar daarbij te helpen. Van Vleuten remde en vroeg Vollering om het gat te dichten. De winnares van de laatste Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik weigerde dat, waarna een woordenwisseling volgde.

Volgens Vollering zei Van Vleuten, die haar zevende grote ronde op rij kon winnen, dat ze beiden de eindzege op het spel zetten. “Geen probleem”, was de reactie van de wielrensters SD Worx, vertrouwend op haar eigen overschot, rekenend op de hulp van haar teamgenoten in de groep daarachter.

Tijdens de beslissende aanval maakte ze gebruik van de omstandigheden. “Ik zag anderen met een bidon in hun fietsen, dat is altijd een goed moment om te gaan. Het was ook nog eens heel mistig zodat ik snel uit het zicht kon verdwijnen.”

Riante voorsprong

Vollering dook de mist in en keek niet meer om. To haar eigen verbazing hoorde ze in de radio van ploegleider Anna van der Breggen dat ze meteen een gat had geslagen. Haar blik richtte ze op de top, de eindwinst, een van de mooiste zeges uit haar toch al imposante carrière.

Van Vleuten reageerde op de Tourmalet teleurgesteld. “”Ik had geen topdag, maar ook op een topdag had ik Demi niet geklopt. Zij was van een ander niveau. Ik hoopte om deze Tour te winnen, maar ik kan mezelf niets verwijten.”

Met de riante voorsprong speelt de eerder opgelopen tijdstraf van twintig seconden geen rol meer. Vollering kreeg de sanctie voor de roekeloze actie van haar ploegleider Danny Stam, toen hij donderdag probeerde zijn kopvrouw na pech terug te brengen in het peloton. “Laten we niet meer over seconden praten, maar over minuten.”

Wanneer Vollering zondag geen euvel overkomt, zal ze de tweede Tour de France Femmes op haar naam schrijven. Daarmee laat ze zien niet aleen mentaal aan kracht te hebben gewonnen, maar ook dat ze fysiek veel sterker dan de rest is. Het maakt haar de beste ronderenster van de wereld.

