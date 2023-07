Winst op Portugal laat zien hoe Jonker Oranjevrouwen tactisch bijslijpt

Aan het einde van een frisse, regenachtige dag in het Nieuw-Zeelandse Dunedin, waar de Nederlandse voetbalsters zondag aan het WK begonnen, konden voorzichtig de eerste conclusies getrokken worden over Oranje.

Fel en georganiseerd

De voornaamste was uiteraard dat het openingsduel met Portugal, vooraf door bondscoach Andries Jonker bestempeld als belangrijkste wedstrijd in de poule, gewonnen werd (1-0). Een vroege treffer van Stefanie van der Gragt zorgde voor de gewenste start. Zeker in een poule met titelverdediger Amerika, donderdagnacht (03.00 uur) de tweede tegenstander, en de laagst geklasseerde WK-deelnemer Vietnam was het duel met Portugal, een voetballand in opkomst bij de vrouwen, van cruciaal belang.

Zwaarwegend was de wijze waarop Oranje de eerste zege behaalde. In de verwachte 5-3-2-formatie, met Victoria Pelova en Esmee Brugts als opkomende wingbacks, leverde de vice-wereldkampioen van 2019 een optreden dat in schril contrast stond met het spel op het EK, waar een zoekend en ongeïnspireerd Nederland vorig jaar al in de kwartfinales strandde. Het kostte de Brit Mark Parsons zijn baan als bondscoach.

Vrees over defensie blijkt onterecht

Diens opvolger, de vorig jaar augustus aangestelde Andries Jonker, bracht twee belangrijke aspecten terug bij de vrouwen van Oranje: spelplezier en duidelijkheid. En dat was te zien tegen Portugal. Onder leiding van uitblinker Jackie Groenen, die de kunst verstaat om op eindtoernooien te pieken, speelde Nederland fel en georganiseerd.

Tactisch viel er weinig op aan te merken. Vooral het centrale verdedigingstrio, bestaande uit de ervaren Sherida Spitse, Van der Gragt en Dominique Janssen, kwam nauwelijks in de problemen. Twaalfduizend toeschouwers, onder wie 728 meegereisde Oranje-fans, zagen dat Portugal pas na 82 minuten het eerste schot op keeper Daphne van Domselaar loste. Nooit eerder kreeg de finalist van 2019 zo weinig doelpogingen tegen op een WK (twee), waaraan Nederland deze zomer voor de derde keer meedoet.

Daarmee was een van de meest prangende vragen meteen beantwoord. Want vooraf was vooral gevreesd of de Nederlandse defensie, die niet uitblinkt in snelheid, wel was opgewassen tegen de twee rappe aanvallers van Portugal, Jéssica en Diana Silva. Aan die test ontkwam Oranje door zich slim en goed te positioneren. Vooral Groenen, die veel persoonlijke duels won (negen van de vijftien) en weinig balverlies leed (27 van de dertig ballen kwamen aan), was daarin belangrijk. “Ik vond dat het voetballend niet onze sterkste wedstrijd was, maar dit zijn ook geen makkelijke wedstrijden”, zei Groenen na afloop tegen de NOS. “Vooral aan de bal kan het nog beter. Daarin moeten we rustiger zijn.”

Gemis Miedema blijft groot

Jonker kon dat niet anders dan beamen. Bij zijn WK-debuut als bondscoach speelde Oranje beter zónder de bal in bezit dan mét. Voorin stroopte het spel bij Lineth Beerensteyn en Lieke Martens. Te traag, te slordig opereerde het spitsenduo, dat het gemis van de geblesseerde topscorer aller tijden Vivianne Miedema nog maar eens accentueerde. Om de Amerikaanse verdediging donderdag in verlegenheid te brengen, zal meer offensieve stootkracht nodig zijn.

Omdat ook Jill Roord en Daniëlle van de Donk verzuimden de voorsprong te verdubbelen en Portugal ondanks een veldoverwicht en wat tactische veranderingen niet meer tot scoren kwam, werd Van der Gragt matchwinnaar. En dat zorgde voor een dikke grijns bij haar. “Ik voel me trots”, bekende Van der Gragt na afloop. “We hebben het met het team gedaan en ik ben blij dat ik hem mocht maken.”

Oranje scoorde uit een beproefd recept. Spitse gaf voor vanuit een corner, waarna Van der Gragt al na twaalf minuten raak kopte. Hoewel de grensrechter nog voor buitenspel van Roord vlagde, kende scheidsrechter Kateryna Monzul het doelpunt alsnog toe na het bestuderen van de VAR-beelden.

“Dit is een wapen van ons”, onderstreepte Van der Gragt de assist van Spitse. Van der Gragt is bezig aan haar afscheidstournee als voetballer. De dertigjarige verdedigster, die afgelopen seizoen voor Internazionale speelde, maakte voor het WK bekend dat ze na deze zomer stopt. Zij en Oranje hadden gekregen waarop ze hoopten. Met het kippenvel op haar armen liep Van der Gragt zondagavond in Dunedin van het veld af.

Ook kanshebbers Zweden en Frankrijk overtuigen niet, opschudding bij persconferentie Marokko Marokko debuteert maandag, als eerste Arabische land ooit, op het WK voetbal voor vrouwen tegen Duitsland en dat verloopt niet onopgemerkt. Zo zal verdediger Nouhaila Benzina de eerste speelster zijn die een hijab draagt op een WK. Een verslaggever van de BBC wilde op de persconferentie weten of er ook homoseksuele speelsters voor Marokko uitkomen, iets wat strafbaar is in het land. Een official van wereldvoetbalbond FIFA besloot hierop de vragen af te kappen. Ook binnen de lijnen was er opwinding. Jamaica knokte zich naar een gelijkspel tegen titelfavoriet Frankrijk (0-0) en Zweden, de nummer drie van de wereldranglijst, ontsnapte in de negentigste minuut aan een blamage tegen Zuid-Afrika (2-1).

