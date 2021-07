Winnen is weer mooier dan verliezen

Het kan nog! Er zijn weleens gekkere dingen gebeurd in de wielrennerij. Floyd Landis, die in 2006 implodeerde tijdens de klim naar La Toussuire, om daardoor het geel en acht minuten te verliezen (die hij daags erna weer terugwon). Kruijswijk, de Giro van 2016, die zijn leiderstrui en vijf minuten kwijtraakte nadat hij een ijswand inreed. Of de moeder aller inzinkingen: Simon Yates in de Giro van 2018, die het roze moest laten aan een imponerende Froome en 30 (!) minuten verloor.

Als er iemand weet dat er gekke dingen kunnen gebeuren is het Pogacar wel. De vertwijfelde paniek van de onaantastbaar geachte Roglic, vorig jaar, tijdens de afsluitende tijdrit naar La Planche des Belles Filles – gekleineerd door diezelfde Pogacar.

We gingen er donderdag dus maar eens goed voor zitten. Want winnen is mooi, maar in het wielrennen is verliezen eigenlijk nog mooier: die scheve helm van Roglic; dat gebogen hoofd van Bernal, diezelfde Tour. Maar hoe zou een verliezende Pogacar er eigenlijk uitzien?

Glimlachend omhoog

Op de Tourmalet bleef het vuurwerk uit; dan, op naar Luz Ardiden. Over inzinkingen gesproken: Robert Gesink verloor hier ooit eens vijf minuten en alle klassementsambities die hij nog koesterde.

Dat was een andere dag.

Pogacar blijft dit jaar onaantastbaar. Maar niet onaantastbaar van het saaie soort: zie het beulswerk van Ineos, ook gisteren weer, zelfs wanneer ze op verlies staan. Pogacar pedaleert ondertussen glimlachend omhoog. Handjes op het stuur, alsof hij op een zondagochtend vogeltjes gaat kijken. En als hij dan, met nog drie kilometer te gaan, op kop komt, geeft hij er direct een snok aan. Laatste kilometer: de Sloveense veelvraat gunt zelfs de ongevaarlijke Mas nog geen tien meter.

Vaak zag verliezen er in het wielrennen mooier uit dan winnen. Niet bij Pogacar. Na het gecontroleerde rijden van Sky/Ineos en vorig jaar JumboVisma, maakt Pogacar het winnen van de Tour de France eindelijk weer mooier dan hem te verliezen.

Fietsminnende redacteuren Koos Schwartz, Joris Belgers, Niels Markus en Seije Slager schrijven vanaf de bank een wisselcolumn over tourgerelateerde randzaken.